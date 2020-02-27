Все ветераны Великой Отечественной войны в России получат выплаты к 75-летию Победы

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:01:46+03:00

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В Кремле подтвердили, что в 2020 году все ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в России, получат единовременную денежную выплату. Сумма будет увеличена к юбилею Победы в разы по сравнению с выплатой предыдущих лет. Ветераны получат по 75 тысяч рублей в год 75-летия Победы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что право на эту сумму есть у всех ветеранов вне зависимости от места проживания. Никаких документов собирать не нужно - деньги передадут тем, кто имеет на них право, вместе с пенсией.

Регионы не смогут самостоятельно менять размер выплат - для всех сумма будет единой.

Об увеличении до 75 тысяч рублей выплаты заявил ранее президент Владимир Путин. Во время встречи с героями войны в Санкт-Петербурге он сказал, что в честь предстоящего праздника запланированы выплаты ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла.

На такую же сумму, 75 тысяч рублей, смогут рассчитывать вдовцы военнослужащих, погибших во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией. По 50 тысяч рублей к 9 мая получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Ответственность за доставку выплат адресатам несет Пенсионный фонд. В 2018 году единовременная выплата составляла 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU