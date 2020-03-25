2020-03-25T20:02:57+03:00
Экономика

Главное, чтобы это не порождало желание злоупотреблять: Депутат Госдумы - о выплате пяти тысяч рублей на детей до трех лет

Ярослав Нилов считает, что мера поможет покрыть дополнительные расходы находящимся на карантине и работающим на дому
Нина ЦВЕТКОВА
Поделиться:
Депутат Ярослав Нилов.Депутат Ярослав Нилов.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Владимир Путин заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Мы попросили прокомментировать это решение Ярослава Нилова, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Сейчас многие находятся на карантине, в режиме работы на дому, дети проходят дистанционное обучение. Это влечет дополнительные расходы, - говорит депутат. - Поэтому такой дополнительный способ поддержки только приветствуется. Самое основное, чтобы эта мера была с одной стороны достаточной, с другой стороны, не порождала желание злоупотреблять.

Кроме этого президент озвучил такие важные меры поддержки, как ипотечные, кредитные каникулы, как сокращение страховых взносов во внебюджетные фонды, как увеличение размера пособия по безработице, как увеличение размеров больничных. Одновременно мы понимаем, что это дополнительные расходы для государства, дополнительные расходы для бизнеса. Но в тех условиях, в которых мы сегодня живем, на фоне того, что происходят в таких странах, как Италия, Германия, Испания, Америка, предложения в целом смотрятся позитивно. В это непростое время самая главная задача мобилизоваться и с пониманием относиться ко всему происходящему.

Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Новые пособия для семей с детьми 2020: кому положены выплаты

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. И объявил о новых мерах поддержки в 2020 году, в том числе - пособиях для семей с детьми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Раевский - о мерах против коронавируса: Каникулы важны в первую очередь для людей, а значит, опосредованно, и для экономики
Профессор РАНХиГС объяснил, почему лучше сейчас сходить на неделю в оплачиваемые выходные, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи
Отсрочка бизнесу по кредитам из-за коронавируса в 2020 году: кому дадут и на какое время
Каникулы по выплатам банку могут составить до шести месяцев. После обращения Владимира Путина рассказываем - какому бизнесу положена отсрочка по кредитам из-за коронавируса в 2020 году
Новости 24
Собянин: «На складах торговых сетей запаса продуктов достаточно»
Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»
Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»
Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин
Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира