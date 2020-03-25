Главное, чтобы это не порождало желание злоупотреблять: Депутат Госдумы - о выплате пяти тысяч рублей на детей до трех лет

Владимир Путин заявил, что семьям, имеющим право на маткапитал, в ближайшие три месяца будут выплачивать по пять тысяч рублей на каждого ребенка. Мы попросили прокомментировать это решение Ярослава Нилова, главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

- Сейчас многие находятся на карантине, в режиме работы на дому, дети проходят дистанционное обучение. Это влечет дополнительные расходы, - говорит депутат. - Поэтому такой дополнительный способ поддержки только приветствуется. Самое основное, чтобы эта мера была с одной стороны достаточной, с другой стороны, не порождала желание злоупотреблять.

Кроме этого президент озвучил такие важные меры поддержки, как ипотечные, кредитные каникулы, как сокращение страховых взносов во внебюджетные фонды, как увеличение размера пособия по безработице, как увеличение размеров больничных. Одновременно мы понимаем, что это дополнительные расходы для государства, дополнительные расходы для бизнеса. Но в тех условиях, в которых мы сегодня живем, на фоне того, что происходят в таких странах, как Италия, Германия, Испания, Америка, предложения в целом смотрятся позитивно. В это непростое время самая главная задача мобилизоваться и с пониманием относиться ко всему происходящему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768720" frameborder="0"></iframe> Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

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