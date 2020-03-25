Новые пособия для семей с детьми 2020: кому положены выплаты

Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержку. Тем, кто имеет право на материнский капитал (то есть семьи с двумя и более детьми), будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно – на каждого ребенка до трех лет. Это в дополнение к тем деньгами, которые им и раньше причитались.

По мнению известного экономиста Игоря Николаева, раздача денег населению в такой сложный период - правильная и своевременная мера поддержки.

- В данном случае это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства, - комментирует Николаев. - Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768720" frameborder="0"></iframe> Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

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