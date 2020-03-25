2020-03-25T18:40:18+03:00
Экономика

Новые пособия для семей с детьми 2020: кому положены выплаты

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. И объявил о новых мерах поддержки в 2020 году, в том числе - пособиях для семей с детьми
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержку.Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержку.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин заявил, что семьи с маленькими детьми в ближайшие три месяца начнут получать дополнительную поддержку. Тем, кто имеет право на материнский капитал (то есть семьи с двумя и более детьми), будут выплачивать по 5 тысяч рублей ежемесячно – на каждого ребенка до трех лет. Это в дополнение к тем деньгами, которые им и раньше причитались.

По мнению известного экономиста Игоря Николаева, раздача денег населению в такой сложный период - правильная и своевременная мера поддержки.

- В данном случае это деньги, рассчитанные на то, чтобы люди могли покупать продукты питания, лекарства, - комментирует Николаев. - Это будет поддерживать и торговлю, и пищевую промышленность, а через них и сельское хозяйство. Будет определенный эффект для экономики. Из расчета на каждую семью деньги небольшие, но это же не единственная мера. В такой кризис, в период очень высокой неопределенности, когда простое вкачивание денег в экономику дает малый результат, лучше давать деньги людям напрямую. А еще лучше тем, кто в них действительно нуждается. Главное, чтобы эти деньги доходили до тех, кому они особенно нужны.

Путин - о выплатах ветеранам и семьям с детьми.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Отсрочка бизнесу по кредитам из-за коронавируса в 2020 году: кому дадут и на какое время
Каникулы по выплатам банку могут составить до шести месяцев. После обращения Владимира Путина рассказываем - какому бизнесу положена отсрочка по кредитам из-за коронавируса в 2020 году
Новости 24
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира