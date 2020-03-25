Закрытие ночных клубов в Москве: Эротичные шоу не посещать, кальян не курить

Закрытие ночных клубов, фитнес-центров и кинотеатров с 25 марта - такие меры предприняты столичными властями в связи с коронавирусом. Ограничения будут действовать до 14 апреля.

- Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах? – об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ночные клубы, как правило, начинают работать поздно, поэтому пока даже не в курсе последних новостей, что им нужно убирать колонки, прятать короткие шорты и алкогольные напитки.

- Мы работаем и планировали доработать эту неделю, у нас на выходные запланированы две вечеринки «Instagram perty» и «Горячее женское эротическое шоу». Пока о закрытии клуба не в курсе, - сказала администратор.

- А вообще люди ходили, когда стали появляться в Москве больные коронавирусом? – интересуюсь.

- Ходили. Бурное веселье и бесконечный позитив. Пока все дезинфицировали руки, клиенты дезинфицировались сами - вовнутрь.

Ночной клуб «Ленинград» тоже настойчиво твердит, что они работают. Деятельность трансформировали и работают.

- Мы в будние дни работали, как ресторан, а дискотеки у нас были каждый четверг, пятницу и субботу. Теперь посадочную зону в форме амфитеатра, видимо, тоже под ресторан сделаем. Мы ничего не нарушаем, работая как ресторан. Тем более, что соблюдаем все меры безопасности, - говорят в ночном клубе «Ленинград».

Ночной клуб IZI уже в курсе новостей и подтвердил закрытие. В соцсетях клуба уже предлагают запустить доставку коктейлей и кальянов на дом или в офис. А вот ночной клуб Gipsy на «Красном Октябре» заранее взял небольшой перерыв в работе и отменил вечеринки еще 20 марта.

- Не будет работать, но вечеринки планируем на апрель-май. Надеемся, что ограничения на массовые мероприятия более 50 человек снимут после 10 апреля, - сказали в клубе Fantomas Chateau&Rooftop.

Кальянные в Москве только готовятся к закрытию, а пока проводят последние вечеринки – так сказать никак не могут «надышаться».

- Мы сегодня еще работаем, смотрим фильм «Форд против Феррари», а завтра, наверное, уже как все - закроемся, - сказали в Level.up.lounge.

- Работали даже в непростых условиях, обрабатывали все поверхности и панели каждый час, предоставляли санитайзеры, измеряли температуру сотрудникам три раза в день. Кальянное оборудование и шланги мыли после каждого использования бактерицидным средством и принимали только 48 гостей, но теперь придется закрыться вовсе, - рассказали в лаундж баре «Небо» в башне «Империя».

- Сегодня мы еще гуляем. Что будет завтра? Позвоните завтра, - рассказали в кальянной HP Stoleshnik.

КСТАТИ

А как в Подмосковье?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также принял решение закрыть ночные клубы и дискотеки до особых распоряжений.

- Мы приостанавливаем работу. И отменяем концерт Ирины Салтыковой, запланированный на 28 марта, - рассказали в клубе «Трианон».