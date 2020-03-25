Эксперт: Деньги для оплаты выходных в нерабочую неделю логично выделить из Фонда соцстрахования

В среду президент Владимир Путин огласил ряд мер, направленных на противодействие распространению нового коронавируса. Крупный блок нововведений касался экономической сферы — в частности президент объявил следующую неделю — с 28 марта по 5 апреля — нерабочей и оплачиваемой.

Предприниматели и представители бизнес-сообщества активно комментируют эту меру. Бизнес поставлен в непростую ситуацию: либо не работать и нести убытки, либо работать, но платить двойной тариф — так по трудовому законодательству должна оплачиваться работа в выходные. К тому же даже при условии двойной оплаты работник не обязан соглашаться.

В бизнес-сообществе с пониманием относятся к необходимости противостоять распространению вируса, но считают, что государство должно помочь деловым людям.

«Введение нерабочей недели — это разумная мера в сложившейся ситуации, и я призываю работодателей отнестись к ней спокойно, - сказала «КП» вице-президент «ОПОРы России» Наталия Ушакова. - Но то, что касается оплаты в эти выходные, как работающим, так и тем, кто остался дома, нуждается в дополнительном пояснении. Не у всех компаний есть для этого средства — и нести убытки из-за прекращения выпуска продукции и оказания услуг, и оплачивать целую неделю по выходному тарифу, и фактически оплачивать простой тем, кто не выйдет в эти дни на работу.

Считаю, что нужно ввести в юридический оборот такое понятие, как страхование от потери работы, такие выплаты мог бы производить Фонд социального страхования тем более, что он профицитен. У предприятия возник форс-мажор, у него нет средств выплатить за нерабочую неделю. Какое-нибудь мини-кафе закрылось, перестали продавать кофе с пирожками, не поступает им денег, с каких доходов платить зарплату? Фонд социального страхования может признать этот случай страховым. В этом случае, на мой взгляд, он может возместить работодателю средства для выплаты работникам за эти выходные дни — но не полностью, а в размере двух третей от зарплаты. По аналогии с выплатой во время простоя не по вине работодателя. Эти выплаты должны быть не ниже минимальной зарплаты по региону».

Ранее президент Владимир Путин объявил ряд мер, направленных на противодействие распространению коронавируса в России.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, - сказал Путин. - Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу. Повторю, длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».

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