2020-03-25T20:48:00+03:00
Экономика

Дополнительная нерабочая неделя: бизнес ждет разъяснений по остановке предприятий

«Потеря четверти месячной выручки - огромный удар в нынешних условиях», говорят предприниматели
Алексей ИВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Красноярск. Кассир в медицинской маске в продуктовом магазине.Красноярск. Кассир в медицинской маске в продуктовом магазине.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Владимир Путин в сегодняшнем обращении к нации объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля.

При этом президент уточнил, что структуры жизнеобеспечения продолжат работать.

«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», - сказал глава государства.

Объявленные меры тем не менее оставили вопросы у бизнесменов, которые не входят в перечисленные президентом отрасли. Будет ли простой обязательным для всех? И как компенсировать потери в этом случае? О своих опасениях «Комсомольской правде» рассказал исполнительный директор крупнейшей за Уралом типографии «Советская Сибирь» Вячеслав Корягин:

- У меня возник простой вопрос: к нам сейчас поступил заказ на печать упаковки для тестов на коронавирус. Срок исполнения - 6 апреля. Соответственно, если мы на следующей неделе закрываемся, то кто-то не получит 300 тысяч тестов на коронавирус. Запросы в Трудовую инспекцию, на которые они будут отвечать по закону 30 дней, ничего не дадут. Поэтому я очень надеюсь на разъяснения от властей, какие производства будут считаться важными для жизнеообеспечения и как быть с выполнением смежных обязательств для той же медицинской или транспортной отрасли?

Кроме того, остановка предприятия принесет большой финансовый урон крупным предприятия, говорит Корягин.

- Вынужденный недельный простой - это потеря четверти месячной выручки. При сохранении того же фонда зарплат. Это все накладывается на ситуацию с ситуативным падением покупательского спроса по объективным причинам и девальвации рубля. А полиграфисты зависимы от импорта, потому что все расходники поступают из-за рубежа. Сейчас мы видим адресные меры поддержки для малого бизнеса, но пока еще ничего не сказано о крупных предприятиях - а на них все же задействована большая часть трудоспособного населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полный текст обращения Владимира Путина в связи с коронавирусом

Президент России выступил с заявлением. Публикуем полный текст этого обращения (подробности)

В ТЕМУ

Олег Сирота, подмосковный фермер-сыровар: «Если будут закрывать что-то, первым делом позвоню в «Комсомолку»!»

Мы узнали, как затронет сельхозпроизводителей неделя выходных, объявленная президентом из-за коронавируса (подробности)

Каникулы вместо карантина: как это скажется на экономике

Известный российский экономист Владислав Иноземцев прокомментировал предложения президента из обращения к нации в связи с эпидемией коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Раевский - о мерах против коронавируса: Каникулы важны в первую очередь для людей, а значит, опосредованно, и для экономики
Профессор РАНХиГС объяснил, почему лучше сейчас сходить на неделю в оплачиваемые выходные, чем потом на месяц-два оказаться выбитым из колеи
Отсрочка бизнесу по кредитам из-за коронавируса в 2020 году: кому дадут и на какое время
Каникулы по выплатам банку могут составить до шести месяцев. После обращения Владимира Путина рассказываем - какому бизнесу положена отсрочка по кредитам из-за коронавируса в 2020 году
Новости 24
Собянин: «На складах торговых сетей запаса продуктов достаточно»
Собянин: «В Москве готовим около 5 тысяч коек для больных коронавирусом»
Указ Путина о нерабочей неделе: кто будет работать в выходные
Собянин: «За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из зараженных коронавирусом стран»
Собянин: «На объявленную неделю выходных закроем в Москве торговые центры и рестораны»
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность повышение цен на бензин
Переводы свыше 50 тысяч рублей в Сбербанке будут платными
Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Сахар подорожал на 7%, гречка - на 2,8%
Путин подписал Указ о переносе дня голосования по Конституции РФ
Минпром: Следующая неделя для предприятий РФ будет нерабочей
Сирийцы не пустили колонну американских военных в Эль-Хасаке
Вице-премьер Юрий Борисов призвал россиян не паниковать и не "скупать гречку" из-за коронавируса
Курс доллара вырос до 79 рублей после обращения Путина
Открытая платформа от Mail.ru Group: все для жизни в ситуации с коронавирусом
В Госдуме прокомментировали проект об онлайн-осмотре пациентов
Российские туроператоры могут получить до 3,5 миллиардов рублей субсидий из-за коронавируса
Путин предложил ввести налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды
Миллион алых роз на помойку: в Нидерландах из-за ситуации с коронавирусом уничтожают горы цветов
Пособия по безработице увеличат с 8 до 12 тысяч рублей
Путин поручил предусмотреть каникулы по ипотечным и потребительским кредитам
Путин: все льготы и пособия будут продлены автоматически
Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей
Владимир Путин: Главный приоритет - жизнь и здоровье наших граждан
Перенос голосования по изменениям в Конституции РФ 2020: новая дата пока неизвестна
Коронавирус заблокировал огромное количество влюбленных в разных странах мира