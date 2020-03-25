Дополнительная нерабочая неделя: бизнес ждет разъяснений по остановке предприятий

Владимир Путин в сегодняшнем обращении к нации объявил нерабочими дни с 28 марта по 5 апреля.

При этом президент уточнил, что структуры жизнеобеспечения продолжат работать.

«Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», - сказал глава государства.

Объявленные меры тем не менее оставили вопросы у бизнесменов, которые не входят в перечисленные президентом отрасли. Будет ли простой обязательным для всех? И как компенсировать потери в этом случае? О своих опасениях «Комсомольской правде» рассказал исполнительный директор крупнейшей за Уралом типографии «Советская Сибирь» Вячеслав Корягин:

- У меня возник простой вопрос: к нам сейчас поступил заказ на печать упаковки для тестов на коронавирус. Срок исполнения - 6 апреля. Соответственно, если мы на следующей неделе закрываемся, то кто-то не получит 300 тысяч тестов на коронавирус. Запросы в Трудовую инспекцию, на которые они будут отвечать по закону 30 дней, ничего не дадут. Поэтому я очень надеюсь на разъяснения от властей, какие производства будут считаться важными для жизнеообеспечения и как быть с выполнением смежных обязательств для той же медицинской или транспортной отрасли?

Кроме того, остановка предприятия принесет большой финансовый урон крупным предприятия, говорит Корягин.

- Вынужденный недельный простой - это потеря четверти месячной выручки. При сохранении того же фонда зарплат. Это все накладывается на ситуацию с ситуативным падением покупательского спроса по объективным причинам и девальвации рубля. А полиграфисты зависимы от импорта, потому что все расходники поступают из-за рубежа. Сейчас мы видим адресные меры поддержки для малого бизнеса, но пока еще ничего не сказано о крупных предприятиях - а на них все же задействована большая часть трудоспособного населения.

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