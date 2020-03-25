2020-03-25T22:22:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач-доброволец Виктория Гилетко: «Когда записалась работать на вызовах с коронавирусом, родные понервничали»

Пандемия должна закончиться к лету, считает девушка. И так хочется ей поверить!
Юлия СМИРНОВА
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Виктория ГилеткоВиктория Гилетко
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Виктория Гилетко - ординатор первого года по специальности “Терапия” Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова. Девушка получила диплом врача-терапевта, но продолжает обучение, чтобы приобрести узкую специализацию. Ну а пока Виктория стала волонтером - ездит на вызовы по квартирам пациентов, где, возможно, ее ждет встреча с больным коронавирусной инфекцией COVID-19:

- В волонтёры я записалась, потому что стало интересно, так сказать, пойти на передовую в работе с пациентами. И уже с 16 марта уже работаю в поликлинике. Выезжаем небольшой бригадой на вызовы на дом. К тем, у кого признаки ОРВИ, к тем, кто прилетел из других стран, но не только - врача же вызывают с разными жалобами. Хотя большинство - температура, кашель, насморк. У пациентов с повышенным риском заболеть коронавирусом и у тех, кто прилетел из других стран, берем мазки из носа и зева.

- Заразиться не боитесь?

- Кто ж не боится? Я считаю, что при соблюдении мер безопасности, шанс инфицирования сводится к минимуму. Поэтому не чувствую сильной тревоги на этот счет. Родственники не очень обрадовались, все-таки переживают сильно, все время повторяют, что нужно себя защищать. Но и до окончания института я работала медсестрой в больнице, где тоже есть шанс что-то подхватить. Думаю, они уже смирились.

- Справимся с пандемией, как думаете?

- Конечно. Наверняка все проблемы с коронавирусом закончатся к концу весны. Особенно если люди будут соблюдать меры безопасности. Обычному человеку, не врачу, надо просто следовать рекомендациям ВОЗ: мыть руки, лучше использовать еще и антисептик. Если человек болеет, нужно носить маску, это обеспечит меньшее заражение окружающих (однако маска носится не более 2 часов, и это тоже хорошо бы помнить). Если вы прилетели откуда-то, где зарегистрированы случаи коронавируса, обязательно сообщить на горячую линию. Лучше ведь позаботиться о здоровье заранее, а не в тот момент, когда вы уже заболели. Ну и конечно, не поддаваться панике. Этого вполне хватит для того, чтобы справиться с СОVID-19.

Меры профилактики вирусных инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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