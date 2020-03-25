Коронавирус в Европе: Король Испании просит помощи у Китая, а из домов престарелых сбегает персонал

В Испании уже десять дней карантина – полет ненормальный. Мы сидим по домам, привязанные собственной дисциплиной и – многие – ожиданием апокалипсиса. На улицу в принципе выходить можно. С собакой, в магазин, в банк, заправить машину, откатить ее в ремонт, в конце концов. В нашей осадной жизни мало что изменилось – и это плохо. Потому что народ ждет изменений. Ждет, что начнут всех поголовно тестировать. Изолировать выявленных вирусоносителей, а зараженных лечить. Да, их и сейчас лечат, только выявляют, в основном рентгеном, и не вирус – а его последствия. Необходимых компонентов для массового взятия проб в стране нет. Но должны вот-вот появиться – нам об этом «вот-вот» ежедневно с телеэкрана и интернета вещают то премьер Педро Санчес, то министр здравоохранения, то еще какие-нибудь правительственные чиновники. Уже почти месяц подряд.

Дезинфекция палат в медицинском учреждении для психически нездоровых, Хетафе, Испания.Фото: REUTERS

Разговор о закупках тестов начался еще в конце февраля, когда случился «кризис отеля Н10 Costa Adeje Palace» на Канарах. Тысячу человек, туристов и обслуживающий персонал, заперли на две недели в гостинице, где обнаружили двух итальянцев, заболевших «уханьской пневмонией». Власти немедленно сообщили, что все под контролем, враг не пройдет и больше такого не повторится. То есть больше закрывать отели не будут. Потому что все меры по предотвращению уже приняты. На самом деле в руководстве страны были напуганы перспективой усечения туристического сезона и потери доходов от приезжающих на отдых иностранцев. А туристический бизнес – это 15% испанского ВВП.

Первый тревожный звоночек услышан не был. Или был проигнорирован. В Мадриде ждали команды евросоюзных верхов, но распоряжений не поступало. А кривая заболеваемости рванула вверх.

Нельзя сказать, что премьер-министр Санчес объявил карантин неожиданно. Скорей, наоборот. Народ уже потихоньку напрягся, проглядывая каждый день газеты со сводками «заразившиеся-выздоровевшие-умершие». Сводки очень быстро превратились из разовых новостных сообщений в постоянно обновляемые колонки с перечислением дат, часов, минут и событий. Но испанская пресса сосредоточилась на итальянском кошмаре, а к своему относилась с малым вниманием. Настрой был, примерно, такой: «У нас разве размах? Вот в Ломбардии – это да! Интересно, на карантин премьер Италии Конте отважится или нет? Ну, а попади вирус к нам – мы его тапками закидаем!»

Во время похорон одной из жертв коронавируса.Фото: REUTERS

Коронавирус не только распространился по всей Испании, но и стал стремительно расти, не останавливаясь ни на час. 2 марта число заболевших превысило сотню, через неделю - тысячу. Чтобы удвоить цифру (11 марта), вирусу потребовалось всего два дня. Еще через двое суток зараженных уже было 5000, а в воскресенье, 15 марта - более 7500. В понедельник, первый официальный день карантина, показатель инфицированности взлетел до 10 000, а по итогам первой недели чрезвычайных мер добрался до 33 000. Медики на всех углах взывали о необходимости закупок масок, защитной одежды, а главное – тестов, тестов, тестов. Лица из власти во все микрофоны СМИ отвечали, что да, конечно, вот-вот начнем делать пробы, должны подойти 300 тысяч тестов…

В середине прошлой недели провели тестирование персонала, работающего с инфицированными в крупнейшем мадридском госпитале Ла Пас. Из 128 человек заражены оказались 67. А у них – семьи и прочее общение внутри госпиталя и за его пределами.

Карантинит страна уже, между прочим, полторы недели. И каждый из этих десяти дней нас через СМИ «радуют» сообщениями типа «сентиментальная подруга вице-премьера Пабло Иглесиаса, она же – министр по равенству, Ирене Монтеро дала положительный результат на коронавирус» и «королевская семья прошла тестирование». Верхушка проверилась вся и пообещала, что остальному народу тоже достанется. На десятый день карантина (и на момент написания материала) число выявленных зараженных поднялось до 47.610 тысяч, а количество умерших превзошло отметку 3.400. Как определяли больных, если «тестировать пока нечем»? Оно – за очень дополнительные деньги?

Вчера король Фелипе VI позвонил лично главе китайской фирмы Alibaba Джеку Ма, с которым персонально знаком, и попросил прислать 50 тысяч тестов. Ма пообещал прислать сегодня. Хорошо, но это – капля в море. Премьер Санчес обратился за помощью в НАТО. Ждите ответа…

Король Испании Фелипе VI.Фото: REUTERS

Евроатлантический координационный Центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) подтвердил, что просьба (а, точнее, мольба) от Испании зарегистрирована. Королевство надеется получить: 1,5 млн хирургических масок, 150 тысяч защитных костюмов, 450 тысяч респираторов, 120 тысяч пар перчаток, 5000 защитных очков для лица, 1000 инфракрасных термометров, а также 50 000 диагностических тест-систем ПЦР. Чуть раньше Испании за помощью к НАТО с тем же вопросом обратилась Украина.

Что касается продовольственной паники – она улеглась. В супермаркетах национальных сетей, кстати, на вторую неделю карантина полки стали ломиться от продуктов. Резкий контраст с первыми днями, когда сметали всё подчистую. А теперь фуры регулярно разгружаются, но народ, видимо, закупился на пару месяцев вперед и не спешит пополнять запасы. Тем более, что основная сельхозпродукция Испании не зависит от сезонности, с полей везут овощи-фрукты, мелким зеленным лавкам разрешено работать, как и прежде, цены остались на месте. Для справки, килограмм валенсийских апельсинов с ближайших к городу плантаций можно купить за 40 евроцентов, если берешь сразу больше 3 кг (в супермаркетах, разумеется, цены выше).

В городах, особенно крупных, армейские патрули. Полиция стала действовать жёстко и без оглядки на «европейские ценности». По сетям гуляют ролики, где стражи порядка весьма грубо задерживают нарушителей карантинного режима и особо наглым отвешивают прямо на улице сочные оплеухи – что вообще против всех инструкций и раньше было немыслимо. Народ снимает это на телефоны из окошек и – внимание! – всецело поддерживает полицейских. Конная полиция гоняется за велосипедистами, не желающими сидеть в карантине. Гулкий цокот копыт на пустынных испанских улицах, бравые всадники – современный вестерн в условиях пандемии.

«Все сидим дома» – большинство граждан соблюдает самоизоляцию, потому что вирус реально стал страшной угрозой. Особенно после новости о том, что Ледовый дворец в Мадриде пришлось переоборудовать под гигантский морг – некуда складывать тела скончавшихся от вируса, протокол требует кремации, а печи уже не справляются… В Вальядолиде, по сообщениям радио Cadena SER, бойцы подразделения по чрезвычайным ситуациям обнаружили брошенный дом престарелых. Несколько разлагающихся трупов и некоторое количество лежачих, неспособных подняться без посторонней помощи, но еще живых, стариков. Весь обслуживающий персонал пропал без вести. Радио утверждает, что такой случай – не единственный, но других названий городов не сообщает.

После такой информации падает настроение даже у заядлых оптимистов. Но всё равно каждый вечер ровно в 8 часов, вся Испания выходит на балконы, чтобы овациями выразить благодарность тем, кто остался на рабочих местах, несмотря на риск заражения – от медиков и кассиров до аптекарей и дезинфекторов. Мы хлопаем в ладоши отчаянно и долго – даже сводит лопатки. К сожалению это всё, что могут сделать граждане, запертые в своих домах.