2020-03-25T21:08:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом

Ранее 62-летняя замглавы правительства была доставлена в больницу с респираторной инфекцией
Юлия Кекова
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Вице-премьер Испании Кармен КальвоВице-премьер Испании Кармен КальвоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе кабмина страны.

Ранее она была доставлена в больницу с респираторной инфекцией. Врачи взяли у нее необходимые анализы и сделали тест на коронавирусную инфекцию - результат оказался положительным.

До этого в Испании covid-19 медики выявили у двух министров, а также у супруги премьера страны Педро Санчеса Бегоньи Гомес.

Сайт kp.ru писал, что в стране продолжает расти число инфицированных. Властям в Мадриде пришлось превратить ледовый дворец и крупный торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в морги. Городские морги больше не могли вмещать тела погибших, поэтому власти пытаются найти альтернативу.

Согласно последним данным, в Испании выявлено более 35 тысяч заболевших. С 24 марта многие гостиницы переоборудовали для размещение медиков и госпитализации пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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