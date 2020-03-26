2020-03-26T00:56:53+03:00
Происшествия

Истребитель Су-27 ВКС РФ пропал, вылетев в район Черного моря, куда зашли корабли НАТО

Самолетом управлял опытный летчик. Поисково-спасательной операции мешает шторм
Виктор БАРАНЕЦ
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Истребитель Су-27Истребитель Су-27Фото: Алексей БУЛАТОВ
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25 марта стало черным днем для Воздушно-космических сил России: утром в районе станицы Дмитриевской (Южный военный округ) во время тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет L-39, а вечером — пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря (в 50 км от Феодосии) истребитель Су-27.

Как сообщили корреспонденту «КП» в штабе Черноморского флота, примерно в 20:11 был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка «Комар» в районе падения самолета. На поиск и спасение летчика были направлены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Тут же к поискам подключились противолодочный корабль Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия. Однако найти летчика мешают темнота и сложные метеоусловия — поднялся шторм. Но операция не прекращается.

Истребителем Су-27 управлял опытный пилот, подполковник, имевший почти 2 тысячи часов налета. Целью его полета было вскрытие надводной обстановки в районах Черного моря, куда зашли несколько кораблей НАТО. Пока же специалисты высказывают разные версии причин ЧП — сложная техническая неисправность боевой машины или потеря сознания пилота. Знатоки истории Су-27 и его боевой службы вспоминают, что за время эксплуатации истребителя (а это — более 30 лет) произошло 28 катастроф и аварий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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