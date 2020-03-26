2020-03-26T08:07:31+03:00
Общество

Коронавирус в России, последние новости на 26 марта 2020: Путин объявил неделю выходных, РЖД отменили десятки поездов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 26 марта [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд.Владимир Путин поблагодарил врачей за самоотверженный труд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 658 человек. Больше всего людей с положительным тестом выявлено в Москве - 120. 15 человек успешно вылечились и вчера покинули больницы. С начала covid-19 в России таких счастливчиков 29. Два пациента в Москве скончались.

Накануне с обращением к россиянам в связи со сложившейся в стране и мире ситуацией обратился Владимир Путин. Президент напомнил об опасности коронавируса и объявил ряд мер, которые помогут исправить ситуацию.

Во-первых, по его указу переносится голосование по поправке в Конституцию. Здоровье людей важнее. Точная дата будет определена позже.

Путин: Объявляю следующую неделю нерабочей - с субботы 28 марта по 5 апреля.

Во-вторых, для предотвращения распространения болезни в стране объявлена выходная неделя с сохранением зарплаты.

- Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медучреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу, - уточнил президент.

В-третьих, в ближайшие 3 месяца, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, выплатят дополнительно по 5 тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до 3 лет.

О других принятых мерах читайте здесь.

РЖД вчера объявили об отмене или сокращении графика движении трех десятков поездов.

- Речь о поездах, у которых есть альтернатива на своем маршруте, - подчеркнули в РЖД.

Полный список отмененных и сохраненных поездов здесь.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

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Президент России обратился к гражданам страны с мерами по борьбе с коронавирусом. Приводим это важнейшее обращение полностью (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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