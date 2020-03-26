«Чтобы попасть в кордебалет Большого театра, надо заплатить сумму с четырьмя нулями в долларах»: Анастасия Волочкова поделилась сплетнями о закулисье

Более десяти лет назад, выиграв суд с Большим театром, балерина Анастасия Волочкова покинула его стены. Напомним, артистка доказала, что ее увольнение (якобы за лишний вес) было незаконным и трудовая книжка Волочковой по-прежнему лежит в театре. Поскольку балерины после 35 лет уходят на пенсию, 43-летняя артистка пытается получить с театра выплату пенсии. Но по словам Волочковой, ее юристам в Большом театре сказали, что для этого ей предстоит доказать, что она была примой, а не танцевала в кордебалете десятым лебедем.

Артистка вздыхает, в театре непростые времена. В своих новых мемуарах «Плата за успех» знаменитая блондинка рассказала сплетню о закулисье Большого театра.

- Сейчас запросто можно заплатить кругленькую сумму с четырьмя нулями в долларах, чтобы выпускница балетного училища попала в кордебалет Большого театра, - рассказывает балерина. - И она попадет, если первая цифра у суммы будет совсем не единичка. А если еще больше увеличить, то можно стать сразу и солисткой, вне зависимости от таланта и призвания. Если же девочка плохо танцует — пусть это станет проблемой не театра, а зрителей.

И ведь все это знают и видят! Видят, что уровень исполнения падает, что мастерство и самоотдача уходят в небытие. При Григоровиче в Большом театре танцевала целая плеяда известных и великих артистов: Майя Плисецкая, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Михаил Лавровский, Людмила Семеняко, Марина Кондратьева, Александр Ветров. И этот список далеко не полон! Нина Семизорова, Марис Лиепа, Надежда Павлова, Гедеминас Таранда, все эти легендарные личности стали впоследствии моими наставниками и педагогами. Но главное — их имена были известны не только завзятым балетоманам, но и широкой публике. А сейчас, если выйти на улицу и попросить назвать обывателя имена хотя бы пяти артистов балета, которые сейчас, в настоящий момент танцуют на сценах России, кого они назовут? Думаю, этот вопрос многих поставит в тупик. Но верю, что имена Волочковой и Цискаридзе все же прозвучат.

Балерина посетовала, что на ее любимой сцене осталось мало звёздФото: Личный архив

С билетами в театр творится что-то невообразимое. Раньше как было — Большой театр продавал билеты по доступной цене, при желании их можно было купить, несмотря на то, что часть билетов, конечно, скупали спекулянты для последующей перепродажи. Но Иксанов, бывший тогда генеральным директором Большого театра, расстроившись от того, что ему во время реконструкции не дали в подвалах театра сделать казино, благо в России это к тому времени запретили, решил отыграться на реализации билетов. И поймать свою выгоду на них. Он сумел таким образом организовать продажу билетов, что теперь на сайте Большого театра билеты стоят и тридцать, и пятьдесят тысяч рублей.

Ведь это какой-то беспредел! Многие талантливые артисты при такой постановке вопроса с ценообразованием на билеты лишаются своего зрителя. Настоящего зрителя, ценителя. Раньше в театр приходили люди, которые любили балет, любили оперу, а сейчас это просто модное место, тусовка. Здесь не смотрят постановки, сюда выгуливают платья и бриллианты. Оттого и можно теперь встретить в первом ряду солидных мужчин, которые в самые трагические и напряженные моменты постановок сидят с видом вельмож, но считающих нужным поаплодировать артистам... Или пишущих в телефонах. Эти люди идут в Большой театр просто ради пафоса. А раньше зритель шел в театр как в храм. Очиститься от суеты и всего того, что льется на него с экранов телевизора. Зато Большой театр зарабатывает на этом много денег.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лишь бы хоть что-то заплатили»: Анастасия Волочкова рассказала о своей пенсии

Балерина готова к очередному судебному процессу с Большим театром (подробности)