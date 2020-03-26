2020-03-26T11:27:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя: В Москве закроют рестораны, кафе, бары, столовые, часть магазинов и парки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых ограничениях в городе [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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Закрываются все розничные магазины за исключением продовольственных и аптекЗакрываются все розничные магазины за исключением продовольственных и аптекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Столичные власти вводят список дополнительных ограничений на будущую нерабочую неделю, которую ранее объявил Президент России Владимир Путин - с 28 марта по 5 апреля.

«Семь нерабочих дней - это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19, - написал на своем официальном сайте Сергей Собянин. - Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность».

1. Так, уже в ближайшую субботу в Москве будут закрыты все рестораны, кафе, бары, столовые и прочий общепит. Работать смогут только цеха, где готовят еду для доставки.

2. Закрываются все розничные магазины за исключением продовольственных и аптек.

«Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», - уточнил мэр.

3. Будут закрыты для прогулок парки ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», а также парки «Зарядье», «Сокольники», «Кусково».

4. «Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских)», - рассказал Сергей Собянин. Исключение - медицинские и реабилитационные центры, общественный транспорт, банки, страховые компании, предприятия, оказывающие услуги ЖКХ, связи и похоронные услуги.

При этом, по словам Сергея Собянина, «не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки».

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5. «Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов».

Ранее уже сообщалось, что льготный проезд на общественном транспорте приостановили для москвичей старшей 65 лет, горожан, имеющие хронические заболевания, студентов колледжей и вузов, школьников от 5 класса и старше.

«Временная отмена бесплатного проезда в общественном транспорте не коснется студентов, которые трудятся или являются волонтерами», - уточнил градоначальник.

«Введенные сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но - поверьте - они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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