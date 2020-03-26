Исход на дачи: коронавирус обогатит гастарбайтеров и владельцев домов с интернетом
«А ты почему еще в городе? У вас же дача есть!» - за последние дни мне этот вопрос уже задавали неоднократно. Логика понятна: если уж придется сидеть на карантине, то лучше в дачном доме, где можно хотя бы во дворе погулять, чем в четырех стенах однокомнатной квартиры площадью 36 квадратных метров. А удаленно работать - все равно откуда.Некоторые риелторы уже говорят о массовом исходе за город — мол, граждане готовы снимать чуть ли не сараи, лишь бы уехать из города...
«БЕГСТВА НЕТ, НО СПРОС ВЫРОС»
Эксперты федерального портала по поиску недвижимости «Мир квартир» сообщили о росте интереса к объявлениям о загородной аренде в Подмосковье и Ленинградской области на 70%, а в остальных регионах — от 20% до 60%. Повышенным спросом пользуются дачи с налаженным интернетом и устойчивым сигналом.
Что касается конкретно Подмосковья, то в ИНКОМ-Недвижимость говорят об увеличении спроса на на 14% за первые три недели марта (в сравнении с тем же временем прошлого года). И прогнозируют, что к лету спрос может удвоиться в сравнении с предыдущим сезоном. В МИЭЛЬ-Аренда называют близкие цифры — рост на 15%. Но прямо-таки ажиотаж отрицают. «Дачники ускоряются», - сказали в агентстве.
- Говорить о паническом бегстве не приходится. Люди выбирают лучшие предложения по цене и качеству, выдвигают список требований, без которых что-то арендовать не готовы, - рассказала «КП» управляющий директор МИЭЛЬ-Аренда Мария Жукова. - В основном хотят арендовать не абы что, а современный, ухоженный дом, в живописном месте, в приличном садовом товариществе или коттеджном поселке. Без бытовых сложностей – никто сейчас не хочет на даче что-то чинить. Хорошая инфраструктура – аптеки, магазины рядом – весомый плюс. Спрос, по нашему мнению, связан не столько с коронавирусом прямо сейчас, сколько с туманной перспективой летних отпусков. Также непонятно, будут ли работать детские летние лагеря и выездные школы — люди думают о том, куда пристроить детей.
К ЛЕТУ ДАЧИ ПОДОРОЖАЮТ НА 10%
В последние годы загородный рынок переживал не лучшие времена. В 2019-м непросто было что-то сдать даже в разгар летнего сезона: предложение сильно превышало спрос. Так что нынешний рост — это скорее возвращение к былым временам.
По мнению специалистов, ставки на аренду загородных коттеджей могут увеличиться процентов на 20. А вот более бюджетных дач — в пределах 10% максимум. Объяснение простое: платить сильно больше люди сейчас не готовы, даже из страха перед коронавирусом. И вряд ли будут готовы ближе к лету.
- Клиентов пока значительно меньше, чем предложений, несмотря на 15-процентный рост, - утверждает Мария Жукова. - В нынешней ситуации прогнозы делать сложно — но пока основная масса арендодателей ставки вообще не меняла.
ТАДЖИКИ ТОРЖЕСТВУЮТ, ФЕРМЕРЫ ГОТОВЯТСЯ
Тем временем службы доставки, обслуживающие Подмосковье, фиксируют необычный для этого времени года рост заказов из частного сектора.
- Люди заказывают больше товаров длительного хранения, больше товаров для дома и зоотоваров. Спрос на хозяйственные товары вырос в полтора раза. Также больше заказывают овощей и фруктов — видимо, для поднятия иммунитета, - сообщил исполнительный директор сервиса экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime Дмитрий Дорошенко.
Подмосковные жители рассказывают об аншлаге в строительных магазинах. А немногочисленные оставшиеся по подмосковным поселкам гастарбайтеры из братских теплых республик радостно потирают руки. Тут так. Многие из узбекско-таджикстко-молдавской братии, традиционно обслуживающей, например, наше садовое товарищество на предмет всяких мелких работ - грядки вскопать, веранду поставить, забор починить - в этом году приехать не смогли из-за закрытия границ. И вряд ли теперь смогут. На тех же, кто на зиму домой не уезжал, свалилась просто манна небесная.
- Многие сейчас захотели срочно достроить дома или что-то там подремонтировать и утеплить, чтобы можно было переехать, не дожидаясь совсем теплой погоды, - рассказывает знакомый строитель. - Рук не хватает, нарасхват любая рабочая сила.
На низком старте и мелкие фермеры, которым сложно пробиться со своей продукцией в крупные торговые сети. Они считают, что нынешняя ситуация — это как раз их шанс.
- Заработают все, кто производит деревенскую еду, - поделился с «КП» надеждами глава фермерского хозяйства из Тульской области Александр Гончаров. - Сбежавшие от эпидемии уже потянулись покупать продукты у местных крестьян на ярмарках на открытом воздухе — это сейчас безопаснее, чем толкаться в очереди к кассам районных супермаркетов. А доставке не все доверяют, да и не везде она есть.
Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома
Где больше всего подорожала аренда дач и домов
(в сравнении с прошлой весной, %)
Тверская обл. +17,3%
Астраханская обл. +15,5%
Краснодарский край +13,3%
Крым +12,8%
Приморский край +12,5%
Московская обл. +11,5%
Самарская обл. +11,4%
Севастополь +10,6%
Калининградская обл. +10,5%
Ленинградская обл. +9,7%
Владимирская обл. +9,7%
Ярославская обл. +9,7%
(По данным портала «Мир квартир»)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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