Исход на дачи: коронавирус обогатит гастарбайтеров и владельцев домов с интернетом

«А ты почему еще в городе? У вас же дача есть!» - за последние дни мне этот вопрос уже задавали неоднократно. Логика понятна: если уж придется сидеть на карантине, то лучше в дачном доме, где можно хотя бы во дворе погулять, чем в четырех стенах однокомнатной квартиры площадью 36 квадратных метров. А удаленно работать - все равно откуда.Некоторые риелторы уже говорят о массовом исходе за город — мол, граждане готовы снимать чуть ли не сараи, лишь бы уехать из города...

«БЕГСТВА НЕТ, НО СПРОС ВЫРОС»

Эксперты федерального портала по поиску недвижимости «Мир квартир» сообщили о росте интереса к объявлениям о загородной аренде в Подмосковье и Ленинградской области на 70%, а в остальных регионах — от 20% до 60%. Повышенным спросом пользуются дачи с налаженным интернетом и устойчивым сигналом.

Что касается конкретно Подмосковья, то в ИНКОМ-Недвижимость говорят об увеличении спроса на на 14% за первые три недели марта (в сравнении с тем же временем прошлого года). И прогнозируют, что к лету спрос может удвоиться в сравнении с предыдущим сезоном. В МИЭЛЬ-Аренда называют близкие цифры — рост на 15%. Но прямо-таки ажиотаж отрицают. «Дачники ускоряются», - сказали в агентстве.

- Говорить о паническом бегстве не приходится. Люди выбирают лучшие предложения по цене и качеству, выдвигают список требований, без которых что-то арендовать не готовы, - рассказала «КП» управляющий директор МИЭЛЬ-Аренда Мария Жукова. - В основном хотят арендовать не абы что, а современный, ухоженный дом, в живописном месте, в приличном садовом товариществе или коттеджном поселке. Без бытовых сложностей – никто сейчас не хочет на даче что-то чинить. Хорошая инфраструктура – аптеки, магазины рядом – весомый плюс. Спрос, по нашему мнению, связан не столько с коронавирусом прямо сейчас, сколько с туманной перспективой летних отпусков. Также непонятно, будут ли работать детские летние лагеря и выездные школы — люди думают о том, куда пристроить детей.

К ЛЕТУ ДАЧИ ПОДОРОЖАЮТ НА 10%

В последние годы загородный рынок переживал не лучшие времена. В 2019-м непросто было что-то сдать даже в разгар летнего сезона: предложение сильно превышало спрос. Так что нынешний рост — это скорее возвращение к былым временам.

По мнению специалистов, ставки на аренду загородных коттеджей могут увеличиться процентов на 20. А вот более бюджетных дач — в пределах 10% максимум. Объяснение простое: платить сильно больше люди сейчас не готовы, даже из страха перед коронавирусом. И вряд ли будут готовы ближе к лету.

- Клиентов пока значительно меньше, чем предложений, несмотря на 15-процентный рост, - утверждает Мария Жукова. - В нынешней ситуации прогнозы делать сложно — но пока основная масса арендодателей ставки вообще не меняла.

ТАДЖИКИ ТОРЖЕСТВУЮТ, ФЕРМЕРЫ ГОТОВЯТСЯ

Тем временем службы доставки, обслуживающие Подмосковье, фиксируют необычный для этого времени года рост заказов из частного сектора.

- Люди заказывают больше товаров длительного хранения, больше товаров для дома и зоотоваров. Спрос на хозяйственные товары вырос в полтора раза. Также больше заказывают овощей и фруктов — видимо, для поднятия иммунитета, - сообщил исполнительный директор сервиса экспресс-доставки товаров из магазинов SaveTime Дмитрий Дорошенко.

Подмосковные жители рассказывают об аншлаге в строительных магазинах. А немногочисленные оставшиеся по подмосковным поселкам гастарбайтеры из братских теплых республик радостно потирают руки. Тут так. Многие из узбекско-таджикстко-молдавской братии, традиционно обслуживающей, например, наше садовое товарищество на предмет всяких мелких работ - грядки вскопать, веранду поставить, забор починить - в этом году приехать не смогли из-за закрытия границ. И вряд ли теперь смогут. На тех же, кто на зиму домой не уезжал, свалилась просто манна небесная.

- Многие сейчас захотели срочно достроить дома или что-то там подремонтировать и утеплить, чтобы можно было переехать, не дожидаясь совсем теплой погоды, - рассказывает знакомый строитель. - Рук не хватает, нарасхват любая рабочая сила.

На низком старте и мелкие фермеры, которым сложно пробиться со своей продукцией в крупные торговые сети. Они считают, что нынешняя ситуация — это как раз их шанс.

- Заработают все, кто производит деревенскую еду, - поделился с «КП» надеждами глава фермерского хозяйства из Тульской области Александр Гончаров. - Сбежавшие от эпидемии уже потянулись покупать продукты у местных крестьян на ярмарках на открытом воздухе — это сейчас безопаснее, чем толкаться в очереди к кассам районных супермаркетов. А доставке не все доверяют, да и не везде она есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768483" frameborder="0"></iframe> Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

Где больше всего подорожала аренда дач и домов

(в сравнении с прошлой весной, %)

Тверская обл. +17,3%

Астраханская обл. +15,5%

Краснодарский край +13,3%

Крым +12,8%

Приморский край +12,5%

Московская обл. +11,5%

Самарская обл. +11,4%

Севастополь +10,6%

Калининградская обл. +10,5%

Ленинградская обл. +9,7%

Владимирская обл. +9,7%

Ярославская обл. +9,7%

(По данным портала «Мир квартир»)

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