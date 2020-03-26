«Шаткое равновесие»: Эксперт предсказал, что будет дальше с курсом рубля

Просто очередная передышка, чтобы понять, куда дальше - вверх или вниз. Весь позитив рынки уже отыграли. Беспрецедентной помощи на два триллиона долларов, которую объявили США, хватило всего на пару дней торгов. Биржевые индексы по всему миру выросли на 10 - 15% и на этом остановились.

- Американский сенат все же одобрил пакет мер на $2 трлн. Однако для рынков это пока не стало спасительным кругом. Число заболевших COVID-19 в мире превысило 400 тыс. Фьючерсы на индексы США отреагировали ростом на действия законодателей, но затем вновь свалились в отрицательную зону. Азиатские индексы торгуются в минусе, сырьевые контракты снижаются, а иена укрепляется. Все это говорит о традиционно низких аппетитах к риску, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

Нефть на объявленную помощь экономике США отреагировала слабо. Баррель сейчас все равно стоит меньше 30 долларов. Это связано с тем, что спрос на «черное золото» очень сильно упал.

- Нефть остается без особых надежд и оптимизма. Эксперты оценивают потери спроса на уровне 10 млн баррелей в сутки. Естественно, что такой объем сложно компенсировать покупками в американские стратегические резервы. Новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии также нет. Американское производство упорно отказывается сокращаться, - говорит Кочетков.

- На фоне сохранения ключевых негативных факторов котировки могут повторно протестировать отметку $25 за баррель в ближайшие дни. Тупик в переговорах между бывшими участниками сделки ОПЕК+ Саудовской Аравией и Россией сохраняется, - считает Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

По мнению аналитика, США могут активно включиться в процесс регулирования нефтяного рынка и даже начать сокращать добычу. И это может склонить других экспортеров к компромиссу и способствовать возрождению сделки ОПЕК+ в том или ином виде. Но вряд ли это произойдет раньше мая-июня.

- Нефть нащупала для себя комфортный диапазон 26-28 долларов за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое. Нефтяные трейдеры проигнорировали весь позавчерашний общемировой позитив, что говорит о полном отсутствии желания покупать, даже спекулятивно. Поэтому при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25. Поводов для удорожания нефти не будет никаких, если Россия и Саудовская Аравия не сядут за стол переговоров, - говорит Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

А пока этого нет, то и ожидать укрепления рубля не приходится. В четверг доллар на Московской бирже стоит 78,5 рубля.

- Росстат зафиксировал увеличение темпов роста инфляции – на фоне обвала рубля другого быть и не могло. А с учетом того, что нефть даже не пытается протестировать отметку 30 долларов за баррель, мы ждем возобновления роста пары доллар-рубль, и ухода ее выше отметки 80, - прогнозирует Антонов.

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После обвального падения днем ранее в четверг Московская биржа открылась небольшим укреплением рубля. За доллар дают чуть больше 80 рублей, а за евро 87,5 рубля. При этом нефть марки Brent стоит чуть больше $26 за баррель. Такое поведение на рынках в последние две недели происходит часто. Резкое падение в один день сменяется небольшим отскоком на следующий. Панику на короткое время сменяет жадность инвесторов, желающих скупить активы по дешевке. (подробности)