Участники российской гуманитарной операции в Италии: «Итальянцы были ошарашены нашей оперативностью»

Всего за сутки Россия перебросила в Италию беспрецедентный гуманитарный десант, который в официальных отчетах для прессы тактично назван «оперативной группой военных врачей, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, с современным оборудованием для диагностики и дезинфекции». Формулировка, в которой не упоминается принадлежность россиян к Вооруженным Силам, выбрана из дипломатических соображения – чтобы не ставить в неловкое положение попавших в беду итальянцев. Шутка ли, колонна российских войск на виду у всей Европы движется через страну — члена НАТО. Злые языки все равно найдут повод позубоскалить, так зачем давать им лишний повод.

- На самом деле итальянцы были ошарашены оперативностью нашей группировки, они просто не были готовы в таком количестве принимать наши самолеты, - рассказали «КП» российские военные. - Их возможности позволяли сажать по одному самолета раз в два часа. После четвертого они взмолились: «Сделайте паузу, мы не успеваем». Мы в Москве стояли загруженные и ждали их команды. При этом некоторые подразделения до аэродрома совершили 450-километровый марш.

- А потом из Рима предстояло еще колонной пройти 600 километров до Бергамо. Почему они вас поближе не посадили?

- Просто под нашу большую компанию решили выделить самую большую авиабазу. Они не знали наших возможностей. После первого совещания, на котором мы до них довели, что можем – пришедшая туда техника готова обработать в час до 20 тысяч квадратных метров или 360 автомобилей, - они были впечатлены. И определили нам город Бергамо, который надо дезинфицировать полностью. При этом очень нас благодарили. У них такой техники нет как класса.

До Бергамо из Рима российские военные медики прошли колонной почти шесть сотен км.Фото: Министерство обороны РФ

Москва перебросила в Италию 20 таких спецмашин, при этом в России их свыше 2.000. Среди оборудования – лаборатория, способная в час делать до 100 тестов на коронавирус. На Родине – еще 14 таких же. То есть, никто не оголял тылы.

По дороге в Бергамо колонна остановилась на дозаправку во Флоренции.

- Непривычно конечно ехать за границей, - признался один из водителей, старший сержант Александр Матрюхин. - Но к выполнению любой задачи готовы.

Наши военные Камазы на итальянской заправке.Фото: Министерство обороны РФ

- Поломок не было. Дороги пусты, видно, что карантин, - поделился начальник Научно-исследовательского центра полковник Игорь Богомолов. - Но те редкие машины, что встречаются, приветствуют нас, подают сигналы. Приятно.

Как стало известно «КП» от военно-дипломатического источника, наши подразделения будут размещаться в Бергамо и выполнять задачи как в самом городе, так и в близлежащих населенных пунктах. Медицинские спецы прикомандированы к центральному госпиталю Бергамо и развернутому в пригороде офицерскому госпиталю Альпийского корпуса. Специалистам радиохимической и биологической защиты пока определена задача по дезинфекции транспорта, спецобработке внутренних и внешних стен больниц и госпиталей, а также машин, которые вывозят погибших.

На самом деле российские военные полетели помогать не участнику блока НАТО, которое расширяется на Восток, и не члену ЕС, который дружно продлевает против нас американские санкции. Они помогают обычным людям, которые ни в чем не виноваты. Это в первую очередь гуманитарная, а не политическая акция. При этом опасная командировка, без сомнения, имеет и сугубо практическую пользу. Российские специалисты получили уникальную возможность посмотреть врагу – коронавирусу - в лицо, изучить его повадки, слабые места. Испытать на нем свои новые технологии и медицинские разработки. Подготовиться к отражению атаки уже на своей земле.

Прошлым летом на Сицилии, в городе Мессина, я наткнулся на памятник русским морякам, которые в 1908 году первыми пришли на помощь жителям этого города, разрушенного страшнейшим землетрясением. Несколько суток они разгребали завалы, вытаскивая погребенных под руинами итальянцев, эвакуировали на свои корабли женщин и детей, разворачивали полевые кухни… Думаю, тогда у них не стоял вопрос, зачем это надо, может проще остаться в стороне. В результате повторных землетрясений русские моряки несли потери, но продолжали спасать людей.

«В истории Мессины были тысячи страниц человеческой доброты и щедрости, - напишет позже итальянская журналистка Матильда Серао. - Но самую вечную и самую нетленную страницу в этой истории вписали они - светловолосые славяне, столь сдержанные на вид и столь отзывчивые в деле...»

Здесь не забыли о подвиге русских моряков. В честь них названа площадь, три улицы, висят памятные таблички… Хочется верить, не забудут и о современных наших военных медиках. Санкции пройдут, а память о российской помощи обязательно останется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768762" frameborder="0"></iframe> Российские военные специалисты по дороге в Бергамо сделали остановку во Флоренции.Александр КОЦ

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