«Выкидыш, а потом внематочная беременность»: Последняя любовь Березовского рассказала о причинах разрыва с олигархом

Героиней майского «Татлера» стала фотомодель Дарья Коновалова, последняя любовь покойного олигарха Бориса Березовского. Напомним, семь лет назад беглого бизнесмена нашли мертвым в его английском особняке в Аскоте.

- За полтора часа до смерти мы разговаривали с Березовским по телефону, - рассказывал в беседе с «КП» адвокат Александр Добровинский. - Я, кстати, в силу обстоятельств первым узнал, что он покончил с собой. Но его самоубийство, которое для меня очевидно, лишь говорит о том, что у Бориса Абрамовича были пусты карманы. Проигранный суд Абрамовичу, смерть Бадри и потеря денег, неимоверное количество долгов, да еще и девушка, которая его бросила.

Добровинский позже уточнил - дамой, которая оставила, олигарха оказалась светская львица Дарья Коновалова, победительница конкурсов «Мисс Ярославль» и «Краса России». Березовский был на 42 года старше своей возлюбленной.

dariakonovalova Did you get ready for Valentine's day?

- Я все-таки подпустила его как мужчину, — рассказывает Даша журналу «Татлер». — Он был очень обаятельный, хоть и взрослый. Я думала, ему пятьдесят пять, а оказалось, шестьдесят три. Я вообще не понимала, что происходит. Вихрь какой-то.

По словам Коноваловой, Березовский был весьма щедрым кавалером.

- Он прислал мне «майбах» с цветами, кредитной картой и запиской: «Моя вилла в Вильфранше в твоем распоряжении, зови подруг, оставайся в любое время, - делится Коновалова.

dariakonovalova One thing I missed in Phuket is my social life

Светская львица вспомнила и о другом подарке олигарха - квартире в Москве в двести пятьдесят квадратов в новом доме на Якиманке, из окна которой были видны кремлевские башни.

- Я была красивой двадцатиоднолетней девочкой, — рассказывает Даша. — Конечно, мне было интереснее общаться с сильными мира сего, чем залипать с малолетками, которые тебя используют, а по факту ничего не выйдет. Столько разбитых сердец было вокруг. А тут можно увидеть мир… Но главное, умные мужчины могут многое вложить в твою голову.

Коновалова объясняет, что от красивой жизни пришлось отказаться из-за депрессии на фоне выкидыша.

- Дальше случился выкидыш. Потом — внематочная беременность. Во мне словно что-то надломилось. У нас даже близость прекратилась на какое-то время. Наверное, я подсознательно боялась иметь от него детей. А он их очень хотел, - говорит Коновалова.

dariakonovalova Bye bye summer

Плюс ко всему олигарх сделал ей предложение, подарил кольцо с бриллиантом Graff. Но Дарья отказалась стать его женой. После этого Березовский в ярости выкинул кольцо в океан.

- Еще через несколько дней, незадолго до Нового года, он позвонил: «Я куплю тебе кольцо в два раза больше, прости, только не уходи». Я говорила: «У нас правда все кончено. Мне тяжело. Я столько пережила, прошла через эти беременности, они сильно на меня надавили. Хватит».

Позже я говорила с одним нашим общим другом, который оповестил меня о смерти Бориса. Он рассказывал, что, будучи в Израиле, Борис мучился. Его положили в больницу, диагностировали проблему с почками. Друзья знали, что он сидит на антидепрессантах, - рассказала о покойном олигархе его последняя любовница.

Обстоятельства гибели Березовского, которого не стало 23 марта 2013 года в поместье под Лондоном, до сих пор туманны. Одни уверяют, что не мог такой жизнелюбивый человек наложить на себя руки, а другие винят во всем западные службы. Если бы в тот день обстоятельства сложились по-другому, то в январе 2020 года олигарху исполнилось бы 74 года.

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