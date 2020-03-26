«Пусть не будет качком». Поклонская рассказала, какие мужчины ей нравятся

Крымская няша и депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась, какой мужчина сможет покорить ее сердце.

- Мужчина должен быть благородным. Просто благородным. И даже без намека на мерзость циничную – кого использовать в своих целях, мелочность… Просто благородный, обычный, нормальный, с традиционной ориентацией мужчина. Я считаю, что любой мужчина несет в себе силу. Так природно сложилось: женщина должна показывать свою слабость, мужчина – свою силу. Пусть он не поднимает штанги, не будет качком или боксером… Вон, Кличко – боксер, а за мыслями не успевает. Ему когда говоришь что-то, потом три часа думает, потом уже в другом месте в кафе сидит и: «Что-что там было сказано три часа назад?» Зато кулаки быстро летают.

Напомним, что Поклонская в разгар коронавируса ушла на самоизоляцию. Депутат призналась, что сейчас сидит дома в своей квартире вместе с дочерью и кошкой. Она призвала всех россиян тоже переждать это время дома.

- Сейчас самое лучшее, что мы можем сделать — это уйти на карантин. Подождать, не гулять, не ходить в кафе. Побудьте дома, - сказала Поклонская.

Депутат отметила, что не едет в Крым и общается со своими родными по скайпу.

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- Наталья Владимировна, первая история - это коронавирус. Вы заразиться не боитесь?

- Наверное, все боятся. Большая роль самовнушения. Невозможно спокойно дышать даже, боишься. И уже ты себе придумываешь эти симптомы. Горло чешется. Чихнешь - все уже. У меня дома кошечка, она подавилась водой. Я говорю: «Карамелька, нечего на окнах с воронами разговаривать! А то сейчас на опыты сдадим». Шучу. Непонятно, почему такой сильный ажиотаж. Ответы приходят. Наверное, у нас люди мало знают, что такое коронавирус, как его лечат. Поэтому такой страх и присутствует. (подробности)