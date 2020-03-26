2020-03-26T17:31:48+03:00
В мире

Коронавирус добрался до британской королевской семьи

Наcледник престола принц Чарльз третьи сутки сражается с болезнью
Михаил ОЗЕРОВ
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Британский Принц Уэльский Чарльз.Британский Принц Уэльский Чарльз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Альбион охвачен страхом, даже ужасом. С каждым днем все больше заболевших и скончавшихся от коронавируса, а оружия для борьбы с ним катастрофически не хватает. Ни медицинского оборудования, ни больничных мест, ни врачей и сестер…Ежедневные заявления премьер-министра Бориса Джонсона не очень-то успокаивают. Его слова «вы должны оставаться дома» многие сочли «не английскими»: мол, здесь обычно говорят «советуем», «рекомендуем». Впрочем, ситуация-то совсем не обычная. И на вежливые призывы далеко не все откликнутся.

Страхи стали еще сильнее, когда объявили, что коронавирус добрался до династии Виндзоров. Заболел принц Чарльз, которому 71 год. Он - первый в очереди на трон. Еще несколько дней назад на голубом экране можно было увидеть забавные сценки: наследник престола отказывается пожимать руки на разных мероприятиях, чтобы не заразится. Но теперь не до смеха. В четверг Кларенс Хауз – официальная резиденция принца Чарльза -выступил с официальным заявлением. В нем подтвержден положительный тест у принца, однако «проявляются слабые симптомы заболевания».

У супруги наследника престола Камиллы, которая старше Чарльза на год, тест отрицательный. Оба входят в группу риска и находятся в изоляции в их шотландской резиденции Биркхолл. Принц, как сообщается, работает из дома.

Но Чарльз, хотя и пенсионер, просто юнец по сравнению с королевой, которой в апреле исполнится 94 года, и тем более ее супругом герцогом Эдинбургским: ему 98 (!) лет. Елизавета Вторая на днях переехала из одной своей резиденции – Букингемского дворца в другую – загородный Виндзор. Туда же доставили вертолетом герцога Эдинбургского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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