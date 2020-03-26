«Была невыносимая боль в мышцах». Русская из Швейцарии рассказала, как они с мужем вылечились от коронавируса

В Европе бушует коронавирус. Там у врачей даже не хватает сил оказать помощь всем пациентам. Но болезнь не смертельна. Избавиться от нее можно. Через нелегкий путь излечения прошли Антон и Мария Петровы (имена изменены по просьбе героев публикации). Ребята живут в Женеве. 10 марта они встретились с друзьями, которые прилетели из Лондона. На третий день у супруга появились первые симптомы. Мария рассказали «КП», как им удалось спастись от болезни.

МЫ НЕ СПАЛИ ВСЮ НОЧЬ

- Муж начал сильно кашлять через три дня после встречи с друзьями из Лондона, - поделилась Мария. - Чуть позже начался сильный кашель у меня. Мы нашли телефон горячей линии. Около часа ночью мы не могли дозвониться. Линия была перегружена. Когда оператор ответил на звонок. Нам сказали, если будет сильная температура и другие симптомы — звоните в клинику своему доктору. В эту ночь все симптомы появились: поднялась температура, была невыносимая боль в мышцах — даже перевернуться в кровати не могли. Всю ночь мы не спали. Пот, кашель. Типичные симптомы гриппа.

Уже утром супруги позвонили доктору. Ответ был неутешительным.

- Врач сказал, что у них всего 20 тестов в день на весь кантон Женевы, - отметила она. - И их делают только тем, у кого началась пневмония — они кашляют, как собаки. У нас кашель был такой, что мы могли говорить, мы не задыхались. Но у моего супруга астма. Он в группе риска и об этом рассказал врачу. Доктор сказал, что мы будем на связи, но тест пока сделать не могут. Якобы у нас должны быть симптомы 2-3 дня. Сказали быть дома и ждать. Говорит: «Ребята, вы можете приехать в больницу, но все что мы сделаем- дадим парацетамол. Купите его в аптеке и пейте больше воды».

В этот же день с Петровыми на связь вышли их друзья из Лондона. У них были те же симптомы. Но им удалось сделать тесты.

- Результаты были положительные. В Лондоне их не госпитализировали. Потому что ребята молодые и организм сам должен справиться. Если высокая температура — сбивайте парацетамолом. У нас сильные симптомы продолжались 2-3 дня. Потом мы сбили температуру. Дальше стало легче. Но вылечились мы не благодаря парацетамолу и теплой водичке. Я позвонила знакомому доктору в Москву. Он мне уже прислал перечень витаминов и лекарств. Это витамин С, это цинк, это препарат «Лопачо» из муравьиного дерева, это витамин В и экстракт грейпфрута. Это натуральные медикаменты. Никаких препаратов противовирусных и жаропонижающих (кроме парацетамола) он нам не рекомендовал принимать, - сказала Мария.

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МАМЕ ОТКАЗАЛИ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Рецепт семья соблюдала строго. Чувствовать лучше они себя стали через неделю.

- Уже прошло две недели с начала болезни. Кашель остается, - поделилась Петрова. - Мы не чувствуем запах, не чувствуем вкус еды. Точно такие же симптомы у наших друзей из Лондона. У мамы моего супруга произошла подобная история. Хотя мы с ней не контактировали. Это точно не мы ее заразили. Мы с ней не виделись. Ей 68 лет — она в группе риска. Ей тоже отказали в тесте. Ей в Швейцарии сказали: «Ждите». Чего ждать, когда умирать начнет? И на третий день ее врач выбил тест. У нее положительный результат. Мы очень переживали. Ее не госпитализировали. Чем мы вас можем лечить? Сбивайте температуру парацетамолом.

Ребята посоветовали маме пить те же витамины, которыми лечились они. Беды удалось миновать.

- У нее спала температура. Но держалась она гораздо дольше, чем у нас. Практически неделю! Сейчас ей гораздо лучше. Но еще у нее сильный кашель. И очень сильный. Она лежит дома. Врач проводит консультации через Интернет. Мы не знаем, какие последствия всем нам принес вирус, - отметила Мария.

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