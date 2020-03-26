2020-03-26T18:49:23+03:00
Звезды

«Бандерас и Мутти на самоизоляции, а на Софи Лорен упал потолок»: Никасу Сафронову пришлось перенести день рождения, куда были приглашены мировые звезды

8 апреля знаменитому живописцу исполнится 64 года
Алина ЧЕРНОВА
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Из-за пандемии коронавируса сорвались многие мероприятия. Так, легендарному художнику Никасу Сафронову пришлось перенести до лучших времен свой апрельский день рождения.Из-за пандемии коронавируса сорвались многие мероприятия. Так, легендарному художнику Никасу Сафронову пришлось перенести до лучших времен свой апрельский день рождения.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Из-за пандемии коронавируса сорвались многие мероприятия. Так, легендарному художнику Никасу Сафронову пришлось перенести до лучших времен свой апрельский день рождения.

- Мы договорились с Антонио Бандерасом, что он прилетит на мой день рождения, но, к сожалению, из-за коронавируса его не выпускают из страны, - рассказывает kp.ru художник Никас Сафронов. - Сейчас договариваемся с агентом Николаса Кейджа, может, он прилетит меня поздравить. Но думаю, что он тоже не сможет. Так что банкет придется скорее всего, перенести...

Орнелла Мутти в декабре прилетала на мою выставку и собиралась прилететь на день рождения. У нее заканчивается временное 5-летнее разрешение на проживание в России. И она попросила помочь ей его продлить. Для этого мне надо ее у себя прописать. Я подумал, а почему бы и нет.

Но из-за коронавируса ее не выпустили из Италии. Я попозже, конечно, пропишу и даже помогу ей сделать российский паспорт.

Сорвалось и еще одно важное мероприятие. Мы договаривались этой весной с Софи Лорен сделать выставку в Швейцарии.

К ней недавно в Женеву летал мой сын, и она приняла его у себя дома, даже несмотря на ЧП, которое с ней случилось...У нее дома обвалился потолок, и немного ее поранил. К счастью, сейчас все позади, она уже поправилась. Вообще она чудесная женщина, всегда рада прилететь ко мне и поддержать мои новые проекты. У нас хорошие давние отношения, которые сложились в конце 80-х годов. Мы много лет дружим.

Также откладывается моя большая выставка в Баку, которая была приурочена ко Дню Рождения Гейдара Алиева - 10 мая. С этим тоже придется повременить. Я уверен, все будет, но чуть позже, - сказал kp.ru Никас Сафронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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