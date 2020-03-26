Яндекс материально поможет заболевшим коронавирусом курьерам и водителям

В России продолжает увеличиваться число людей, заразившихся коронавирусом, а также тех, кто находится на карантине. Среди людей, кто может оказаться в группе риска, курьеры и таксисты, которые сейчас работают буквально на износ. Без их услуг находиться в режиме самоизоляции было бы нереально. Чтобы помочь своим сотрудникам и партнерам, Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка сформировали специальный фонд, из которого будут выделять денежную помощь. Рассчитывать на нее могут водители таксопарков-партнеров сервиса, курьеры партнеров сервиса, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

- Средства из фонда будут направлены на выплаты тем, кому диагностировали коронавирус и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными, - уточнили в Яндексе.

ПОЕЗДКИ В ТАКСИ ПОДЕШЕВЕЮТ

Чтобы люди меньше пользовались общественным транспортом, где больше всего риск подцепить простуду или коронавирус, пользователям Яндекс.Такси будут предоставлены скидки на поездки.

- В течение ближайшего месяца мы направим более 500 млн рублей на стимулирование спроса на такси, в частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой – позволят перевозчикам увеличить заработок, который сейчас снижается, - сообщил гендиректор Яндекс.Такси Даниила Шулейко.

Он пояснил, что из-за пандемии количество поездок в утренние и вечерние часы снизилось. Такая ситуация наблюдается во всех крупных городах. Вероятнее всего, это связано с переходом организаций на удаленную работу или свободный график. Кстати, из деловых районов, где сосредоточено большинство офисов и бизнесцентров, а также из аэропортов и вокзалов люди стали чаще ездить в спальные районы и зоны торговых центров.

МАШИНЫ СЕРВИСОВ ЯНДЕКСА ПРОХОДЯТ ДЕЗИНФЕКЦИЮ

Напомним, что сервисы «Яндекса» из-за распространения новой коронавирусной инфекции усилили меры безопасности. В «Яндекс.Такси» организовали пункты дезинфекции автомобилей партнеров перевозчиков. А все автоомобили “Яндекс.Такси”проходят дезинфекцию не только после мойки, но и после каждой поездки. С 25 марта в Москве, Питере и Казани начали работать мобильные бригады по дезинфекции.

- Как только машина освобождается, к ней приезжает ближайший специалист и проводит экспресс-обработку салона. Особенно внимательно обрабатывают поверхности и элементы, с которыми чаще всего взаимодействует водитель: руль, ручку переключения передач, ручки дверей, кнопки климат-контроля, мультимедиа-системы, открытия и закрытия стекол, настройки зеркал. После дезинфекции машина становится доступной для заказа. Также, в машинах лежат антисептические салфетки, - сообщили в Яндекс.Драйве.

Во время дезинфекции машин каждый сотрудник носит респиратор или маску и защитные перчатки.