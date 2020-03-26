2020-03-26T19:44:13+03:00
Общество

Неделя карантина в России: Как будут работать службы доставки продуктов и еды

Крупные сервисы заказов уверяют, что продуктов на складах предостаточно, дефицита не будет
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Неделя с 28 марта по 5 апреля в России объявлена не рабочей . В этот период горожане не будут ходить на работу, заплата при этом у них сохранится. Такие меры приняты для того, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Магазины и аптеки на это время закрывать не стали, мало ли, что может пригодиться. Но лишний раз власти не советуют выходить из дома. Лучше заказывать все необходимое онлайн.

«Комсомолка» узнала, как в эти дни будут работать курьеры и хватит ли у служб доставки провизии на всех.

РАСШИРИЛИ АССОРТИМЕНТ

Чтобы обеспечить всех продуктами, популярные сервисы заказов Яндекс.Лавка и Яндекс.Еда продолжат работать по стандартному графику. Никаких перерывов и карантинных дней вводить не будут. Наоборот, приложат все силы, чтобы горожане получали заказы в максимально короткое время, хотя уже готовы, что заказов будет больше, чем в обычные дни.

- В Яндекс.Лавке мы увеличили закупку товаров, которые пользуются повышенным спросом, чтобы обеспечить их необходимые объемы для доставки на дом в нерабочую неделю. Нехватки продуктов не будет, склады заполнены. Коме того, Лавка также адаптирует свой ассортимент. В продаже, например, появятся популярные настольные игры, - сообщили в сервисе.

Что касается кафе и ресторанов, то их к доставке подключают в круглосуточном режиме.

- Мы уже уведомили рестораны, работающие на Яндекс платформе, что операционно готовы к наплыву заказов и поможем с ними справиться, если они примут решение продолжить работать на доставку, - отметили в Яндексе. - При необходимости наши партнеры выведут на линию больше курьеров. Партнерские курьерские службы за последние дни зафиксировали значительное увеличение потока кандидатов.

«МЫ ЗНАЕМ, ЧТО ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ»

Что касается курьеров, то они сами решают, в какие дни работать.

- Я не собираюсь оставаться дома, следующую неделю буду работать в привычном режиме, - говорит курьер Валентина Романова. – На работе нам выдают антисептики, все необходимые меры предосторожности тоже соблюдаем.

- Валентина, о каких мерах предосторожности идет речь?

- Мы перешли на бесконтактную доставку. Все заказы курьеры должны оставлять около двери. Ни в коем случае нельзя отдавать заказ из рук в руки.

- Как начальство проверит, что курьер соблюдает эти правила?

- Передачу каждого заказа мы должны фотографировать. Приехали по адресу, оставили заказ у двери, отошли на три метра, сфотографировали это. Снимки из телефона не удаляем. Если клиент пожалуется, что вы подошли слишком близко к нему, вы должны будете подтвердить свои действия фотоотчетом. Иначе не сможете дальше работать.

- Неужели кто-то жалуется?

- У меня был такой случай, но пожаловались не на меня, а я на курьера. Заказала еду и курьер не оставил ее на нужном расстоянии, а из рук в руки отдал. В нынешней ситуации это делать нельзя.

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