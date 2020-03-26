Уилл Смит: Я до смерти боюсь испугаться чего-нибудь до смерти!

Один из самых знаменитых фильмов с участием популярного актера - фантастический фильм-катастрофа «Я легенда», о котором часто вспоминают в дни разгула коронавируса. Действие фильма разворачивается после того, как чума уничтожила почти все человечество, а те, кто выжил, успешно мутировали в монстров. Смит играет единственного выжившего человека в Нью-Йорке, пытающегося найти вакцину от этой заразы. Только Уилл Смит со свойственной ему позитивностью мог перевести этот весьма пессимистичный сюжет в оптимистическое русло.

- Какой ваш наибольший страх, Уилл? Чего вы до смерти боитесь?

- Я до смерти боюсь испугаться чего-то до смерти! Если я чего-то боюсь, то должен разобраться с этим страхом сегодня, прямо сейчас. Я физически заболеваю, если начинаю чего-то бояться. Но чаще всего я боюсь неизвестности. Я снимался в фильме «После нашей эры» Найта Шьямалана (автора «Шестого чувства» и «Знаков» - С.Т.), который как раз посвящен природе страха. И исходит он из посыла, что страху нет места в реальности, что он продукт нашего с вами воображения. Он заставляет нас страдать от вещей, которые не существуют сегодня и которые, быть может, никогда не будут существовать! А мы продолжаем мучить и изводить себя страхами... Я обожаю играть с такими сюжетами и идеями, эти вопросы меня очень интересуют.

- Как вы преодолеваете свои страхи?

- Помню, был я как-то в одном кафе на Ямайке, оно находится прямо на скале, с которой можно сигать в море. Мы сидим обедаем, а люди подходят и прыгают в воду. До воды лететь довольно далеко, и за каждым таким прыжком я наблюдаю с ужасом и страхом, ведь сам-то я плавать не умею! Я рос в Филадельфии, а там недостаточно плавательных бассейнов. Короче, в какой-то момент мне стало настолько противно чувствовать себя тварью дрожащей, что я взял и подговорил одного местного парня, очень опытного пловца, прыгнуть со скалы первым и подождать пока прыгну и я. Так мы и сделали, он прыгнул и затаился там на дне. И вот стою я на скале и думаю: «Какая же это тупость!». Но все равно прыгнул! А парень помог мне добраться до берега. Вот так я разбираюсь со своим страхом. «Просто сделай это! - говорю я себе. - Реальность и вполовину не так плоха, как страх в твоей голове!»

Кадр из фильма «Я легенда», вышедшего на экраны в 2007 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Откуда в вас столько энергии?

- Просто я очень люблю жизнь! Когда-то я прочитал, что жизнь — это игра, не воспринимай ее слишком серьезно, просто получай удовольствие, решай проблемы по мере их поступления и учись по мере разрешения этих проблем. Неудачи и неприятности меня интригуют. Проблемы, которые потенциально могут меня поглотить, на деле меня возбуждают: как же я их разрулю? как смогу победить все эти неприятности? Вы знаете, когда у моей мамы обнаружили диабет, моя сестра была в ужасной депрессии. Я всячески стремился вывести их из этого состояния: «Это всего лишь карты, которые нам выпали! Это то, что у нас на руках. Сейчас только все и начнется! - Уилл энергично потирает руки. - Мы должны воспользоваться этой ситуацией в свою пользу! Мы должны вынести из нее что-то полезное, просто потому что мир устроен именно так!». Сейчас моя мама помогает другим людям, личная драма стала для нее возможностью помочь людям вокруг себя. А я остаюсь энергичным просто потому, что иначе себе жизни не представляю! Я научился смотреть на проблемы как на возможности. Если вселенная воздвигла передо мною препятствие, то ее умысел - научить меня чему-то, чего я пока не знаю. Красота этого в том, что препятствие даже необязательно преодолевать, его можно просто использовать себе во благо. Это может сделать только человек, никакое другое существо на это не способно. По-моему, жизнь - это очень красивая, хотя иногда и драматическая, игра.