«Ну и как знакомиться с девушками, когда они все в масках?»

В мире бушует коронавирус, во многих странах введен карантин, но ведь любовь никто не отменял. Советы, как знакомиться с девушками в такой непростой период, дал наш постоянный автор Александр Моногамов. Читатели на сайте kp.ru обсуждают тему.

Нина:

Люди - самые предприимчивые существа на свете, сейчас первая паника спадет, и придумаем, как строить личную жизнь в новых условиях. Лучше общаться через маску, чем сидеть дома.

Олег:

Вот вы сейчас скажете: да как знакомиться с девушками, если они все в масках, коронавируса испугавшись? Так вы не на лицо, на фигуру смотрите. Если девушка худенькая, сначала есть много не будет, с ней и самоизолироваться не страшно, а вот если маску поднимает и пирожок пытается откусить ненароком, то не ваш вариант. В такой сложный период вы двоих не прокормите.

Мария - Олегу:

Это, типа, юмор? Но не очень смешной. А вот если серьезно, то как действительно личную жизнь выстраивать в условиях карантина? С сайтов знакомств странно ходить на свидания, если ты в маске, да и небезопасно из-за вируса, рестораны и катки закрыли, фитнес- центры тоже на замке. Хоть онлайн-бар организовывай, будем чокаться с экраном и обсуждать, как хорошо было прошлым летом в Риме.

Светлана:

Слушайте, у нас и так планета одиноких людей, а после того как всех заперли на карантин, то вообще ахтунг. С другой стороны, может, за это время люди так соскучатся по живому общению, что забудут про жизнь в гаджетах и будут больше искать реальных встреч.

«Если ты для него «не такая» - значит, это не твой мужик»

«Вот если бы знать заранее, что он такой» - вздыхают девушки, однажды разочаровавшиеся в мужчинах. Но, оказывается, заранее знать можно. Психолог Ирина Андреева уверяет, что есть несколько признаков мужчины, с которым лучше не строить семейную жизнь.

Маша:

Мужчина не должен делать больно самооценке женщины. Но мужики считают за норму постоянно указывать на изъяны своих вторых половин. То они растолстели, то мама у них дура. Если на это все обращать внимание, то останешься старой девой.

Валерия - Маше:

У нас нет ощущения своей самоценности. Сначала ты дура и некрасивая в школе, потом в универе, потом замужем. Короче, если для своего мужика ты «не такая», то это не твой мужик!

Наташа:

А вот как ужиться с любимым, если свекровь из семейства гадюк. Моя «мама» сдала меня в налоговую за то, что я сдавала квартиру бабушки в аренду. Я развелась и теперь смотрю не только на кавалера, но и на его семью.

«Каждая семья - заново связанный свитер, у всех разные петли»

Известному сексологу Рут Вестхаймер 91 год, и знаете ли, к этим годам она смогла сформулировать для себя и потомков секреты крепкого брака. Читателям kp.ru есть что ответить психологам.

Виктория:

Если бы в отношениях мужчины и женщины все было так просто, как больше обниматься и говорить то, что думаешь, то мы бы жили в мире розовых единорогов. Каждая семья - это же заново связанный свитер, у всех разные петли, косички и горловина. Нет тут никаких правил, каждая пара строит их сама.

Паша:

Какой бы храм любви ты ни строил, все равно через 10 лет все надоедают друг другу.

Николай:

Психолог забыла про брачный договор. С ним у жены автоматически проходит ощущение, что ты что-то ей должен. Она на подкорке помнит, что ее, а что ты заработал и с чем она в случае чего уйдет. Работающая профилактика скандалов.

Диана:

Я очень любила своего мужа и даже к психологу пошла, чтобы сохранить брак. Он советовал: будь мягче, умей слушать мужа, не иди на конфликт, экспериментируй в постели. А супруг все равно ушел к парикмахерше. Она оказалась страшная хабалка, но зато один в один его мама. Так что все мы родом из детства. Не обязательно быть понимающей, но обязательно нужно быть похожей на маму.