Сроки уплаты налогов и взносов за 2019 год: кому перенесли и до какого числа

Сроки уплаты налогов и взносов за 2019 год для малого и среднего бизнеса перенесли на несколько месяцев. Об этом в своем обращении к россиянам заявил 25 марта президент России Владимир Путин.

- Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки. Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды, - заявил глава государства.

Конкретной информации пока нет. Есть лишь проект постановления правительства, который должен быть принят Кабмином в ближайшие дни. Чиновникам нужно соблюсти бюрократические формальности, чтобы документ мог вступить в силу.

А для этого в статью 4 Налогового кодекса должны внести пункт 3, который даст право исполнительной власти переносить сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в особых ситуациях.

ШЕСТЬ ПУНКТОВ ПОДДЕРЖКИ

1. До 1 мая 2020 года Федеральная налоговая служба приостановит проведение всех выездных проверок. Это нужно, чтобы не «кошмарить» малый и средний бизнес в такой сложный момент.

2. Для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), внесенных в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП) как микропредприятие, перенесут срок уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (УСН) за 2019 год и авансовых платежей за 1 квартал 2020 года на три месяца. Для этого нужно состоять в реестре МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.

P.S. Какие компании относят к микропредприятиям:

- Персонал - не больше 15 человек

- Годовая выручка - не больше 120 млн рублей в год

3. При этом для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, но не являющихся микропредприятиями, срок уплаты налогов продлят на три месяца только, если у них упала выручка за 1 квартал 2020 года на 30% по сравнению с 1 кварталом прошлого года. Это касается авансов по налогу на прибыль и УСН за 1 квартал и единому сельскохозяйственному налогу (ЕСХН) за 1 полугодие. Нужно будет предоставить подтверждение выручки за 10 дней до срока уплаты налогов.

КСТАТИ

Малый бизнес:

- Число работников - до 100 человек

- Максимальная выручка за год - 800 млн рублей

Средний бизнес:

- Число работников - не больше 250 человек

- Максимальная выручка за год - 2 млрд рублей

4. Для микропредприятий (в том числе ИП) дадут отсрочку по уплате страховых взносов за работников на три месяца - за период с марта по май 2020 года включительно. А для всех малых и средних компаний снизят страховые взносы на работников - с 30 до 15%.

СКАЗАНО

Президент Владимир Путин - в обращении к гражданам России 25 марта 2020 года:

- Сейчас мы обязаны сделать все, чтобы поддержать доходы граждан, прежде всего занятых на малых и средних предприятиях. Чтобы у таких предприятий появились для этого дополнительные ресурсы, предлагаю в два раза, с 30 до 15 процентов, снизить для них размер страховых взносов. Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ, минимальный размер оплаты труда. Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не только в качестве антикризисной меры, а, что называется «вдолгую», на перспективу. И таким образом мы создаем долгосрочный стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам.

5. Для микропредприятий перенесут на три месяца срок уплаты авансов по налогу на имущество, земельному и транспортному налогу, а также выплаты торгового сбора (его платят только в Москве). То есть, за 1 квартал срок уплаты сдвинется до 30 июня 2020 года, а за 2 квартал - до 30 сентября 2020 года.

КСТАТИ:

Проверьте, входит ли ваша компания в реестр МСП

6. Срок сдачи отчетности (то есть налоговых деклараций), которую надо сдавать в апреле-мае, тоже продлят на три месяца. То есть налоговую декларацию по доходам за 2019 год бизнесу можно будет сдать не до конца апреля, а до конца июля.

СПРАВКА «КП»

По данным Федеральной налоговой службы, в России 5 миллионов 960 тысяч 356 субъектов МСП. Из них львиная доля (5,72 млн) - это микропредприятия. Малый бизнес - 223 тысячи компаний. Средний - 17 тысяч. Всего в сфере МСП занято 15,3 млн человек.

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