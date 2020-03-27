Как я сдавала тест на коронавирус: результаты пришли досрочно

Мазок из зева, который затем исследуют методом ПЦР, обошелся мне в 1900 рублей. Результат обещали прислать через два дня. И если бы он был положительным, данные об этом тут же должны были уйти в Роспотребнадзор. Чтобы у больных коронавирусной инфекцией не было соблазна скрыть, что они заразны, анализ делают исключительно после предъявления паспорта.

С четверга после сдачи анализа чего я только не передумала. Вспоминала, с кем общалась в последние две недели - если коронавирус подтвердится, этих людей ведь ждет карантин. Жалела, что не откопировала документы - в больницах любят, чтоб пациенты приезжали подготовленные к госпитализации. Прислушивалась к собственному кашлю - он становился сильнее. В общем, малодушно жалела, что вообще ввязалась в эту историю: меньше знаешь - лучше спишь.

В пятницу перед сном решила проверить электронную почту. В эту минуту в нее упало письмо из лаборатории. Раньше, чем обещали! Пока оно открывалось, в голове пронесся миллион разных мыслей. И всё неприятных.

Набралась смелости, вчиталась: "в анализируемом образце РНК коронавируса COVID-19 отсутствует или его концентрация ниже чувствительности тест-системы. Результат "РНК не обнаружена" является показателем отсутствия возбудителя на момент взятия мазка из носоглотки/ротоглотки". Ура! Инфекционки не будет! По крайней мере, пока.

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