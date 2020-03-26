Как я сдавала анализ на коронавирус

Каждый день с утра до глубокой ночи я читаю новости о пандемии COVID-19. Такова моя работа. Часть этих новостей я и сама пишу. И, какой бы стрессоустойчивой не была нервная система, все ж человек - не робот. Время от времени накрывает сомнением: не странно ли, что вот этот дурацкий кашель привязался ко мне как раз после того, как коллега вернулся из Ирана? Там как раз после его возвращения один за другим от коронавируса начали умирать высокопоставленные чиновники…

С другой стороны, бежать сдаваться врачам явно было преждевременно: за исключением кхе-кхе, чувствовала я себя просто отлично – ни температуры, ни ломоты в костях. Да, уставала. Ну так третью неделю без выходных – есть причина устать. Но червячок сомнения глодал.

Поэтому как только поздно вечером стало известно, что две частные сети лабораторий начинают делать анализы на коронавирус для всех желающих, я тут же, ни минуты не раздумывая, записалась в ближайшую.

МАСКИ В ГОРОДЕ

- Ты там аккуратнее с этими коронавирусниками! Подцепишь чего в очереди, - охнула мама. – Не вздумай ручки дверей трогать и дыши через маску.

- Маску-то хоть наденешь? – узнавший о моем решении муж был настроен скептически.

- Откуда она у нас? В запасе не было, а в аптеках они давно пропали…

Мы подъехали к медицинскому офису ровно в 11 утра – как раз должны были начинать принимать тех, кто проверялся на коронавирус SARS-CoV-2. Собственно, вывеску на обычной жилой многоэтажке можно было даже не искать: на улице к одному крыльцу тянулась длинная очередь. Друг за другом на расстоянии метр – полтора стояли хмурые люди в медицинских масках. Одна я не подготовилась…

Очередь из желающих сдать тест.Фото: Оксана КАЛЬНИНА

- Ищи-ка мне маску, - сказала мужу. – Шерсти все аптеки в округе, где-то же другие люди их берут?! Видишь, какие все закутанные? Наверняка больные с ног до головы. И вот чего мне дома не сиделось? И вправду, подхвачу тут что-нибудь.

Муж отправился на поиски.

- Ух ты, как красиво стоите! – оценил вновь прибывший очередник в маске. – А что, вас так кто-то специально расставил?

- Нет, просто это самое безопасное расстояние, - блеснул эрудицией кто-то из середины вереницы. Народ в основном в очереди стоял молодой, прошаренный. Явно поездили по свету и новости в сети почитывают.

ЗА РЕСПИРАТОРОМ В ХОЗМАГ

Тем временем дверь медицинского офиса открылась, и первого пациента запустили внутрь. 12 человек впереди меня, посчитала я и засекла время. Судя по всему, все сделали аналогичные расчеты. Минуты тянулись мучительно долго. На ледяном ветру стоять было совсем не в кайф. Кто-то в очереди припадочно кашлял. Один такой припадочный подошел к урне, спустил маску, достал сигареты и затянулся:

- Мужчина, перед тестом нельзя курить, - предупредил его молодой парень, стоявший с приятелем после меня. Суда по виду, оба недавно вернулись с какого-то курорта. Один в модной черной маске, другой в навороченном респираторе. – Нам объяснили, когда мы записывались на анализ. Сам хочу ужасно, но терплю.

- Дааа?! Ну дела, - ответил курильщик, но сигарету не бросил.

Первого клиента принимали 12 минут. Да, более двух с половиной часов придется постоять, подсчитала я и пригорюнилась: если не коронавирус, то обычную простуду на этом ледяном ветру точно заработаю. Но тут вернулся муж с добычей:

- В аптеках ничего нет, но в строительном я отхватил респиратор и маску. Тебе что дать?

- Респиратор – в нем, наверно, теплее. И шапку свою дай, а то я околею.

Второго клиента выпустили через 6 минут. Третьего через 5. Пошло дело! - обрадовался народ в очереди (а она растянулась метров на тридцать, плюс многие сидели грелись в припаркованных машинах). Все потихоньку начали вести светские беседы:

- Мы чуть больше недели назад прилетели из Германии. Тогда там ситуация была не такой страшной. Прилетали мы не в Шереметьево, в другой аэропорт. И у нас ничего нигде не брали – ни мазков, ни документов не подписывали. Приехали домой, начали обзванивать горячую линию, поликлиники – что делать-то? Где провериться? Все футболят, говорят разное, ничего не поймешь. Хорошо хоть за деньги стало можно сдать тест. Я сразу побежала – мало ли что, - слышен разговор из начала очереди.

- А мы уже две недели назад прилетели из Португалии. Что-то кашель привязался, никак не проходит. Решили, нужно провериться. А то потом может стать поздно, - это обрывок фразы из конца вереницы.

- Вон, выстроились, - на вирус этот проверяются, - неодобрительно высказалась своему спутнику пожилая бабулька явно из соседнего дома.

Понимаю ее недовольство. Сама была бы не рада такому соседству. В основном, все стоящие в длиннющем хвосте или вернулись из-за границы недавно или давно лечатся от неотвязного кашля, а он никак не проходит.

МИНУТА – И СЛЕДУЮЩИЙ!

На сдачу теста я попала после часа с небольшим стояния в очереди. В небольшом предбаннике – короткий инструктаж сотрудницы лаборатории, с головы до ног завернутой в спецодежду:

- Температуры, кашля нет?

- Нет, - на всякий случай соврала я.

- Вы вернулись из-за границы или имели контакт с вернувшимися в последние две недели?

- Нет!

- Тогда надевайте бахилы, одноразовые перчатки, маску, обрабатывайте руки антисептиком и проходите внутрь.

В офисе из пациентов я была одна. Все остальные помещения перекрыты. Весь персонал (три человека) в одноразовых халатах, шапках, перчатках и в защитных очках. Стены завешаны неткаными полотнищами, вся мебель, кроме необходимой, убрана. (Нет, мама, именно здесь вряд ли что-то можно подцепить, в других местах, пожалуй, опаснее).

Четыре минуты меня оформляли: переписывали паспортные данные (на тот случай, если тест будет положительным – мной займутся санитарные врачи), заполняли договор и прочие бумаги.

- С вас 1900. Оплата, надеюсь, картой? – спросила регистратор.

- А что, вы могли и наличные взять? – удивилась в свою очередь я. – Картой, так безопасней.

Мазок из зева взяли меньше чем за минуту. Неприятно, когда ватную палочку толкают тебе в глубь горла. Но потерпеть можно.

Результат обещали прислать через два дня в личный кабинет на сайте. Впрочем, если анализ будет положительным, со мной свяжутся.

Ну а до этого времени сидеть мне в самоизоляции как на иголках: теперь-то, заплатив почти две тысячи рублей за справку, что у меня нет COVID-19 (а я на это все-таки надеюсь), схватить вирус где-нибудь в людской толчее будет особенно обидно. И это главный довод, почему я не советую всем пойти и провериться на коронавирус.

Он передается, в основном, контактным и воздушно-капельным путем. Никто не может дать гарантии, что когда вы будете выходить из лаборатории после сдачи идеального анализа, на вас не чихнет кто-то больной. И только что сданный тест потеряет всякий смысл. По-моему, провериться должны только те, кого реально смущает что-то в своем здоровье. Я об этом много думала, пока полтора часа стояла в очереди на проверку…

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