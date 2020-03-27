2020-03-27T23:58:11+03:00
Звезды

Люди в панике заказывают предсказания: астролог Василиса Володина берет 300 тысяч за гороскоп, а звезды «Битвы экстрасенсов» в 10 раз меньше

Психолог предупреждает: берегите деньги!
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Василиса Володина составит гороскоп лично — за 300 или 210 тысяч рублей. Фото — кадр программы «Давай поженимся!»Василиса Володина составит гороскоп лично — за 300 или 210 тысяч рублей. Фото — кадр программы «Давай поженимся!»
Изменить размер текста:

Вы не поверите, но за последние две недели спрос на гороскопы и предсказания вырос даже не в два, а в три раза. Маги, чародеи и прочие шарлатаны в кризисные времена наживаются на горе людей, выдавая инструкции на будущее за бешеные деньги. С какими вопросами люди сейчас бегут к экстрасенсам и прочим шаманам?

Есть легкие вопросики для экспертов из серии: пропадет ли моя бронь гостиницы и билеты в отпуск на июнь? Таких большинство: даже богатая и знаменитая Ксения Бородина сегодня рассуждала: мол, как жаль оплаченный отпуск в июле под вопросом. Напомним, что в самый разгар распространения коронавируса ведущая «Дома-2» Бородина улетела с компанией друзей праздновать день рождения в Куршавель. Кстати, вирус попал в Москву именно с этого французского курорта. Бородина благополучно отсидела две недели дома, и вот уже переживает за летний отпуск…

Чаще всего просят предсказать будущее: что будет со здоровьем, сохранится ли рабочее место и т.п. Ко всем традиционным заказам о личной жизни теперь также добавляют глобальные вопросы.

Цена на услуги чародеев очень разные. Все зависит от степени раскрученности предсказателя. Сама дорогая – астролог программы «Давай поженимся!» Василиса Володина. Ежедневные эфиры в рейтинговом телепроекте сделали ее имя брендом, а цены на услуги заоблачными. Вы можете нам не верить, но это факт – за 300 тысяч рублей Володина составит вам индивидуальный гороскоп и опишет как решать проблемы в ближайшие 5 (!) лет, болтать она с вами будет около двух часов за такие деньги. Вот такие чудеса! Такие цены у Василисы для тех, кто хочет получить ее гороскоп и консультацию (допустим по Skype) в течении двух недель. «Несрочная запись на июнь 2020-го стоит 210 тысяч». Ну а личный гороскоп на год от сотрудников ее астроцентра «почти даром» - по 24 тысячи.

Экстрасенсы сейчас тоже нарасхват. Особенно популярны выпускники телешоу «Битва экстрасенсов». Сколько раз разоблачали этих волшебников, но они продолжают зарабатывать приличные деньги. Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин один из самых уважаемых в народе предсказателей. Его видео-консультация – от 30 тыс.руб.

Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Опасность и дорогих, и дешевых (выбор на любой кошелек) предсказателей, гадалок и прочих чародеев в том, что они готовы предсказывать и по телефону, и по электронке, и по видеосвязи — лишь бы получить ваши деньги. Сейчас в интернете доступно бесплатно много лекций от известных психологов, которые помогут ответить на многие ваши вопросы, с которыми вы идете к предсказателям. А на вопрос об отпуске вам скоро ответят в новостях.

О том, почему не нужно относить свои сбережения экстрасенсам мы разговаривали с психологом Анеттой Орловой: «К экстрасенсам идут в сложные моменты жизни. Человеку необходимо услышать, что скоро все изменится к лучшему – с этим знанием проще преодолеть трудности. В периоды экономических и других кризисов таких обращений становится больше. Есть экстрасенсы, выполняющие роль поверхностных психотерапевтов. Они сути глубоких проблем не решают, но эмоциональная поддержка, обещание счастья помогает человеку пережить трудности. Но есть категория экстрасенсов, с которыми нужно бороться. Обладая психологическими знаниями, они лишают людей психического равновесия – для того, чтобы получить от него деньги. Экстрасенс может расскажет о проблемах, которые произойдут, если не снять порчу и т.д.» После общения с экстрасенсами некоторые впечатлительные люди, которые находятся в подавленном состоянии, начинают испытывать чувство страха.

Психолог Анетта Орлова.

Психолог Анетта Орлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Результат теста на коронавирус солиста Rammstein Тилля Линдеманна дал отрицательный результат
Учёный из США рассказал о вещи, требующей дезинфекции в поездках во время коронавируса
В Италии число жертв коронавируса достигло 969 человек за сутки
Турция прекратила авиасообщение с другими странами из-за коронавируса
«Займитесь самообразованием»: в Самарской области на неделю закроют ТЦ, рестораны и парки
Россия предложила Генассамблее ООН принять резолюцию по борьбе с коронавирусом
Из-за теплой зимы в России возросло число природных пожаров
В России создали новые образцы аппаратов ИВЛ
"Все стерильно": в Индии босые мужчины нелегально шьют медицинские маски на полу
ВОЗ: Продолжительности пандемии предсказать невозможно
В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
Северная Македония присоединилась к НАТО
В Родительском комитете оценили решение о переносе ЕГЭ
Банк ПСБ объявил о кредитных каникулах для малого и среднего бизнеса