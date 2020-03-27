Люди в панике заказывают предсказания: астролог Василиса Володина берет 300 тысяч за гороскоп, а звезды «Битвы экстрасенсов» в 10 раз меньше

Вы не поверите, но за последние две недели спрос на гороскопы и предсказания вырос даже не в два, а в три раза. Маги, чародеи и прочие шарлатаны в кризисные времена наживаются на горе людей, выдавая инструкции на будущее за бешеные деньги. С какими вопросами люди сейчас бегут к экстрасенсам и прочим шаманам?

Есть легкие вопросики для экспертов из серии: пропадет ли моя бронь гостиницы и билеты в отпуск на июнь? Таких большинство: даже богатая и знаменитая Ксения Бородина сегодня рассуждала: мол, как жаль оплаченный отпуск в июле под вопросом. Напомним, что в самый разгар распространения коронавируса ведущая «Дома-2» Бородина улетела с компанией друзей праздновать день рождения в Куршавель. Кстати, вирус попал в Москву именно с этого французского курорта. Бородина благополучно отсидела две недели дома, и вот уже переживает за летний отпуск…

Чаще всего просят предсказать будущее: что будет со здоровьем, сохранится ли рабочее место и т.п. Ко всем традиционным заказам о личной жизни теперь также добавляют глобальные вопросы.

Цена на услуги чародеев очень разные. Все зависит от степени раскрученности предсказателя. Сама дорогая – астролог программы «Давай поженимся!» Василиса Володина. Ежедневные эфиры в рейтинговом телепроекте сделали ее имя брендом, а цены на услуги заоблачными. Вы можете нам не верить, но это факт – за 300 тысяч рублей Володина составит вам индивидуальный гороскоп и опишет как решать проблемы в ближайшие 5 (!) лет, болтать она с вами будет около двух часов за такие деньги. Вот такие чудеса! Такие цены у Василисы для тех, кто хочет получить ее гороскоп и консультацию (допустим по Skype) в течении двух недель. «Несрочная запись на июнь 2020-го стоит 210 тысяч». Ну а личный гороскоп на год от сотрудников ее астроцентра «почти даром» - по 24 тысячи.

Экстрасенсы сейчас тоже нарасхват. Особенно популярны выпускники телешоу «Битва экстрасенсов». Сколько раз разоблачали этих волшебников, но они продолжают зарабатывать приличные деньги. Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин один из самых уважаемых в народе предсказателей. Его видео-консультация – от 30 тыс.руб.

Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Опасность и дорогих, и дешевых (выбор на любой кошелек) предсказателей, гадалок и прочих чародеев в том, что они готовы предсказывать и по телефону, и по электронке, и по видеосвязи — лишь бы получить ваши деньги. Сейчас в интернете доступно бесплатно много лекций от известных психологов, которые помогут ответить на многие ваши вопросы, с которыми вы идете к предсказателям. А на вопрос об отпуске вам скоро ответят в новостях.

О том, почему не нужно относить свои сбережения экстрасенсам мы разговаривали с психологом Анеттой Орловой: «К экстрасенсам идут в сложные моменты жизни. Человеку необходимо услышать, что скоро все изменится к лучшему – с этим знанием проще преодолеть трудности. В периоды экономических и других кризисов таких обращений становится больше. Есть экстрасенсы, выполняющие роль поверхностных психотерапевтов. Они сути глубоких проблем не решают, но эмоциональная поддержка, обещание счастья помогает человеку пережить трудности. Но есть категория экстрасенсов, с которыми нужно бороться. Обладая психологическими знаниями, они лишают людей психического равновесия – для того, чтобы получить от него деньги. Экстрасенс может расскажет о проблемах, которые произойдут, если не снять порчу и т.д.» После общения с экстрасенсами некоторые впечатлительные люди, которые находятся в подавленном состоянии, начинают испытывать чувство страха.