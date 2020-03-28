Александр Васильев: «Самый модный аксессуар этой весны - перчатки для огорода за 49 рублей»

Александр Васильев соблюдает режим самоизоляции. По миру с лекциями, само собой, не ездит сейчас, а сидит дома в Москве и ни с кем не общается, кроме своего мопса по кличке Котик.

- Со следующей недели я запускаю цикл лекции в режиме онлайн на своем сайте, - поделился новостями Васильев. - Пока не ясно, как будут проходить съемки «Модного приговора» в условиях карантина. Записи идут без публики, в студии только я и мои соведущие, мы довольно далеко сидим друг от друга. Но есть другая проблема, если закроют магазины, где брать одежду для съемок? Сейчас все стремительно меняется, каждый день появляются новые рекомендации и директивы.

- Интересно, что рассказывают ваши зарубежные друзья, которые живут по всему миру от Аляски до Новой Зеландии? Какая у них ситуация с карантином?

- Мой друг как раз из Новой Зеландии рассказал, что их распустили по домам на целый месяц. И в Англии такая же ситуация. Во Франции назначен штраф в 600 евро, если выходишь на улицу не по делу. А по делу – это в аптеку или в магазин. В Италии появился новый вид бизнеса. Предприимчивые итальянцы сдают на прокат своих собак. Гулять просто так без повода запрещено, а выгуливать собачку, позаимствованную за 15 евро, вроде как можно.

Васильев уверен, что из-за коронавируса мода на селфи и кальянные вечеринки сойдет на нет.Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Чем эпидемия коронавируса грозит модной индустрии?

- Она уже понесла огромные потери – остановились фабрики, прекратили работать производители тканей, закрылись магазины. Коронавирус не только модную индустрию способен погубить, но и вообще экономику многих стран.

- Стиль сильно поменяется после окончания эпидемии?

- Думаю, да. Уйдет жизнь напоказ. Зачем девушкам надувать гелем губы и наклеивать ресницы, если их никто не увидит? Мода на селфи, на кальянные вечеринки, на все, что было популярно еще вчера, умрет лет на десять. А вот каким будет новый стиль, мы увидим в летних показах, которые скорее всего будут проходить онлайн.

- Дайте совет от Александра Васильева, что носить в условиях карантина и самоизоляции?

- Прежде всего на улицу выходить только в перчатках. Маска тоже вам в помощь. В хозяйственных магазинах продаются по 49 рублей тряпичные перчатки для огорода. Их легко стирать. Ими удобно пользоваться в транспорте. Ни в коем случае голыми руками не прикасайтесь сейчас к металлическим поверхностям – к дверным ручкам, поручням троллейбуса и метро. Это идеальные поверхности для передачи вируса. Говорят, что теплое питье его убивает. Я по совету доктора Леонида Рошаля глотаю зубчик чеснока как таблетку, запивая водой. Это дешевое средство, но эффективное. Пью его каждое утро. И соблюдаю расстояние во время общения как минимум в два метра.

- Чем вы занимаетесь в самоизоляции?

- С большой пользой провожу время. Я заканчиваю писать новую книгу, которую давно должен был сдать в печать, но из-за плотного графика не успевал. Посмотрел фильмы, которые давно хотел посмотреть, прочитал книжки. И наконец понял, как жили люди в ХIХ, когда не было самолетов, компьютеров и телефонов. При этом наши предки успевали гораздо больше, чем мы. Мы слишком суетимся.

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