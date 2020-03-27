Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда ожидает пик заболеваемости коронавируса в Москве

Москва каждые несколько дней вводит новые ограничения, которые должны помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции. Тем временем, главврач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда столицу ждет пик заболевания.

- Раньше я думал, что пик [выпадет на] - конец этой недели, - сообщил специалист в интервью Нюте Федермессер, учредителю Фонда помощи хосписам. - Пока прирост есть… Теперь я думаю, что [это будет] середину-конец следующей недели. Получается, этот временной отрезок выпадет на 1-5 апреля.

Денис Проценко в очередной раз напомнил о мерах предосторожности.

- Что я сделал для своей семьи? Я сделал самое жесткое: я перестал общаться со своими родителями. Только по телефону. Родители в группе риска. Им обоим за семьдесят. Мы с ними теперь ежедневно созваниваемся.

В разговоре речь зашла и о фейках, в которых утверждается, что российские врачи занижают цифры по распространению коронавируса. Сам Проценко, напомним, каждое утро публикует в открытом доступе на своей странице в соцсетях данные по своим пациентам: сколько всего, сколько с подтвержденным COVID-2019.

- Проценко занижает? - спросила Федермессер.

- Проценко не занижает цифры, - ответил специалист. - Какой мне в этом смысл?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768266" frameborder="0"></iframe> Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

- Почему в Европе так много заболевших, а в России так мало?

- Потому что команда города делала и продолжает делать колоссальную работу изоляционную. В том числе принудительную, которая не всем симпатична. Это правило карантина - чтобы спасти большую популяцию, мы вынуждены употреблять где-то не очень милосердные истории.

- Что нужно сделать, чтобы люди поняли, что самоизоляция это правильно, что это ответственность к себе, своим родителям и помощь врачам?

- Заменить всю рекламу (на телевидении, - Авт.) на социальные ролики, которые это разъясняют. Для пожилых людей, для группы риска телевизор остается основным источником информации. Не запугать, а предупредить.

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