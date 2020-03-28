Коронавирус в США: каждый десятый полицейский заразился, а в лифтах небоскребов просят ездить по-одному

Пока еще без паники

Уверенности в глазах нью-йоркцев явно поубавилось, да и количество людей в масках на улицах мегаполиса увеличилось в разы. Ну как же, еще несколько дней назад сам президент Трамп говорил о том, что карантин по-американски продлится максимум до католической Пасхи, что в стране навалом медицинских масок, тестов на коронавирус и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Но почти ничего этого ни в больницах, ни в магазинах в достатке нет, разве что в штате Нью-Йорк тесты действительно пока имеются, и масштабы развития эпидемии COVID-19 наиболее реально отражают весь ужас последних дней. По состоянию на вчерашний вечер в городе зарегистрировано почти 27 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, не смогли справиться с болезнью 450 человек. Только в пятницу в Нью-Йорке положительный результат тесты показали в 3500 случаях. В масштабах всех Соединенных Штатов более 101 тыс. заболевших. По этому показателю США, опередив Китай, вышли на первое место в мире

Система здравоохранения в США – одна из самых дорогих, самых запутанных и самых непрозрачных. Волею бюрократов гораздо больше, чем остальные крупные американские города, тестов получили Детройт и Новый Орлеан. Кривая роста количества инфицированных там резко пошла вверх.

Улицы Манхеттена стали свободными от транспорта, но на них по-прежнему много людей.Фото: REUTERS

Кому война, а кому мать родна

Управление полиции Нью-Йорка фиксирует снижение – на 17% - общего числа преступлений. Правда, по непонятным причинам, выросло количество угоняемых автомобилей. Резко активизировались телефонные мошенники. Наиболее распространенный сценарий, на который «покупаются» пенсионеры: «Здравствуйте, вас беспокоят из Электрической компании. Мы не получили ваш платеж за прошлый месяц, поэтому либо вы срочно переводите нам деньги, либо уже сегодня вечером мы отключим вам свет».

Десятая часть личного состава нью-йоркской полиции – на больничном, у большинства подтвержден COVID-19.

В парке Бруклина полно отдыхающихФото: REUTERS

Новые особенности шопинга

Хваленые Интернет-ритейлеры, обещавшие доставить к дверям вашей квартиры все, что угодно в самые кратчайшие сроки, показали свою беспомощность. Ни защитных масок, ни антибактериальных гелей или аэрозолей там нет уже больше месяца. Доставка большинства категорий продовольственных товаров затягивается на недели. Супергигант Walmart, ранее принимавший вполне демократичные по объему заказы в виде пачки риса, сахара или банки кофе, перестал мелочиться и позволяет заказать только гигантские, совершенно ненужные для одиночки или бездетной пары объемы, получая сверхприбыли. Но и неся непредвиденные потери: по сообщениям службы продаж в Walmart резко упали продажи женских и мужских брюк, в то время как строгие пиджаки и блузки покупатели заказывают в прежних объемах. Маркетологи выяснили, причиной тому – удаленка. Участников видеоконференций и совещаний работающим из дома видно только по пояс. Так что дресс-код можно соблюдать лишь наполовину.

Заметно выросли цены и в обычных продуктовых магазинах и супермаркетах. В наличии, кажется, есть все, но сумма чека выросла примерно процентов на 15. Ссылаясь на санитарные нормы, магазины перестали принимать и обменивать приобретенные товары, под это дело втюхивая покупателям откровенную тухлятину. Почти десятку за пластиковый контейнер с заплесневевшим салатом в бродвейский Fairway так и не удалось вернуть, хотя и чек, и маркировка указывали на то, что покупка была совершена несколько часов назад.

Некоторые магазинчики и аптеки решили подзаработать иным способом: они никого не пускают внутрь без медицинской маски на лице. Нет маски? Не беда – покупатель может взять ее на входе, только затем за нее придется заплатить в зависимости от аппетитов владельца места от $1 до $5. Упаковку масок найти почти невозможно. Продававшиеся еще месяц назад по $3 за сотню, сейчас они нарасхват по цене в $80-100. И это при том, что департамент здравоохранения нью-йоркской мэрии не только не требует ношения масок здоровыми людьми, но и не рекомендует им этого ввиду бесполезности этого аксессуара для тех, кто не болен.

Тем временем в больницы поступают новые пациенты с коронавирусомФото: REUTERS

А я в Россию, домой хочу

Меры, предпринимаемые Россией и США по борьбе с коронавирусом, поставили перед сложным выбором россиян, оказавшихся в Новом свете в этот непростой период. США стали одной из немногих стран мира, из которых не потребовалась срочная эвакуация наших граждан. К чести МИД России, «Аэрофлота» и Росавиации детальная информация обо всех дополнительных рейсах была максимально быстро опубликована, и люди смогли и еще смогут сегодня улететь из Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и Майами.

На войне, как на войне

Если вы думаете, что на первом, самом видимом фланге войны с коронавирусом стоят медики, то изрядно ошибаетесь. Война в Америке, в первую очередь, информационная. Пропрезидентские СМИ трубят о новых победах над COVID-19, а стоящие в авангарде антитрамповские телеканалы и печатные издания только и обсуждают ошибки и оговорки Трампа. Так CNN уже добрых полдня только и твердит о том, что в ходе вчерашнего брифинга президент опять показал свою профнепригодность. Трамп сообщил о своей просьбе к корпорации General Motors наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких на принадлежащем ей заводе в Огайо. Журналисты выяснили, что именно этот завод корпорация продала в ноябре прошлого года, пусть и не сильно потеряв в объеме своих производственных мощностей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/767374" frameborder="0"></iframe> Нью-Йорк готовят к полной изоляции.Управляющие компании рассылают горожанам особые инструкции

Коронавирус за дверью

Одним из требований управляющей компании дома, в котором «КП» арендована квартира, был вполне разумный отказ от групповых перевозок в лифте. С начала прошлой недели из-за коронавируса на нем предписывалось подниматься и опускаться в одиночку, либо исключительно с членами своей семьи. Вчера в нем появилось еще одно объявление: «Доводим до всеобщего сведении: у одного из жильцов вашего дома подтвержден коронавирус, заболевший находится на полном карантине в своей квартире. В соответствии с законом, мы не имеем права раскрывать его личность. Заверяем, что будет осуществляться контроль за соблюдением заболевшим карантина; доставка еды и почты, а также забор мусора из этой квартиры будет осуществляться без угрозы заражения других жильцов. Коридоры, лифты и лобби дома будут обрабатываться антисептиками чаще положенного».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768283" frameborder="0"></iframe> Улицы Нью- Йорка почти опустели после того, как большинство предприятий было приказано закрыть.

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