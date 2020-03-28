Отмена МЦД и электричек в Подмосковье с 30 марта 2020 года из-за коронавируса: какие поезда меняют расписание
ЦППК, которая отвечает за пригородные поезда в Москве, сообщила что с 30 марта корректирует расписание. Новость относится к МЦД, Киевскому, Ярославскому, Казанскому и Горьковскому направлениям. Поезда обоих диаметров в будни будут следовать с увеличенным интервалом. График электричек меняется по 3 апреля включительно.
КАКИЕ ПОЕЗДА ОТМЕНИЛИ
Ярославское направление. Ряд электричек и экспрессов на участках Москва-Болшево, Москва-Монино.
Павелецкое направление. Из расписания выведены несколько рейсов между Москвой и станциями Домодедово, Бирюлево.
Горьковское направление. Уменьшено число рейсов на участках Москва-Балашиха, Москва-Карачарово.
Казанское направление. Отменены некоторые поезда Москва-Раменское, Москва-Быково.
— Точечные изменения возможны на Савеловском, Курском, Рижском и Белорусском направлениях, — добавили в пресс-службе «Центральной пригородной пассажирской компании».
КАК УЗНАТЬ ОБ ОТМЕНЕ ЭЛЕКТРИЧКИ
Зайдите на сайт central-ppk.ru. В верхней части экрана выберите пункт «Расписание и билеты». Введите интересующую дату. Также уточнить информацию можно на железнодорожных станциях и остановках электричек. Владельцы смартфонов на iOS и Android могут скачать бесплатное приложение «Расписание и билеты ЦППК».
КСТАТИ
Компания изменила правила пользования абонементов «Выходного дня» до 6 апреля включительно. По ним можно будет совершать поездки 31 марта, 1 и 2 апреля. Абонементы «Рабочего дня» продолжат действовать по стандартному правилу — с понедельника по пятницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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