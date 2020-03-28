Что означает требование закрыть церкви на карантин

В последние два дня идет скрытая от лишних глаз, но от этого не менее ожесточенная дискуссия – закрывать ли на карантин православные храмы.

Московская городская власть ограничилась «рекомендацией». Власти же Санкт-Петербурга выпустили постановление за подписью губернатора Беглова с «предписанием запретить посещение физическими лицами объектов религиозных организаций за исключением служителей и религиозного персонала».

Санкт-Петербургская метрополия, а вслед за ней, и Московская патриархия не промолчали, выпустив специальное заявление о том, что «запрет на посещение церквей в Петербурге противоречит Конституции. Свобода совести и вероисповедания, в том числе «право индивидуально или совместно с другими совершать богослужения», гарантируется 28-й статьей Конституции. Ограничить это право в целях защиты здоровья граждан можно только Федеральным законом, уточнили в РПЦ, сославшись на ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.

Очень забавно, что вольтерьянство петербургской региональной власти дружно поддержала и «прогрессивная общественность», которая эту петербургскую власть еще вчера только что матом не крыла.

С приходом в нашу жизнь коронавируса вообще появилось много психологических аномалий. У либеральной интеллигенции, например, наступило раздвоение личности.

В одном из московских православных храмовФото: Евгения КОРОБКОВА

Полгода назад оппозиция требовала от властей ничем не ограниченной свободы митингов и демонстраций. А после обращения к нации Путина либералы наоборот обвинили Кремль во вредительстве и потребовала максимально драконовских мер в деле ограничения прав и свобод граждан, включая комендантский час и танки и на улицах Москвы.

С закрытием церквей ситуация аналогичная. Традиционно оппозиция обвиняет Русскую Православную Церковь в сервильности, в том, что она служит государству и является одной из его бюрократических институций.

После того как Церковь спокойно и твердо заявила о том, что закрывать хамы она не собирается, диктовать ей чиновники не имеет никакого права, поднялся яростный вой в духе советского журнала «Безбожник» с требованием «поставить зарвавшихся попов на место».

Российский атеизм не только подразумевает обязательный антицерковный активизм, но и несет в себе советский ген религиозной нетерпимости и непреодолимого желания административно «искоренить средневековые предрассудки».

Люди нецерковные почти всегда религиозно невежественны. Они не понимают, а часто и отказываются понимать логику верующего человека.

Богослужение в стенах лютеранского собора Петра и Павла.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Те же чиновники, которые предлагают закрыть на карантин православные храмы, не понимают, что церкви существуют не для того, чтобы граждане там ставили свечки и целовали иконы, а - для литургии и Причастия.

Христиане от первых веков и до сегодняшнего дня собираются ради принесения бескровной жертвы Христу.

Воздавая благодарение Богу за всё, верующие приносят ему в жертву «эти хлеб и вино», которые Бог принимает и предлагает в свои тело и кровь, возвращая их верующим как дар. Это называется Причастием.

Грубо говоря, без Причастия Церкви и Христианства просто не существует.

Как можно причаститься онлайн? Никак. Поэтому, закрытие храмов на карантин, или под любым другим предлогом означает запрет православным христианам исповедовать свободно свою веру в Бога.

Вполне может быть, что бывший член Ленинградского обкома КПСС Беглов этого не понимает, но так для этого у него в губернаторском аппарате должны быть квалифицированные юристы, чтобы подсказать.

Московская синагога пустует.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Пока же петербургские власти в своей демонстративной борьбе с коронавирусом совершают очень опасные ошибки, которые люди неизбежно будут экстраполировать на российскую власть целиком.

Тем более, что российских граждан историческая память, кто бы что ни думал, развита очень хорошо. И последняя яростная атака на Русскую Церковь с массовым закрытием храмов была совсем не в при Сталине проклятом, а при Хрущеве, которого интеллигенция поминает как либерала и отца Оттепели.

Люди все помнят…

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