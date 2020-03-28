2020-03-28T14:49:34+03:00
Общество

Юнна Мориц: ...И образ чумы от себя отсекая, спасётся страна, если вера такая

Великая Поэтесса прочитала читателям сайта kp.ru и нашему обозревателю Александру Гамову свое лекарственное стихотворение
Александр ГАМОВ@gamov1
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Поэт Юнна МорицПоэт Юнна МорицФото: Александр ГАМОВ
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*** Во время чумное крестьянин босой

Чумное пятно увидал на икре

Ноги!.. Помолился "Господь, помоги!" -

И срезал чумную заразу косой!..

Он был грамотеем на скотном дворе,

Крестьянин такой от чумы не помре!

***

Помогите старикам.Пожилым людям сейчас особенно важно оставаться дома. А молодым - проявить участие к старшим…

История эта весьма знаменита,

Она - необъятна, и вот почему:

Крестьянин, с ноги отрезая чуму,

Отрезал сомненья, что выжить ему

От Господа Бога дано по уму,

И это - высокая очень защита!

***

От Господа Бога даётся судьба,

Которая верить в себя не слаба, -

И образ чумы от себя отсекая,

Спасётся страна, если вера такая -

В её Человекости, в каждом дворе!..

Такая страна от чумы не помре!

Юнна Мориц.

Юнна Мориц: «...И образ чумы от себя отсекая, спасётся страна, если вера такая»

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- Юнна Петровна, огромное вам спасибо за эти стихи. Они - и правда - лекарственные. Послушал - и на душе сразу легче стало. И как здорово, что в эту минуту вы их сами прочитали...

- Саша, а это - история знаменитая. И в самом деле - был такой крестьянин, который отрезал себе косой чумное пятно, каким-то образом остановил кровь и пережил чуму. И говорит эта история о том, что - если в самом начале заметить вот признаки болезни и удалить их, то тогда можно спастись.

Но, самое главное - это то, что - для того, чтобы это сообразить, надо было в себя поверить. Надо было поверить в то, что природой тебе по твоему уму дано это совершить. Надо было иметь смелость.

Речь - о том, что должна быть внутри человека такая воля к жизни. И людям сейчас надо дать веру в себя.

- А я стараюсь, жить и писать - из своего личного опыта исходя. Потому что - и этот коронавирус, и чума, и холера - это все иносказание других событий нашей жизни, которые и я, и ты, и наша страна переживали - но в других образах. И этот вирус - он тоже иносказание того, что мы способны, должны и обязаны это пережить и спасти всех, кого можем спасти. Ты меня слышишь?

- Да - да.

- Ты меня понимаешь?

- Попробую сейчас осмыслить все. И ещё раз послушать в вашем исполнении эти лекарственные стихи...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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