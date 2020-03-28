Шакро Молодой в тюрьме: кто собирается захватить его корону короля воров в законе

Некоторые считают, что мир воров в законе это что-то вроде баек про скомканный конец 80-х и лихие 90-е. «Законники», общаки, сходки, коронации… На самом деле все куда сложней. Это почти как сериал «Клан Сопрано». Только масштабнее. И по-настоящему.

Невидимая широкой публике подводная криминальная жизнь кипит и ни на минуту не утихает. «Игра престолов», да и только. Сейчас, например, постепенно укрепляются сразу несколько кланов. И некоторые поговаривают, что в ближайшее время между ними может случиться схватка за власть.

На днях, например, Кунцевский суд отмерил четыре года колонии «законнику» Кахаберу Парпалия, он же Каха Гальский. Статья - одна из самых популярных для «воров». Незаконное хранение наркотиков. В воровском мире 44-летний Парпалия личность небезызвестная. Он, как рассказывают эксперты, не просто один из приближенных Шакро Молодого (сам Захарий Калашов получил за вымогательство 9 лет и 10 лет колонии, но - говорят - продолжает удерживать статус «вора номер один»). Он уже несколько лет являлся держателем воровского общака. Считайте, - «министр финансов» в криминальной иерархии. И вот вдруг у этого «министра» находят в кармане нехорошие вещества и дают ему четыре года. И что теперь будет?

Реваз Кахмазов. Фото предоставлено ИА "Прайм Крайм"

«БИДОН С ДЕНЬГАМИ»?

Виктория Гефтер - главный редактор портала «Прайм Крайм», которая знает все инсайды про жизнь воровского мира. Кто с кем «в контрах», кто с кем встретился на днях, какие процессы происходят.

Для начала прошу Викторию объяснить мне, обывателю, что из себя представляет воровской общак. Мы, конечно, слыхали, что это «касса» из которой воры выделяют деньги на взятки и прочее…

- Вот тот самый главный общак, за который отвечал Парпалия, - это, условно говоря, такие же бидоны с деньгами, как - извините - в фильме «Каникулы строгого режима»? То есть, куча наличных?

- Можно и так сказать. Например, в колониях в общак могут собирать даже продукты, которые потом распределяются. А тот самый главный общак - это много наличных, да. Эти деньги собираются с преступников в каждом регионе и в каждой колонии, с любого дохода, в том числе с нелегальных азартных игр. (Подробнее см. «А в это время»).

Ну, то есть вы понимаете, да: деньги приходят, уходят, а казначей ведет «бухгалтерию» для отчетности перед боссами.

- Каха в качестве держателя общака полностью устраивал Шакро, - объясняет Виктория. Это ответственная и хлопотливая миссия, но Каха с ней хорошо справлялся.

Кстати, по некоторым данным, когда Каху Гальского задержали, его друзья пытались добиться, чтобы вора отпустили под залог. На взятки в судах и на сам залог из общака выделили 1 миллион евро. Впрочем, это не помогло. Кахабер Парпалия, пока шло следствие, продолжал сидеть в СИЗО и в итоге получил срок.

Каха Гальский. Фото предоставлено ИА "Прайм Крайм"

- В какую сумму может оцениваться главный воровской общак?

- Этого мы с вами не узнаем. Миллионы евро.

По словам Виктории, сама посадка теперь уже бывшего «казначея» Кахи Гальского никакого влияния на расклады в криминальном мире не окажет.

- Общак в надежных руках у того, кто заменил Каху. Люди приходят и уходят, а общак остается.

При этом Гефтер уточняет: после задержания Кахи общак остался целостным. То есть, полицейские эти деньги не изымали.

- Такой задачи у них и не было, - говорит эксперт.

НОВЫЕ ЦЕНТРЫ СИЛЫ

Тем временем, пока Шакро Молодой продолжает находиться в колонии, продолжаются разговоры, что в ближайшее время его место в верхушке криминального мира может занять кто-то другой.

Виктория Гефтер рассказывает, что сейчас на свободе есть два «законника», которые объединяют вокруг себя большие массы воров. Это Гули (азербайджанец Надыр Салифов) и Мераб Сухумский (Мераб Джангвеладзе). Гули отсидел около 20 лет за вымогательство и похищение людей, вышел в 2017-м и, по слухам, сразу уехал в Турцию. В Москву он время от времени присылал своих «эмиссаров», которые от имени Гули наезжали на бизнесменов, выжимая из них солидные суммы. В итоге на Салифова завели новое уголовное дело, сейчас он находится в международном розыске.

В свою очередь Мераб Джангвеладзе (четыре «ходки», извините за термин) в 2016-м был лишен российского гражданства и сейчас большую часть времени проживает в Италии.

Мераб Сухумский. Фото предоставлено ИА "Прайм Крайм"

- По личному авторитету клан Мераба сильнее, в нем больше опытных воров. Но в индивидуальном плане Гули ни в чем не уступает Мерабу. Гули, несомненно, является одним из главных центров силы в воровском мире.

По словам Виктории, между Шакро и Гули есть определенное напряжение.

- До открытого противостояния пока не дошло, но... Гули возник внезапно и сразу занял место на верхушке. Шакро не может смириться с тем, что азербайджанец ему не подконтролен.

БЫТЬ ЛИ УЛИЧНОЙ ВОЙНЕ?

- В последнее время Гули и другие воры проводят сходки, на которых возвращают титул воров людям, которых когда-то лично раскороновал Шакро. С их стороны это некий вызов?

- Я бы сказала, что это рутинный процесс. Ничего из ряда вон выходящего. Просто воры нашли лазейку как, не нарушая моратория Шакро на новые коронации, пополнять свои ряды - за счет восстановления ранее раскоронованных, чьи прегрешения уже искуплены.

- Но есть ли у него реальная возможность перехватить у Шакро власть, пока тот находится в тюрьме?

- Это от Гули не зависит. Насколько я знаю, это ему не нужно. Сменить Шакро может только кто-то из тех, кто легально живет в России. Гули находится в международном розыске и живет за границей на нелегальном положении. Ни о каком захвате власти с его стороны и речи быть не может.

- И тем не менее. Может ли это противостояние воров в итоге все-таки вылиться в уличную войну?

- В уличную - нет. Я вообще не знаю примеров, когда конфликты между ворами выливались бы в уличную войну. Эти битвы не заметны обывателям.

Надыр Салифов (Гули). Фото предоставлено ИА "Прайм Крайм"

А В ЭТО ВРЕМЯ

История Донны Корлеоне

- Одна из главных кормушек для общака - места лишения свободу, - рассказывает Виктория Гефтер. - Некоторые расторопные и предприимчивые воры контролируют колонии в нескольких регионах через поставленных ими смотрящих, получая деньги с каждого сидельца. Часть оставляют себе, часть - сколько посчитают нужным - отправляют в Москву, в главный общак. Чем больше отправляют, тем лучше к ним отношение со стороны верхушки.

Украшение с арестантской восьмиконечной звездойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В качестве примера Виктория Гефтер приводит историю вора в законе Реваза Кахмазова. Это «крестник» Шакро (то есть, сам Калашов когда-то «коронавал» его на статус «законника») и его же бывший зять - Резо был женат на падчерице «вора номер один». В нынешнем марте в МВД завели на Кахмазова уголовное дело по статьям «создание преступного сообщества, лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» и «занятие высшего положения в преступной иерархии». По версии следствия, Резо контролировал колонии в Подмосковье, Рязанской области и Татарстане. Основные деньги текли от вымогательства - люди Кахмазова начинали угрожать осужденным (в-основном, предпринимателям, севшим за мошенничество), что их переведут в «низшие касты». Перепуганные мужчины звонили своим родным, а те пересылали бандитам серьезные суммы, иногда - десятки тысяч долларов. Для понимания масштаба: в следствии установили, что только на карту жены Кахмазова ежегодно поступало около 2 миллионов евро.

С женой, кстати, интересно. Эффектная блондинка, родившая вору в законе дочь, когда-то носила фамилию Бондаренко. Однако после свадьбы она стала… нет, не Кахмазова, как вы могли бы подумать. В паспорте у женщины записано: Даниэлла Корлеоне. Чтоб всем все сразу было понятно.

КОНКРЕТНО

444 человека имеют на текущий момент статус воров в законе

58% из них этнические грузины.

12% - русские.

8% - армяне.

6% - курды-езиды.

4% - азербайджанцы.

По 2% - чеченцы, абхазы, евреи, греки, татары, украинцы.

Также в этом списке белорусы, осетины, немцы, ингуши, казахи, киргизы, талыши, молдаване, лезгины, башкиры, аварцы, балкарцы, даргинцы.

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