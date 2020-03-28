«Контрольный выстрел»: Эдуарда Лимонова «воскресят» для интервью Владимиру Познеру

Иногда надо умереть, чтобы телевидение обратило на тебя внимание. Так было и с великим русским писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, скончавшимся 17 марта. Документальный фильм об авторе («Эдуард Савенко в поисках любви») вышел в эфир Первого канала 21 марта.

Теперь в сетку встало интервью с Лимоновым Владимира Познера, снятое с эфира в июне 2018 года.

- Я жарил блины, когда мне стали звонить журналисты, и от них я узнал, что интервью со мной у Познера сняли с эфира, - написал Лимонов в твиттере. - Ну сняли, да и хрен с ними. Я дожарил свои блины, и, только съев их, вот пишу вам. Сообщаю. Дело не в Лимонове, объяснил Познер, не в Познере, дело в о чем он не может сказать.

Тогда Первый канал связал отмененный эфир с трансляцией матчей Кубка мира по футболу.

- Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами, - сообщила пресс-служба канала. - Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты, таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят.

Однако на творческом вечере под бокал вина в ресторане «Жеральдин» в ноябре 2018 года телеведущий объяснил снятие выпуска с эфира по-своему. Он вспомнил, как закрывали его программу Pozner/Donahue на американском канале CNBC, которую он вел с Филом Донахью.

- Был президент CNBC и его сменил другой человек – Роджер Эйлс, который создал позже Fox News, - вспомнил Познер. - Крайне правых взглядов человек. И когда пришло время возобновить наш контракт, он нас вызвал и сказал, что, конечно, мы с вами подпишем новый контракт, но там должно быть написано, что вы должны извещать нас заранее о предмете вашей следующей программы и кого вы собираетесь пригласить. Я ему говорю: «Мистер Эйлс, извините, но по-моему, это цензура», на что он мне ответил, я перевожу буквально: «Мне до крысиной ***, как вы это называете. Будет так», я сказал: «Вы знаете, я из Москвы приехал в Нью-Йорк не для того, чтобы вы меня цензурировали, я отказываюсь». Донахью тоже отказался. И контакт не возобновили и программа исчезла, тихо, спокойно, никто ничего не написал.

Таким образом телеведущий подчеркнул, что «желание контролировать существует не только в России», и никому не хочется потерять работу, поэтому Познеру не всегда удается выпускать в эфир интервью с интересными ему персонажами.

«Может вам, уважаемые, когда-нибудь перескажут своими словами содержание интервью со мной?» — написал потом Лимонов в ЖЖ.

И вот, спустя два года после отмены эфира, когда уже Эдуарда Лимонова не стало, интервью выходит в эфир 30 марта в 0.10.

volkovawolka После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов

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