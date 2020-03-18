«Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный...» Великий путь Эдуарда Лимонова в фото

Самый чуткий барометр современности, писатель Эдуард Лимонов, вдруг перестал работать. Автор и политик, азартно обгонявший историю в литературе и собственной жизни, скончался в разгар пандемии коронавируса в 77 лет. Фотоподборка «КП» иллюстрирует — он прожил долгую счастливую жизнь, какую с оговорками можно пожелать каждому из нас.

1995 год. Бункер на Фрунзенской, который Лимонову сдал Юрий Лужков. Колыбель русской лимоновской революции и штаб партии НБП (запрещенной в России) — главного детища Деда, как его называли соратники. В автобиографии Лимонов описал встречу так: «Пришли первые массовые национал-большевики. Первая волна. Некоторые до сих пор в партии. Художник Кирилл Охапкин и отставной прапорщик Виктор Пестов, студент, он тогда только поступил на 1-ый курс Строительного Института - Василий Сафронов. Пришёл, правда долго у нас не удержался - странноватый беженец из ЛДПР - Дима Ларионов (впоследствии сидел в тюрьме), пришёл лысый симпатяга, молодой Провоторов. Впоследствии, правда, он от нас ушел, не сойдясь в характере с Карагодиным. Пришёл анархист Цветков вместе с анархистом Димой Костенко, а с ними красивый мелкий анархист Алексей и некрасивая девочка с косами и выпученными глазами. Пришёл Миша Хорс -17-летний студент МГУ, факультет геологии, задержался в НБП надолго, ездил в азиатский поход, был в последствии охранником после Разукова. Но женился в 1998 и постепенно дезертировал. Пришёл Данила Дубшин - качок и спортсмен. Пришла Лаура Ильина».

1995 год. Бункер на Фрунзенской, который Лимонову сдал Юрий Лужков. Колыбель русской лимоновской революции и штаб партии НБП (запрещенной в России) — главного детища Деда, как его называли соратники

Эффектная манекенщица и певица Наталья Медведева стала третьей женой Эдуарда Лимонова. Она была фанаткой Лимонова, и знала все его стихи наизусть. Ради него девушка переехала из Голливуда во Францию, где он трудился, получил гражданство и был известен писатель. Некоторое время Лимонов жил и выпускал газету «Лимонка» на деньги жены. Они прожили 12 лет, после чего расстались — в 2003 году, когда политик отбывал наказание в Саратовском централе, Медведева скончалась. Официально пара до сих пор не разведена. «Для меня женщина всегда была боевым товарищем, - подчеркивал Лимонов. - С этим расчётом я женщин и выбирал. Моя жизнь в этом смысле — серия успехов. Я всё равно не мог бы жить с женщиной, которой свыше 35 лет».

Наталья Медведева стала третьей женой Эдуарда Лимонова. Фото: Серегей Борисов

Лимонка стала символом жизни писателя. Он жил с гранатой в душе, будучи готовым взорваться в любой момент. И взрывался при этом регулярно: во время освободительных походов по территории СНГ, дерзких акций, отношений с женщинами и однопартийцами, в книгах и саркастических колонках. Лимонов кидал лимонки во всех, кого хотел: классиков русской литературы, мировых звезд искусства, власть, хорватов (против которых воевал в 90-х), российских псевдолибералов, сытую буржуазию, вороватых олигархов, гламурные журналы, заказывавшие ему колонки, и всех остальных, кто считает себя политиками.

Лимонка стала символом жизни писателя. Фото: Серегей Борисов

Партия НБП, исповедующая принципы радикального антицентризма, была признана экстремистской и запрещена судом в 2007 году. Но на этом не закончилась. В 2010 году Лимонов учреждает партию «Другая Россия», которая до сих пор не зарегистрирована, но живет, хоть и не без трудностей.

Партия НБП, исповедующая принципы радикального антицентризма, была признана экстремистской и запрещена судомФото: GLOBAL LOOK PRESS

Лимонов любил поезда и часто ездил на них вместе с соратниками, которые собственными руками проповедовали русский мир на территории бывшего Советского Союза. Ездил в родной Харьков на сороковины матери. Ездил покорять северный Казахстан с лихими партизанами. Ездил в Барнаул на плацкарте с 11 тысячами долларов в кармане, как вспоминал, пока бритоголовые бандиты жарили плов на живом огне прямо в тамбуре.

Лимонов любил поездаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна красивая женщина в жизни Лимонова — томская модель и актриса Екатерина Волкова. На момент знакомства с писателем она была замужем, но страсть к харизматичному 63-летнему мужчине это не потушило. Волкова стала шестой (и последней) женой Лимонова, родила ему сына Богдана (13 лет) и дочь Александру (11 лет) — единственных детей Эдуарда Вениаминовича.

Еще одна красивая женщина в жизни Лимонова — томская модель и актриса Екатерина ВолковаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Брак прожил три года. «Жизнь сама по себе — бессмысленный процесс, - писал автор. - Поэтому я всегда искал высокое занятие себе в жизни. Я хотел самоотверженно любить, с собой мне всегда было скучно. Я любил, как вижу сейчас, — необычно сильно и страшно, но оказалось, что я хотел ответной любви. Это уже нехорошо, когда хочешь чего-то взамен».

Волкова стала шестой (и последней) женой ЛимоноваФото: GLOBAL LOOK PRESS

2007 год. В это сложно поверить, но Лимонов сидел с Гарри Каспаровым (третий справа) и Сергеем Удальцовым (крайний справа) за одним столом. Так выглядела коалиция, на которой представители оппозиции («Другая Россия» под предводительством Лимонова) выбирали единого кандидата в президенты. Главный кандидат на эту должность Михаил Касьянов вышел из коалиции, поэтому выбрали Каспарова, лидера ОГФ. В 2015 году Лимонов напишет: «Гарри Каспаров не стоит нашего внимания. Я его достаточно близко знал несколько лет, он человек увлекающийся, горячий и глупый. Недавно обнаружился скандал с его участием. Он истратил 300 тысяч долларов на подкупы, чтобы возглавить ведомство Илюмжинова и стать самым главным в шахматах. Есть одно хорошее слово — дурак, ей-богу».

2007 год. В это сложно поверить, но Лимонов сидел с Гарри Каспаровым (третий справа) и Сергеем Удальцовым (крайний справа) за одним столомФото: EAST NEWS

«НБП» (запрещенная в России организация, которую создавали Александр Дугин, Егор Летов и примкнувший к ним Сергей Курехин) была делом жизни Лимонова вместе с литературой. Или вместо литературы. Или делом смерти. Он называл ее «партией мертвых», ведь многие соратники Лимонова погибли при странных и трагических обстоятельствах. Знаменитые акции прямого действия нацболов на территории России, а также операции в Латвии, Севастополе и других геополитически важных местах вошли в историю новой России.

«НБП» была делом жизни ЛимоноваФото: EAST NEWS

Апрель 2003 года. Саратовский областной суд отправляет литературно-политического самурая Лимонова в Лефортовский изолятор. В 2001 году на Алтае спецподразделение ФСБ арестовало политика с соратниками по подозрению в «создании незаконных вооруженных формирований» и хранении оружия. Позже серьезные обвинения с политика сняли, но приговорили к четырем годам колонии за скупку оружия. 60-летний юбилей он встречает в 46-й камере, над которой содержат одного из чеченских полевых командиров Салмана Радуева. В июне 2003 года Лимонова освободили условно-досрочно.

Саратовский областной суд отправляет литературно-политического самурая Лимонова в Лефортовский изоляторФото: фотохроника ТАСС.

В июне 2003 года Лимонова освободили условно-досрочноФото: фотохроника ТАСС.

В 2009 году Лимонов стал автором и постоянным участником «Стратегии-31» (в защиту 31 статьи Конституции РФ) — акций протеста, на которые каждое 31-е число каждого месяца приходили митинговать многочисленные представители оппозиции и правозащитников, отстаивая право на свободу собраний. На Триумфальной площади политик не раз произносил пламенные речи, после чего его бережно и с уважением «винтила» полиция.

В 2009 году Лимонов стал автором и постоянным участником «Стратегии-31»Фото: EAST NEWS

«Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный... И все же я горжусь тем, что я нервный, и горжусь тем, что я злой. И я уверен, что я хороший, куда лучше их всех — и узких домашних профессоров, и ручных домашних псевдобунтарских поэтов. Нестабильность – это хорошо, это мотор, это естественное состояние человека, в жизни нет ничего постоянного. Гармония — это и есть борьба. Я никогда не жил нормальной жизнью. Я всегда не имел пристанища, кочевал из квартиры в квартиру. Жизнь сама по себе — бессмысленный процесс. Поэтому я всегда искал высокое занятие себе в жизни. Я хотел самоотверженно любить, с собой мне всегда было скучно. Я любил, как вижу сейчас, — необычно сильно и страшно, но оказалось, что я хотел ответной любви». Э.Л.

«Я злой, я нервный, я нехороший, я неинтересный...»Фото: EAST NEWS

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ПАМЯТЬ

Захар Прилепин: Лимонов воспринимал себя как мировую справедливость

- Захар, ушла эпоха?

- Конечно, мы все сироты, мы все воспитаны Дедом, мы все его дети. Вообще его присутствие, его ругань несусветная, по моему поводу в том числе, она, конечно, была отличным мобилизационным ресурсом для меня. Я, прямо говоря, работал на то, чтобы он меня видел, чтобы он наблюдал. Я знаю, что он менял свои мнения касательно многих вещей, многих товарищей. Мне бы хотелось, чтобы он меня однажды оценил и сказал: ну да, да… Без этого мне, конечно, будет тоскливо. Но, безусловно, я занимаюсь его делом, продолжаю его дело и считаю себя его учеником. И горд этим, никогда от этого не отказывался. (подробности)

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Наверное, каждый второй некролог будет озаглавлен «Да, смерть» — у его партии была когда-то такая кричалка. Я бы назвал прощальное слово о Лимонове наоборот — «Нет, жизнь». Прозаик и человек, бывший воплощением той жизни, о которой, по крайней мере, подсознательно мечтает каждый. О нем часто говорили, что он пишет не столько книги, сколько свою биографию, и основное его произведение — это прожитые им на наших глазах годы, когда он то воевал, то митинговал, то ругался с кем-то. Захару Прилепину повезло — он оказался последним, с кем ругался (красиво, увлекательно, жестко) Лимонов. Быть примечанием к Лимонову — честь (подробности)

Эдуард Лимонов: «Наши люди ничего не боятся. Даже умирать» 00:00 00:00

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