Зоомагазины и автозаправки закрываться не будут: Минпромторг опубликовал перечень предприятий, которые обязали работать в нерабочие дни

Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) определило перечень предприятий, которые должны продолжить работать в не рабочие дни, чтобы обеспечить население продуктами питанием и товарами первой необходимости.

Для этого Минпромторгу пришлось определить товары первой необходимости, куда вошли 23 наименования:

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности

4. Средства индивидуальной защиты

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства

6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты)

7. Бензин, дизельное топливо, газ

8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)

9. Оборудование электрическое

10. Кабельная продукция

11. Приборы бытовые

12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

13. Предметы садово-огородные и инвентарь

14. Строительные и отделочные материалы и инструменты

15. Санитарно-технические изделия

16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения

17. Печатные средства массовой информации

18. Спички

19. Свечи

20. Похоронные принадлежности

21. Очки, линзы и их части

22. Табачная продукция

23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).

Насчет спичек, бензина и мыла все понятно. Но многие предприятия из этого списка еще в конце рабочей недели региональные власти собирались закрывать, в частности, зоомагазины. Однако возможные последствия заставили руководство многих регионов передумать. Теперь важность доступности лечебных кормов и ветеринарных лекарств подтвердил и Минпромторг.

Не последнюю роль сыграли в это ветеринары и эксперты рынка, которые сразу начали бить тревогу, поскольку дефицит препаратов и лечебных кормов, которые на 99 процентов продаются через зоомагазины, мог привести к массовой гибели животных и эпидемии энцефалита через укусы клещей, которых может быть немало на фоне ранней весны.