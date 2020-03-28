Зоомагазины и автозаправки закрываться не будут: Минпромторг опубликовал перечень предприятий, которые обязали работать в нерабочие дни
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг) определило перечень предприятий, которые должны продолжить работать в не рабочие дни, чтобы обеспечить население продуктами питанием и товарами первой необходимости.
Для этого Минпромторгу пришлось определить товары первой необходимости, куда вошли 23 наименования:
1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек)
2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности
4. Средства индивидуальной защиты
5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства
6. Зоотовары (включая корма животные и ветеринарные препараты)
7. Бензин, дизельное топливо, газ
8. Автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)
9. Оборудование электрическое
10. Кабельная продукция
11. Приборы бытовые
12. Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
13. Предметы садово-огородные и инвентарь
14. Строительные и отделочные материалы и инструменты
15. Санитарно-технические изделия
16. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения
17. Печатные средства массовой информации
18. Спички
19. Свечи
20. Похоронные принадлежности
21. Очки, линзы и их части
22. Табачная продукция
23. Товары, сопутствующие товародвижению (в том числе упаковка, этикетки, ценники, кассовая лента).
Насчет спичек, бензина и мыла все понятно. Но многие предприятия из этого списка еще в конце рабочей недели региональные власти собирались закрывать, в частности, зоомагазины. Однако возможные последствия заставили руководство многих регионов передумать. Теперь важность доступности лечебных кормов и ветеринарных лекарств подтвердил и Минпромторг.
Не последнюю роль сыграли в это ветеринары и эксперты рынка, которые сразу начали бить тревогу, поскольку дефицит препаратов и лечебных кормов, которые на 99 процентов продаются через зоомагазины, мог привести к массовой гибели животных и эпидемии энцефалита через укусы клещей, которых может быть немало на фоне ранней весны.
ИСТОЧНИК KP.RU