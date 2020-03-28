Почему США могут печатать деньги, а мы - нет: теперь весь мир захлебнется долларами

«Атомная бомба» и «Неслыханный аукцион щедрости». Именно так называют меры поддержки, которые объявили Штаты и Европа. Только США выделят на борьбу с кризисом четыре триллиона долларов. В Европе масштабы поскромнее, но и там речь о триллионе евро. «Лошадиная доза» денег должна помочь экономикам развитых стран пережить время эпидемии и всеобщего карантина. Но что дальше? И чем запуск печатного станка может грозить мировой экономике?

ДАЮТ В ДОЛГ САМИ СЕБЕ

Америка - крупнейшая экономика мира. От ее самочувствия зависит ситуация во всех уголках планеты. Госдолг США за последнюю дюжину лет вырос втрое - с $8 до 24 трлн. Американская экономика поднимается на заемных деньгах, в том числе зарубежных. Но вот какая штука. Лишь четверть этого долга - гособлигации, купленные другими странами. Все остальное - внутренний долг. Причем довольно большая его часть - виртуальная...

Поясню. Когда Минфину США нужны дополнительные деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета (а он у них - полтора триллиона долларов), он выпускает государственные облигации. Но спрос на них ограниченный даже в мировом масштабе. Поэтому часть бумаг выкупает Федеральная резервная система (их аналог нашего Центробанка). Для этого ФРС печатает доллары. Получается, что одно официальное ведомство дает в долг другому. И наверняка они как-нибудь договорятся в случае чего.

Эту махинацию Штаты опробовали на практике в прошлый кризис. Тогда, чтобы спасти экономику после ипотечного коллапса, они покупали не только государственные, но и корпоративные облигации падающих банков. И оказалось, что никакой гиперинфляции (как это бывало в истории раньше) не случилось. Поэтому сейчас Америка, не долго думая, снова прибегла к спасительному механизму. Но на этот раз пошла еще дальше. Теперь ФРС покупает еще и ценные бумаги крупных компаний. То есть государство становится кредитором и собственником частного бизнеса.

- Если раньше Федрезерв становился кредитором только государства и крупных банков, то теперь - кредитором всей экономики, - удивляется Михаил Королюк, макроэкономист, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид». - Они финансируют крупные компании. То есть начинают замещать финансовую систему США, вливая в них деньги. По сути, они разбрасывают деньги с вертолета и фактически переходят к военному коммунизму, когда начинают всех кормить, поить и за ручку через дорогу переводить.

По мнению эксперта, это поможет спасти ситуацию сейчас. Но очень сложно предсказать, во что это может вылиться в будущем. Другими словами, такая доза антибиотиков может как вылечить, так и погубить. Причем вместе со Штатами и всю мировую экономику.

- Неслыханный аукцион щедрости правительств и центробанков, помноженный на парад страха и глупости, порождает странные картины. Министры финансов «большой семерки» обещают столько денег экономике, сколько ей потребуется. ЕС приостанавливает Пакт о стабильности и росте, теперь страны смогут тратить столько сколько нужно. Ставки обнулены почти везде. Поезд летит без остановок на полной скорости, а тормоза уже отказали... - считает Егор Сусин, говорит главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

Экономисты пока не могут предсказать, чем это обернется. Но аналогия простая: чем выше забираешься, тем больнее падать.

«ИМ ПРОСТО НУЖНО ПОЛОЖИТЬ КУСОК ХЛЕБА В РОТ»

По мнению экспертов, США поставили сами себя в безвыходное положение. И теперь вынуждены раздавать деньги, причем не только банкам и крупным компаниям, но и гражданам напрямую. Власти уже утвердили беспрецедентную программу помощи - по $1200 выделят каждому жителю страны.

- Вливание денег - это рефлекторная реакция, - считает Михаил Королюк. - В Америке из-за карантина резко вырастет безработица. У большинства этих людей нет заначки на случай кризиса. Поэтому властям нужно просто положить им кусок хлеба в рот, чтобы они не вышли на улицы и не начали грабить.

Тем не менее, по словам эксперта, на этот раз избежать инфляции США не удастся.

- Этот кризис, в отличие от предыдущих, не финансовый. Из-за карантина падает производство. А что будет, если объемы строительства снизятся на 50%, а людям начинают лить деньги? Конечно, будет рост цен. Тогда может произойти худшее, что может случиться - стагфляция. Это одновременно и рост цен, и падение экономики, - говорит Михаил Королюк.

Самый близкий нам пример - это начало 90-х годов в России. Тогда у нас было и снижение экономики, и гиперинфляция. Но с США такое вряд ли случится.

- Классические методы стимуляции дают все худший и худший эффект. Любое лекарство, которое применяется слишком долго, теряет свою силу, - считает экономист Сергей Хестанов. - Но особых проблем такое вливание денег не вызовет, 2008-й год это прекрасно показал. Более того, умеренная инфляция, как считают на Западе, была бы даже полезна.

Доходность по гособлигациям США - почти нулевая. Инфляция позволит обесценить их долги, в том числе другим странам. Хотя, если это позволит раскочегарить мировую экономику, пострадавшую от пандемии, а вместе с ней поднять и цены на нефть (как это было в 2009 году), то такой маневр американцам можно простить. Тем более что Россия давно избавилась почти от всех американских ценных бумаг.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему Штаты могут печатать деньги, а мы - нет?

Этот вопрос задают довольно часто. Ответ прост. Доллар - это мировая валюта. И спрос на него не только в США, но и в других странах. Весь мир торгует на американских фондовых рынках. Поэтому печатать доллары они могут почти в неограниченных количествах. И тем самым могут финансировать дефицит бюджета за счет эмиссии. В Евросоюзе - похожая ситуация, потому что евро тоже пользуется спросом за рубежом. Но, конечно, не так высоким, как доллар.

В России, как и в других развивающихся странах, ситуация другая. Спрос на рубли в мире минимальный. Поэтому любая крупная эмиссия тут же выльется в рост цен и приведет к обесценению рубля. Немного печатать деньги можно (и ЦБ это периодически делает), но важно соблюдать баланс, чтобы не переборщить. Большой вопрос

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что такое четыре триллиона долларов

- Это совокупное состояние 500 самых богатых людей мира и в 30 раз больше, чем состояние самого богатого человека планеты - владельца Amazon Джеффа Безоса

- Это в три раза больше, чем вся экономика России и расходы федерального бюджета РФ в течение 15 лет

- Если раздать эти деньги всем россиянам, то на каждого придется по $27,5 тыс. (это 2,2 млн рублей по нынешнему курсу), а если каждому жителю Земли - то по $500.

- Это 40 тысяч тонн. Или весь примерно четырех Эйфелевых башен.

- Если выложить друг за другом стандартные стопки из 100-долларовых банкнот (по $10 тыс. в каждой), длина такой линии составит 62 400 километров. Это в полтора раза больше, чем окружность Земли по экватору.

- Чтобы потратить четыре триллиона долларов, вам понадобится тратить по миллиону долларов каждый день в течение 11 тысяч лет.

КСТАТИ

«Шаткое равновесие»: Эксперт предсказал, что будет дальше с курсом рубля

Биржи немного успокоились. Но это пока ровным счетом ничего не значит (подробности)