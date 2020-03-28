2020-03-28T18:37:36+03:00
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«Тормозить будем только нарушителей»: на нерабочей неделе московские гаишники будут патрулировать дороги по новым правилам

Сотрудникам приказано минимизировать контакты с автомобилистами
Анастасия ВАРДАНЯН
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На нерабочей неделе московские гаишники будут патрулировать дороги по новым правиламНа нерабочей неделе московские гаишники будут патрулировать дороги по новым правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следующую неделю президент России Владимир Путин объявил нерабочей. Но отдыхать будут не все. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Работы им сейчас хватает. Именно они следят за соблюдением карантинных мероприятий. В одной только Москве тысячи человек отбывают "домашний арест " после возвращения из туристических поездок. Далеко не все к самоизоляции подходят ответственно. На днях одного из нарушителей поймали сотрудники столичной Госавтоинспекции. Мужчина вернулся из отпуска и решил прокатиться на личном авто в торговый центр.

Как отслеживают таких нарушителей, в Госавтоинспекции держат в секрете. Контроль за ними продолжат и в течение нерабочей недели. А вот простых автомобилистов лишний раз для проверки документов останавливать не будут. В Госавтоинспекции официально сообщили об изменениях работы сотрудников ГИБДД на время ограничений по коронавирусу.

- В ГИБДД минимизируют контакты сотрудников с гражданами. Временно отменяются санкции за нарушение сроков регистрации транспортных средств. При этом все услуги по регистрации, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений будут оказываться только по предварительной записи через портал Госуслуг, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГИБДД.

При этом патрулировать дороги все-таки будут. Но и тут без изменений не обойдется. Гаишники не будут тормозить машины для простой процедуры проверки документов.

- Чтобы сократить контакты протоколы о нарушениях будем выписывать на улице. При этом без лишней надобности машины останавливать не будем. Тормозить приказано только нарушителей, - рассказал «КП» источник в столичной Госавтоинспекции.

Кстати, сотрудников ГИБДД обеспечили средствами защиты. Перед выходом на службу им выдают одноразовые перчатки и защитные маски.

Тем временем московская полиция проводит рейды по информированию пенсионеров о правилах карантина. Напомним, гражданам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Напомним ранее, президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. В столице уже закрыты парикмахерские, кафе, рестораны и торговые центры. А вот аптеки и продуктовые магазины работают в прежнем режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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