Букмекерские ставки на коронавирус: «Дом-2 не закроют, Слепаков и Шнур споют песни про инфекцию, а вакцину придумают до Нового года»

В эпоху коронавируса почти полностью уничтожен букмекерский бизнес. Весь спорт закрыт на карантин, и букмекеры от отчаяния придумывают безумные ставки, где главный герой – коронавирус. «КП» подобрала несколько самых ярких из них.

Ставка: Дом-2 закроется из-за коронавируса

Коэффициенты: Да – 3,0 (ставишь рубль, выигрываешь 3 рубля). Нет – 1,45

Дом-2 существует уже 16 лет, и никакая зараза его не берет. По мнению букмекеров, коронавирус тоже не справится с проектом-долгожителем. Но если вы в противостоянии Дом-2 – COVID-19 на стороне вируса, можете поставить с надеждой увеличить свой капитал в три раза.

Ставка: Семен Слепаков исполнит песню про коронавирус до 31.12.2020.

Коэффициенты: Да – 1,6. Нет – 2,2

Кажется, мы нашли верный заработок для Семена Слепакова. Вот кто точно знает, на что стоит поставить в этом пари. Причем ввалить деньги против себя и ничего не писать – самое прибыльное дело. Кстати, такая же ставка есть и про Сергея Шнурова. В него букмекеры верят чуть больше – ставки на то, что Шнур споет про COVID-19 принимают с кэфом 1,4.

Ставка: PornHub продлит премиум-доступ для всех стран мира после 23 апреля 2020 года

Коэффициенты: Да – 2,5. Нет – 1,5

Знаете, как часто делают болельщики? Ставят на поражение своей команды. Если она победит – будет моральное удовлетворение, проиграет – материальный выигрыш. Вот тут стоит сделать так же.

Ставка: ВОЗ объявит о создании вакцины от COVID-19 до 01.05.2020

Коэффициенты: Да – 5,5. Нет – 1,1

Если бы это был футбольный матч, мало кто посоветовал бы ставить на ВОЗ. Но история спортивных ставок знает множество примеров, когда выигрывали и не такие аутсайдеры. Кстати, эту ставку можно дополнить еще одной: вакцину придумают в Китае. Коэффициент очень неплохой – 10,0.

Ставка: ВОЗ объявит об окончании COVID-19 до 01.07.2020

Коэффициенты: Да – 3,2. Нет – 1,3

Букмекеры настроены не то чтобы оптимистично. Но у них есть и другая ставка – пандемия закончится до Нового года, и тут коэффициент на то, что это произойдет (1,55) меньше, чем не произойдет (2,3).

Ставка: Москву хотя бы на одни сутки до 1 июня 2020 года закроют на въезд и выезд.

Коэффициенты: Да – 1,6. Нет – 2,25

Тут букмекеры тоже пессимисты. Вероятность того, что города закроют, они оценивают довольно высоко. Зато они не верят, что хотя бы на один день будет закрыто московское метро.

Ставка: В 2020 году в связи с последними событиями будет научно доказано существование Бога.

Коэффициенты: Да - 250.0

Здесь ставить, кажется, как-то бессмысленно. Если это действительно апокалипсис, то даже выигрыш с таким коэффициентом не поднимет настроение.

Ставка: Дональд Трамп объявит о полном переоборудовании Trump Tower в поликлинику

Коэффициенты: Да – 14,0. Нет – 1,01

Тут кэфы, конечно, поменьше, чем в линии про существование Бога, но судя по всему букмекеры не особо верят в благотворительность Трампа.

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