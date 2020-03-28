Шекспир в карантине написал “Короля Лира”, а Ньютон создал теорию всемирного тяготения

Из-за коронавируса в России ближайшая неделя стала нерабочей, кроме того объявлены каникулы для школьников и студентов. Людей призывают соблюдать карантинные меры и оставаться дома. Кого-то такие меры тревожат и беспокоят. Но можно посмотреть на ситуацию и с другой стороны: нас ожидает эпоха уникальных научных открытий и великих литературных произведений. Поскольку карантин и самоизоляция это время творческих поисков! Во всяком случае в этом нас убеждает опыт великих предшественников.

Кто: Джованни Боккаччо.

По поводу чего карантин: Флорентийская чума 1348 года.

Что придумал: “Декамерон”, одну из самых знаменитых книг Ренессанса.

Джованни Бокаччо, фреска Андреа дель Кастаньо.

История создания: “Декамерон” одна из самых жизнеутверждающих книг не только своего времени. Это гимн эротике и любви. Однако к рождению “Декамерона” привели трагические обстоятельства. В 1348 году во Флоренцию пришла черная смерть - вторая в истории пандемия чумы, она унесла две трети населения города. В те времена люди уже знали о том, что спастись от черной смерти можно с помощью самоизоляции. Собственно сам сюжет “Декамерона” строится на том, что во время нашествия чумы семь девушек и трое юношей решили переждать эпидемию на загородной вилле в трех километрах от Флоренции и коротали время рассказывая друг-другу романтические истории. Однако сам Боккаччо, несмотря на это знание, потерял во время эпидемии отца и дочь, а его друг Петрарка - свою музу и возлюбленную Лауру. В то время Европу охватила волна суеверий и мракобесия. Современники Боккаччо думали, что чума результат Божьего гнева. Вместе с религиозным фанатизмом росла нетерпимость и подозрительность: везде искали (и находили!) отравителей, устраивались погромы инородцев, обвиняемых в распространении болезней. “Декамерон” со своим жизнелюбием и гуманизмом, где

ум, находчивость и благородство побеждали глупость, лицемерие и предрассудки произвел настоящую революцию в умах. И навсегда остался символом Возрождения.

Кто: Уильям Шекспир.

По поводу чего карантин: Чума в Лондоне в 1606 году

Что придумал: пьесы “Король Лир”, “Макбет”, “Антоний и Клеопатра”

История создания: Летом 1606 года в Лондоне началась очередная эпидемия чумы. Эта вспышка была не такой катастрофической, как ее предшественница, случившаяся тремя годами ранее, когда болезнь выкосила 10 процентов жителей Лондона, но напуганные власти сразу перешли к крутым мерам. Как только число умерших от чумы превысило 30 человек в неделю лондонские чиновники тут же запретили проведение публичных мероприятий и театр “Глобус”, где давала спектакли труппа “Слуги короля”, закрылся. Для Шекспира - совладельца театральной компании, это решение было серьезным финансовым ударом. Но для Шекспира-драматурга в этот момент открылось окно возможностей. В 1606 году ему исполнилось 42 года, он был в расцвете своего таланта, а благодаря чумному карантину у него появилось время, чтобы расширить репертуар своего театра. Поскольку заработать кассовыми сборами со спектаклей было невозможно, единственным источником денег были подарки короля Якова I Стюарта. Монарх был одним из самых образованных людей своего времени, знал латынь и древнегреческий, а время от времени сам брался за перо. Он упражнялся не только в популярном в то время жанре наставлений своему сыну, но и вошел в историю, как автор первого в мире трактата о вреде табака. Яков I благоволил Шекспиру и удостоил его труппу королевского титула. Шекспир в свою очередь направил своего Пегаса пастись в тех темах, которые могли быть близки интересам венценосца. Так появились самые знаменитые трагедии Шекспира “Король Лир” и “Макбет”, где главными действующими лицами являются цари. Король Лир стал жертвой рокового решения совершить неподготовленный “транзит власти” - он отдает власть дочерям, не обеспечив себя железобетонными гарантиями. А Макбета губят чрезмерные амбиции, которые подталкивают его к цареубийству. Для современников Шекспира чума была настоящей бедой, для потомков она является одним из соавторов лучших трагедий великого британца.

Кто: Исаак Ньютон.

По поводу чего карантин: Великая чума в Лондоне в 1665-66 годах.

Что придумал: Открыл закон всемирного тяготения. Начал разработку теории дифференциального и интегрального исчислений. Провел оптические эксперименты в ходе которых установил, что свет состоит из нескольких цветов солнечного спектра.

Ученый Исаак Ньютон. Портрет кисти Г. Кнеллера

История создания: При первых признаках “черной смерти” состоятельные горожане во главе с королем Карлом II стремились покинуть город. Среди беженцев оказался и 23-летний студент Исаак Ньютон, недавно получивший степень бакалавра Тринити Колледжа Кембриджского университета. Ньютон отправился пережидать чуму в семейное поместье Вулсторп, расположенное примерно в 100 километрах к северо-западу от Кембриджа. Отсутствие профессорского надзора не слишком смущало молодого затворника, к этому времени он уже составил себе список из 45 нерешенных проблем в природе и человеческой жизни. И с увлечением занялся самостоятельными научными исследованиями. Для начала Ньютон купил на рынке несколько оптических призм и занялся опытами. В ставнях своей спальни он просверлил небольшое отверстие для того, чтобы луч света проходил сквозь призму. В результате комната Ньютоне светилась цветами радуги - свет распадался на цвета солнечного спектра. На основании этого и других опытов Ньютона вывел свою теорию оптики. Но самым значительным открытием “чумного периода” стал закон всемирного тяготения. Согласно легенде на мысли об этом Ньютона навело падение яблока с дерева, росшего во дворе его дома. Юный гений задумался: “Почему яблоки всегда падают перпендикулярно земле? Они подчиняются силе тяжести? Но если она существует, то не ограничивается влиянием на яблоки, а простирает свое действие гораздо дальше. Почему не до Луны? Возможно эта сила управляет движением планет!”

Когда через полтора года карантин закончился, выяснилось, что жертвами эпидемии стали около 100 тысяч человек, четвертая часть населения Лондона. Но для Ньютона возвращение в Лондон было временем триумфа. Он вернулся полный новыми идеями и теориями. Через два года студент Исаак Ньютон получил должность профессора, а “чумные годы” он называл самым продуктивным периодом своей научной деятельности.

Кто: Мэри Шелли.

По поводу чего карантин: Год без лета в 1816 году, когда из-за извержения вулкана Тамбора планета испытала эффект ядерной зимы.

Что придумала: роман “Франкенштейн, или Современный Прометей”.

История создания: После катастрофического извержения индонезийского вулкана Тамбора в атмосферу было выброшено примерно 150 квадратных километров пепла. Гарь и пыль надолго закрыли поверхность Земли от солнечного света. В Европе и Америке в июне и июле выпадал снег, перемерзали реки. Посевы вымерзли, из-за голода начался разгул преступности. Чтобы переждать лихие времена компания молодых людей, в которую помимо Мэри Шелли и ее мужа входил лорд Байрон сняла жилье на берегу Женевского озера. Из-за холодной и дождливой погоды затворники практически не выходили из дома. Ради развлечения друзья решили устроить соревнование: кто из них напишет самую страшную историю. Победила Мэри Шелли с историей про доктора Виктора Франкенштейна, который нашел способ превращать мертвую материю в живую и создал из частей мертвецов монстра-убийцу. Теперь это самый популярный персонаж апокалиптических фильмов.

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