Лунный календарь на апрель 2020: фазы Луны, благоприятные дни
1 апреля, среда
9-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Сложный день. Будет немало «любопытных» предложений, соблазнительных обещаний. Но не стоит кидаться сразу на все блестящее. Включите голову прежде, чем принять решение.
Сегодня вылезут все «хвосты». Не игнорируйте «долги», разберитесь с ними кардинальным образом.
Именинники: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрена, София.
2 апреля, четверг
10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Уделяем время семейным отношениям, традициям. Больше общения с детьми и стариками.
Высока концентрация внимания, надо использовать это для выполнения сложных логических задач.
Садовым работам - зеленый свет.
Именинники: Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра, Клавдия, Мария, Матрена, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана.
3 апреля, пятница
11-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Энергия бьет ключом, энтузиазм переполняет. Принимаемся за сложные дела и строим грандиозные планы. Сейчас особенно повезет тем, кто умеет находить нестандартные решения и идти на уступки.
Именинники: Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.
4 апреля, суббота
12-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
День любви, мудрости, сострадания. Не грубите и не срывайтесь. Ко всем делам подходите терпеливо — именно в этом будет секрет успеха. Не жалейте хороших слов для коллег и близких. А также не отказывайте тем, кто обращается к вам с просьбами.
Именинники: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия.
5 апреля, воскресенье
13-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Все возвращается на круги своя. Так что не удивляйтесь, если прошлое напомнит о себе: что посеяли, то и придется пожинать.
Хороший день для переговоров, решения важных задач. А также для совершения добрых бескорыстных дел.
Именинники: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан,
Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.
6 апреля, понедельник
14-й лунный день. Растущая Луна в Деве.
Двоякий день. Он наполнен энергией. Направить ее нужно в позитивное русло. Приступайте к новым делам, ставьте новые цели и направляйтесь вперед!
Ни в коем случае не хандрите, занимайте все свободное время и особое внимание на физические нагрузки.
Именинники: Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.
7 апреля, вторник
15-й лунный день. Растущая Луна в Весах.
Канун полнолуния. А это значит, искушения на каждом шагу! Не ведитесь на сладкие речи и щедрые посулы. А еще постарайтесь избегать чревоугодия и не злоупотребляйте алкоголем.
Энергии у этого дня также предостаточно. Однако сейчас не стоит перетруждаться. Берегите силы и эмоции!
Именинники: Савва, Тихон.
8 апреля, среда
16-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.
Умиротворенный день. Провести его стоит спокойно и по возможности в уединении. Не планируйте на сегодня важных дел. Лучше займитесь духовным совершенствованием. Хорошо посещать храм, молиться, медитировать или читать мудрую философскую литературу – кому что ближе.
Именинники: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья.
9 апреля, четверг
17-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.
День не для работы, а для активного отдыха. Главная его цель – освободить голову от тяжелых монотонных и изматывающих мыслей. Получайте удовольствие и радость от общения с друзьями, устраивайте вечеринки или отправляйтесь на природу.
Именинники: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрена.
10 апреля, пятница
18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
День, обладающий характеристиками зеркала. Сегодня к нам возвращается ровно то, что мы сами транслируем во Вселенную. Берегитесь обмана и приложите все усилия, что не обманывать самому. Сейчас это возможно на бессознательном уровне.
Именинники: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян.
11 апреля, суббота
18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Счастливый и удачный день для тех, кто во всех ситуациях действует разумно и взвешенно. Сейчас не тот случай, когда стоит полагаться на авось. Приступайте к делам, только если на сто процентов уверены в успехе.
Подходящий день для знакомств и романтических свиданий.
Именинники: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян.
12 апреля, воскресенье
19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.
Увы, этот день счастливым и удачным не назовешь. По возможности не начинайте новых дел.
Куда как продуктивнее посвятить время семье, детям, наведению порядка.
Имейте в виду, люди сегодня несколько по-особенному воспринимают действительность. Наберитесь терпения.
Именинники: Захар, Иван, Савва, Ян.
13 апреля, понедельник
20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
Хотели завести новые привычки и традиции? Тогда действуйте! Особенно, если эти привычки связаны со здоровым образом жизни. Сегодня стоит приступать к делам без всяких сомнений. Уверенность – это половина успеха!
Подходит день для масштабных дел, путешествий, сделок с недвижимостью.
Именинники: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна.
14 апреля, вторник
21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.
«Сказал – сделал», — это девиз дня. Не бросайте слов на ветер и выполняйте все договоренности. Иначе, будет полностью подорван ваш авторитете.
Активный, творческий день. Если в планах у вас были глобальные преобразования, приступайте к решительным действиям.
Именинники: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.
15 апреля, среда
22-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
Необходимо уделить время самообразованию. К тому же сейчас идеальный момент для наставничества. Хорошо передавать знания, а также получать их.
Постарайтесь ограничить круг общения и не принимать участие в массовых мероприятиях.
Именинники: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.
16 апреля, четверг
23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.
В этот день активизируются темные силы и личности. Особенно стоит избегать так называемых «энергетических вампиров», тех, с кем тяжело общаться. Появится немало соблазнов и искушений. Постарайтесь «пройти мимо» всего этого.
Именинники: Никита.
17 апреля, пятница
24-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Обратите внимание на питание. Жирное, не очень свежее исключите, равно как и алкоголь.
День полон энергии, но использовать ее надо исключительно в созидательных, мирных
целях.
Займитесь подготовкой к глобальным проектам. Скоро настанет время приступить к ним.
Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Фома, Яков, Ян, Мария.
18 апреля, суббота
25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Этот день создан специально для глобальных преобразований и перемен. Смело меняйте сферу деятельности, образ жизни или место жительства.
Знакомства, завязанные в этот день, могут стать судьбоносными. Для поездок – не лучший период.
Именинники: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.
19 апреля, воскресенье
26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.
Расслабление, медитация, созерцание. Не планируйте сложных дел. Займитесь тем, что можете делать буквально с закрытыми глазами.
Воздержитесь от веселья, массовых мероприятий. Посвятите день заботами о себе – баня, массаж, прогулки, чтение любимых книг и другие приятные занятия.
Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян.
20 апреля, понедельник
27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
День приятный во всех отношениях. Вероятны долгожданные встречи, внезапные подарки.
Сегодня можно начинать новые проекты, особенно связанные с недвижимостью, строительством.
Хороший период для путешествий и для шопинга.
Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акулина, Евдокия.
21 апреля, вторник
28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.
Благоприятный день для психологических и физических практик, духовного прозрения и самопознания.
Сегодня мы пожинаем плоды предыдущей деятельности планируем будущее. День обещает удачу в делах и в путешествиях.
Именинники: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.
22 апреля, среда
29-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.
Зеленый свет покупкам, а также различным медицинским профилактическим мероприятиям и процедурам.
Смело начинайте ремонт и другие преобразования жилища.
В этот день стоит угощать близких едой, приготовленной своими руками, особенно выпечкой, пирогами. Главное, чтобы все это было сделано с любовью.
Именинники: Вадим, Гавриил.
23 апреля, четверг
1-й/2-йлунный день. Новолуние в Тельце.
Идеальный момент для зачатия ребенка. Кроме того, сейчас хорошо сделать банковские вклады, а также вкладывать деньги в ценные бумаги или производство. В любом случае, деньги должны «почувствовать заботу о себе».
А вот крупные траты сейчас совсем ни к чему.
Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.
24 апреля, пятница
3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.
Этот день совсем не для командной работы. Полагайтесь сегодня только на свои силы и умения. Энергии будет много, следует распредилить ее грамотно. Не бездельничайте и не делайте работу «спустя рукава». Сегодня есть шанс справиться с самыми сложными задачами.
Именинники: Иван, Николай, Петр, Харитон, Яков, Ян.
25 апреля, суббота
4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.
Хорошая возможность восстановить пошатнувшиеся чувства и помириться с теми, кого вы обидели. День подходит для романтического свидания и для зачатия.
«Поворотный день» - наших действия определят, куда мы двинемся дальше. Так что удвойте внимание!
Именинники: Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта, Марфа.
26 апреля, воскресенье
5-й лунный день. Растущая в Близнецах.
«Мысль материальна» - под этим девизом проходит весь день. Не желайте зла никому, не высказывайте негативных эмоций и не совершайте дурных поступков.
Важно завершить начатые дела, в противном случае, они будут тянутся долго и нудно, а также доставят немало неприятностей.
Именинники: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.
27 апреля, понедельник
6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
День усиленной работы. Сегодня можно преодолеть все преграды и препоны. Причем, для этого не придется идти на штурм, нервничать и торопиться: все пройдет чинно и спокойно.
Время строить и прорабатывать планы, а также… мечтать!
Именинники: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян.
28 апреля, вторник
7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Особое значение имеет слово. Используйте его положительную энергию: хвалите, говорите комплименты, признавайтесь в любви. Увидите, у людей в буквальном смысле вырастут крылья.
Хорошо также посещать храм, молиться, медитировать. А вот от многолюдных мероприятий откажитесь.
Именинники: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.
29 апреля, среда
8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.
Берегите свои эмоции, сегодня они будут «через край». Возможно недомогание, недовольство на пустом месте. С раздражительностью поможет справиться уединение, медитация, общение с природой. А вот общение с людьми лучше свести к минимуму.
Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.
30 апреля, четверг
9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.
Строим грандиозные планы и заботимся о ближних. Они должны чувствовать ваше крепкое плечо. Постарайтесь сделать для них что-то особенно приятное. День, когда можно исправить ошибки в отношениях.
Хороший момент для заключения брака и для небольших поездок.
Именинники: Александр, Иван, Михаил, Семен, Федор, Фома, Ян.
ИСТОЧНИК KP.RU