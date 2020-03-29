Лунный календарь на апрель 2020: фазы Луны, благоприятные дни

1 апреля, среда

9-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Сложный день. Будет немало «любопытных» предложений, соблазнительных обещаний. Но не стоит кидаться сразу на все блестящее. Включите голову прежде, чем принять решение.

Сегодня вылезут все «хвосты». Не игнорируйте «долги», разберитесь с ними кардинальным образом.

Именинники: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Ян, Дарья, Илария, Матрена, София.

2 апреля, четверг

10-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Уделяем время семейным отношениям, традициям. Больше общения с детьми и стариками.

Высока концентрация внимания, надо использовать это для выполнения сложных логических задач.

Садовым работам - зеленый свет.

Именинники: Василий, Виктор, Герман, Иван, Максим, Мирон, Никита, Севастьян, Сергей, Ян, Александра, Клавдия, Мария, Матрена, Прасковья, Светлана, Ульяна, Фотиния, Юлиана.

3 апреля, пятница

11-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Энергия бьет ключом, энтузиазм переполняет. Принимаемся за сложные дела и строим грандиозные планы. Сейчас особенно повезет тем, кто умеет находить нестандартные решения и идти на уступки.

Именинники: Владимир, Вольдемар, Кирилл, Серафим, Фома, Яков.

4 апреля, суббота

12-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

День любви, мудрости, сострадания. Не грубите и не срывайтесь. Ко всем делам подходите терпеливо — именно в этом будет секрет успеха. Не жалейте хороших слов для коллег и близких. А также не отказывайте тем, кто обращается к вам с просьбами.

Именинники: Василий, Ефим, Аглая, Аполлинария, Василиса, Дарья, Таисия.

5 апреля, воскресенье

13-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Все возвращается на круги своя. Так что не удивляйтесь, если прошлое напомнит о себе: что посеяли, то и придется пожинать.

Хороший день для переговоров, решения важных задач. А также для совершения добрых бескорыстных дел.

Именинники: Алексей, Василий, Георгий, Егор, Илья, Лука, Макар, Сергей, Степан,

Анастасия, Варвара, Лидия, Пелагея.

6 апреля, понедельник

14-й лунный день. Растущая Луна в Деве.

Двоякий день. Он наполнен энергией. Направить ее нужно в позитивное русло. Приступайте к новым делам, ставьте новые цели и направляйтесь вперед!

Ни в коем случае не хандрите, занимайте все свободное время и особое внимание на физические нагрузки.

Именинники: Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

7 апреля, вторник

15-й лунный день. Растущая Луна в Весах.

Канун полнолуния. А это значит, искушения на каждом шагу! Не ведитесь на сладкие речи и щедрые посулы. А еще постарайтесь избегать чревоугодия и не злоупотребляйте алкоголем.

Энергии у этого дня также предостаточно. Однако сейчас не стоит перетруждаться. Берегите силы и эмоции!

Именинники: Савва, Тихон.

8 апреля, среда

16-й лунный день. Полнолуние в Скорпионе.

Умиротворенный день. Провести его стоит спокойно и по возможности в уединении. Не планируйте на сегодня важных дел. Лучше займитесь духовным совершенствованием. Хорошо посещать храм, молиться, медитировать или читать мудрую философскую литературу – кому что ближе.

Именинники: Василий, Гавриил, Ибрагим, Степан, Алла, Анна, Лариса, Прасковья.

9 апреля, четверг

17-й лунный день. Убывающая Луна в Скорпионе.

День не для работы, а для активного отдыха. Главная его цель – освободить голову от тяжелых монотонных и изматывающих мыслей. Получайте удовольствие и радость от общения с друзьями, устраивайте вечеринки или отправляйтесь на природу.

Именинники: Александр, Иван, Макар, Павел, Эммануил, Ян, Матрена.

10 апреля, пятница

18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

День, обладающий характеристиками зеркала. Сегодня к нам возвращается ровно то, что мы сами транслируем во Вселенную. Берегитесь обмана и приложите все усилия, что не обманывать самому. Сейчас это возможно на бессознательном уровне.

Именинники: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай, Савва, Степан, Ян.

11 апреля, суббота

18-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Счастливый и удачный день для тех, кто во всех ситуациях действует разумно и взвешенно. Сейчас не тот случай, когда стоит полагаться на авось. Приступайте к делам, только если на сто процентов уверены в успехе.

Подходящий день для знакомств и романтических свиданий.

Именинники: Иван, Кирилл, Марк, Михаил, Остап, Потап, Филипп, Ян.

12 апреля, воскресенье

19-й лунный день. Убывающая Луна в Стрельце.

Увы, этот день счастливым и удачным не назовешь. По возможности не начинайте новых дел.

Куда как продуктивнее посвятить время семье, детям, наведению порядка.

Имейте в виду, люди сегодня несколько по-особенному воспринимают действительность. Наберитесь терпения.

Именинники: Захар, Иван, Савва, Ян.

13 апреля, понедельник

20-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

Хотели завести новые привычки и традиции? Тогда действуйте! Особенно, если эти привычки связаны со здоровым образом жизни. Сегодня стоит приступать к делам без всяких сомнений. Уверенность – это половина успеха!

Подходит день для масштабных дел, путешествий, сделок с недвижимостью.

Именинники: Акакий, Вениамин, Иван, Иннокентий, Иосиф, Яков, Ян, Анна.

14 апреля, вторник

21-й лунный день. Убывающая Луна в Козероге.

«Сказал – сделал», — это девиз дня. Не бросайте слов на ветер и выполняйте все договоренности. Иначе, будет полностью подорван ваш авторитете.

Активный, творческий день. Если в планах у вас были глобальные преобразования, приступайте к решительным действиям.

Именинники: Ефим, Ибрагим, Иван, Макар, Сергей, Ян, Мария.

15 апреля, среда

22-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

Необходимо уделить время самообразованию. К тому же сейчас идеальный момент для наставничества. Хорошо передавать знания, а также получать их.

Постарайтесь ограничить круг общения и не принимать участие в массовых мероприятиях.

Именинники: Георгий, Григорий, Егор, Ефим, Савва.

16 апреля, четверг

23-й лунный день. Убывающая Луна в Водолее.

В этот день активизируются темные силы и личности. Особенно стоит избегать так называемых «энергетических вампиров», тех, с кем тяжело общаться. Появится немало соблазнов и искушений. Постарайтесь «пройти мимо» всего этого.

Именинники: Никита.

17 апреля, пятница

24-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Обратите внимание на питание. Жирное, не очень свежее исключите, равно как и алкоголь.

День полон энергии, но использовать ее надо исключительно в созидательных, мирных

целях.

Займитесь подготовкой к глобальным проектам. Скоро настанет время приступить к ним.

Именинники: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Фома, Яков, Ян, Мария.

18 апреля, суббота

25-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Этот день создан специально для глобальных преобразований и перемен. Смело меняйте сферу деятельности, образ жизни или место жительства.

Знакомства, завязанные в этот день, могут стать судьбоносными. Для поездок – не лучший период.

Именинники: Алексей, Георгий, Егор, Марк, Николай, Платон, Семен.

19 апреля, воскресенье

26-й лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.

Расслабление, медитация, созерцание. Не планируйте сложных дел. Займитесь тем, что можете делать буквально с закрытыми глазами.

Воздержитесь от веселья, массовых мероприятий. Посвятите день заботами о себе – баня, массаж, прогулки, чтение любимых книг и другие приятные занятия.

Именинники: Григорий, Еремей, Иван, Павел, Прохор, Севастьян, Яков, Ян.

20 апреля, понедельник

27-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

День приятный во всех отношениях. Вероятны долгожданные встречи, внезапные подарки.

Сегодня можно начинать новые проекты, особенно связанные с недвижимостью, строительством.

Хороший период для путешествий и для шопинга.

Именинники: Аркадий, Георгий, Даниил, Егор, Петр, Акулина, Евдокия.

21 апреля, вторник

28-й лунный день. Убывающая Луна в Овне.

Благоприятный день для психологических и физических практик, духовного прозрения и самопознания.

Сегодня мы пожинаем плоды предыдущей деятельности планируем будущее. День обещает удачу в делах и в путешествиях.

Именинники: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков, Ян.

22 апреля, среда

29-й лунный день. Убывающая Луна в Тельце.

Зеленый свет покупкам, а также различным медицинским профилактическим мероприятиям и процедурам.

Смело начинайте ремонт и другие преобразования жилища.

В этот день стоит угощать близких едой, приготовленной своими руками, особенно выпечкой, пирогами. Главное, чтобы все это было сделано с любовью.

Именинники: Вадим, Гавриил.

23 апреля, четверг

1-й/2-йлунный день. Новолуние в Тельце.

Идеальный момент для зачатия ребенка. Кроме того, сейчас хорошо сделать банковские вклады, а также вкладывать деньги в ценные бумаги или производство. В любом случае, деньги должны «почувствовать заботу о себе».

А вот крупные траты сейчас совсем ни к чему.

Именинники: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.

24 апреля, пятница

3-й лунный день. Растущая Луна в Тельце.

Этот день совсем не для командной работы. Полагайтесь сегодня только на свои силы и умения. Энергии будет много, следует распредилить ее грамотно. Не бездельничайте и не делайте работу «спустя рукава». Сегодня есть шанс справиться с самыми сложными задачами.

Именинники: Иван, Николай, Петр, Харитон, Яков, Ян.

25 апреля, суббота

4-й лунный день. Растущая Луна в Близнецах.

Хорошая возможность восстановить пошатнувшиеся чувства и помириться с теми, кого вы обидели. День подходит для романтического свидания и для зачатия.

«Поворотный день» - наших действия определят, куда мы двинемся дальше. Так что удвойте внимание!

Именинники: Василий, Давид, Иван, Сергей, Ян, Мария, Марта, Марфа.

26 апреля, воскресенье

5-й лунный день. Растущая в Близнецах.

«Мысль материальна» - под этим девизом проходит весь день. Не желайте зла никому, не высказывайте негативных эмоций и не совершайте дурных поступков.

Важно завершить начатые дела, в противном случае, они будут тянутся долго и нудно, а также доставят немало неприятностей.

Именинники: Георгий, Дмитрий, Егор, Марта, Марфа.

27 апреля, понедельник

6-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

День усиленной работы. Сегодня можно преодолеть все преграды и препоны. Причем, для этого не придется идти на штурм, нервничать и торопиться: все пройдет чинно и спокойно.

Время строить и прорабатывать планы, а также… мечтать!

Именинники: Азат, Александр, Антон, Валентин, Иван, Мартин, Остап, Ян.

28 апреля, вторник

7-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Особое значение имеет слово. Используйте его положительную энергию: хвалите, говорите комплименты, признавайтесь в любви. Увидите, у людей в буквальном смысле вырастут крылья.

Хорошо также посещать храм, молиться, медитировать. А вот от многолюдных мероприятий откажитесь.

Именинники: Александр, Андрей, Аристарх, Виктор, Леонид, Лукьян, Мстислав, Савва, Севастьян, Трофим, Федор, Яков, Анастасия, Василиса.

29 апреля, среда

8-й лунный день. Растущая Луна в Раке.

Берегите свои эмоции, сегодня они будут «через край». Возможно недомогание, недовольство на пустом месте. С раздражительностью поможет справиться уединение, медитация, общение с природой. А вот общение с людьми лучше свести к минимуму.

Именинники: Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

30 апреля, четверг

9-й лунный день. Растущая Луна во Льве.

Строим грандиозные планы и заботимся о ближних. Они должны чувствовать ваше крепкое плечо. Постарайтесь сделать для них что-то особенно приятное. День, когда можно исправить ошибки в отношениях.

Хороший момент для заключения брака и для небольших поездок.

Именинники: Александр, Иван, Михаил, Семен, Федор, Фома, Ян.