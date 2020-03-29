Врач сказал, помогает ли в борьбе с коронавирусом озоновая лампа

В последнее время многие производители озоновых ламп и установок, генерирующих озон, позиционируют их как едва ли не единственное действенное средство для борьбы с коронавирусом. Педиатр объясняет, стоит ли им верить.

- Да, действительно, озон является очень активным веществом, которое убивает и вирусы, и бактерии, и грибковую инфекцию, и плесень, а также воздействует на различные аллергенные факторы, осаждает пыль, губительно действует на пылевых клещей и насекомых, - говорит педиатр, главврач одной из столичных клиник Евгений Тимаков. - Но в то же время озон негативно воздействует на человека и животных. Он в сотни раз активнее хлора и синильной кислоты и может использоваться в качестве химического оружия: если бы его было можно активно вырабатывать в больших количествах во время боевых действий, то его применяли бы гораздо эффективнее, чем все остальные яды вместе взятые. И Всемирная организация здравоохранения относит озон к ядовитым веществам, так как большие дозы озона формируют у человека различные заболевания, например, хронические заболевания легких, онкологические заболевания и т.д. А большая концентрация озона в помещении является фактором снижения иммунитета. Но при этом микродозы озона повышают иммунитет.

ВАЖНО!

Озон опасен при неправильном использовании установок

* Нельзя находиться в комнате во время работы озоновых ламп!

* Помещение должно обязательно проветриваться после работы лампы!

* Предельно допустимая неопасная доза озона — 30 мкг на кубический метр. Доказано, что последующее повышение на каждые 20 мкг провоцирует повышение летальности на 0,5% в ближайшем будущем после увеличения концентрации озона.

Поэтому важно правильно использовать озоновые лампы. А использовать их можно эпизодически (если дома кто-то болеет), но не постоянно!

Главные правила использования озоновых ламп:

Разово,

Кратковременно,

Обязательно проветривание помещения.

Только тогда применение озоновой лампы будет полезным. Но при длительном использовании озоновые лампы вредны и даже опасны для здоровья.

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