Голодный год шоу-бизнеса: мировых звезд в России не увидим, а на смену корпоративам пришли видеооткрытки

Артисты, оставшиеся без работы из-за пандемии и карантина, теперь дни напролет развлекают публику в Инстаграме. И судорожно думают, на чем заработать: за эфиры в соцсетях, как соловьем ни пой, им никто не заплатит. Возможно, отбить убытки удастся в мае на заказниках: частные вечеринки, корпоративы и выступления на городских праздниках – самые хлебные мероприятия для звезд. И хотя концерты на 9 Мая в России пока не отменили, гарантий, что они состоятся, тоже нет.

Запрыгнуть в последний вагон

К счастью для артистов, в начале марта они успели подзаработать – отыграли и концерты, и заказники.

- На 8 Марта все еще были в шоколаде: Кай Метов у нас, например, спел сразу на трех площадках, - с грустью вспоминает известный промоутер Сергей Лавров, представитель компании «Кремль-концерт». – Женский день – один из самых богатых праздников, пожалуй, второй после Нового года.

sergeylavrov_artkreml Организатор концертов Сергей Лавров

Так, например, Земфира, которая давно уже не выступает и из-за этого стоит космических денег, поздравила женщин в Екатеринбурге. Там сотрудники одного из крупнейших онлайн-гипермаркетов сами выбрали звезду путем голосования, и руководство-таки смогло договориться с капризной рокершей. Гонорар держат в строгом секрете, но учитывая, что Зема пела аж для 5000 гостей, один такой заказник сможет прокормить весь год…

- Апрель-май всегда были щедрыми месяцами: свадьбы, дни рождения, - продолжает промоутер. – Да и на день Победы у нас запланированы сразу несколько мероприятий. Но вчера позвонили, сказали: так и так, дать аванс вам не можем, непонятно, что будет дальше.

Тем временем, крупный заказник отменился у Софии Ротару.

- 30 апреля один уважаемый человек из Ижевска собирался широко отгулять в Москве 70-летний юбилей. Конечно, он отменился – такие праздники не переносят. Пришлось вернуть всю предоплату, которую, к счастью, не успели отдать за вагон для Софии Михайловны. Артистка лишилась 50 тысяч евро, - говорит Лавров, который также является концертным директором знаменитой «хуторянки». - Пока еще в силе корпоратив в Новосибирске, назначенный на 15 августа. Там должны выступать звезды девяностых: Татьяна Овсиенко, Вадим Казаченко, Кай Метов… Они берут в рублях, гонорары – от 500 до 700 тысяч. В новых условиях артисты не будут капризничать: если раньше предпочитали оплату в валюте, теперь будут брать хоть в китайских юанях, лишь бы все состоялось. Даже Филипп Киркоров в этом плане очень гибкий, поверьте.

«Марь Иванна, поздравляю!»

Но по словам Лаврова, для артистов наступили голодные времена – новых заказов нет.

- Поэтому все идут в YouTube, и там на просмотрах зарабатывают живые деньги, - продолжает наш эксперт. - Сколько? Прилично, поверьте. Я знаю, что певица Валерия, например, сейчас получает за просмотры от 3 до 5 миллионов рублей в месяц. А уж молодые рэперы, которые заточены на Ютуб, или те же «Little Big», у которых сотни миллионов просмотров, поучают ну очень большие деньги. К тому же клипы сейчас стараются окупать за счет рекламы. Помните «Цвет настроения синий»? Там бренды чуть ли не в каждом кадре!

Кроме того, сейчас в почете онлайн-шоу на площадках крупных онлайн-кинотеатров. Такие выступления, в отличие от пения на своей страничке в Инстаграме, стоят денег. Говорят, «Би-2» за такой концерт попросили 5-миллионный гонорар, Баста – в два раза больше.

- А на смену корпоративам уже приходит другой формат. Сейчас посыпались заказы на видеопоздравления от артистов. Конечно, это не миллионные заработки, но все же. Записал минутное видео «Дорогая моя Марь Иванна, с днем рожденья!» и, как говорится, соточка в кармане (100 тысяч рублей, хотя средний ценник на такие ролики от 30 до 50 тыс. – Ред.), - отмечает Сергей Лавров.

Лондон, гудбай

Промоутеры не сомневаются: из-за кризиса все артисты снизят свои аппетиты. Так, мол, уже было в прошлом голу, когда с 1 июня на всех концертах установили кассовые аппараты. Если раньше организатор мог не отчитаться за часть билетов, то теперь будь добр – за каждый билетик заплати налог, все в белую, все посчитано. Конечно, свои расходы прокатчики переложили на артистов: у кого был прайс за концерт в 1 миллион, ужался до 800-900 тысяч.

- Но западных звезд наша финансовая обстановка не касается – им курс рубля побоку. Например, в Братске 2 августа у нас запланировано выступление «Boney M.», заказ энергетической компании. Так вот Лиз Митчелл получает гонорар только в английских фунтах, хоть тресни (1 фунт стерлингов сейчас стоит более 98 рублей. – Ред.)! И снижать ценник не собирается, - вздыхает Лавров. – Поэтому зарубежных артистов в ближайшее время мы не увидим совсем, привозить их стало невыгодно. Да, были жирные времена еще совсем недавно. Например, в 2018 году в Подмосковье состоялся заказник с общим бюджетом в 2 миллиона евро. Самой дорогой его звездой стал Энрике Иглесиас, из наших – Басков и Киркоров. О таких шоу теперь остается лишь вспоминать…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Концерт перенесли – деньги не вернут?

На недавней встрече с Владимиром Путиным организаторы отмененных из-за коронавируса концертов попросили президента о помощи.

- Если мероприятие переносится на более поздние даты, разрешите нам приглашать зрителей на перенесенный концерт без возможности сдать билеты, - выступили представители развлекательной индустрии. – И вторая инициатива: если мероприятие полностью отменилось, возвращать деньги зрителям в течение 12 месяцев с момента обращения. Сейчас этот срок занимает по закону 10 дней. Но денег нет. Нам нужно время, чтобы заработать – очень рассчитываем сделать это осенью.

Окончательное решение по этой просьбе пока не озвучено.