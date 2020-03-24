Знаменитые и временно безработные: что будет с шоу-бизнесом после коронавируса

Живые выступления в Инстаграме заполоняют эфир: вслед за западными звездами в соцсетях запели и наши артисты. Полина Гагарина, Ольга Бузова, Нюша, модные рэперы – знаменитости так резко рванули стримить, что поклонники разрываются между инста-страничками, где шоу порой идут параллельно.

Казалось бы, хорошо им, артистам – пляши да пой (денег итак заработал, на черный день хватит), но депрессивные настроения все-таки прорываются наружу.

- Временно безработный, - написал на днях о себе Сергей Лазарев, озвучив общие настроения. - Ограничения, связанные с карантином, остановили всю артистическую жизнь. На неопределенное время отменились поездки, концерты, съемки, спектакли, гастроли… Никто не понимает, «на когда» уже можно что-то планировать. Наша артистическая жизнь распланирована на год вперед, а тут все планы рухнули! Улыбаемся и машем! Здоровье превыше всего, но хотелось бы, чтобы этот фильм-блокбастер уже закончился!

И таких, как Лазарев, - все. Будь ты хоть поп-королем, хоть Примадонной, хоть золотым голосом нашей эстрады, неоплачиваемого отпуска пока не избежать.

Кто и сколько теряет в деньгах

- Особенно тяжело сейчас даже не звездам, а промоутерам, которые организовывали концерты зарубежных артистов и уже за все заплатили, - рассказывает продюсер Виктор Дробыш. – Вот они сейчас, как мне кажется, находятся в ужасающем состоянии. Ведь прокатчик тратит на подготовку шоу очень большие деньги. И если гонорар звезды еще можно попытаться вернуть, то расходы на пиар, листовки, афиши – все это «сгорает».

vdrobysh Виктор Дробыш

Пока большинство мероприятий перенесли на конец весны-начало осени, но ни артисты, ни продюсеры в непредсказуемых условиях стараются не загадывать.

- Если говорить о публичных билетных концертах, то региональный рынок российских артистов переживает не самые сладкие времена, - соглашается Табриз Шахиди, владелец промоутерской компании «Империя Музыки» - крупнейшего поставщика звезд на частные и корпоративные мероприятия. - Отменено около 10 процентов выступлений. Остальные перенесены на более поздний срок, а некоторые билетные события - уже на 2021 год. Что касается больших и маленьких частных и корпоративных мероприятий, то они не отменяются. Итальянские, французские летние и весенние свадьбы и корпоративы переносят в Москву, Питер и Сочи на май-июнь и далее со всеми остановками.

itabriz Табриз Шахиди

Между тем, кроме гастролей и корпоративов, звезды теряют заработки на фестивалях да городских концертах, отмененных из-за китайской заразы. Хотя эксперты уверены, что эти гонорары от них никуда не денутся.

- На московских весенних фестивалях, которые финансируются из бюджета города, сэкономят сейчас сотни миллионов рублей. Упущенная выгода со стороны некоторых артистов также весьма условна: за весь период карантина в столице (если не продлят) это 1-3 гонорара. Кто-то из звезд недополучит 1 млн рублей в общей сложности, топовые артисты - максимум от 4 до 7 миллионов. А уменьшение городских событий весной означает, что день города в сентябре будет сильно масштабнее, - уверен Табриз Шахиди.

За квартирники в Сети зритель платить не будет

Мнения об источнике доходов звезд у экспертов расходятся. Так, Шахиди считает, что артисты в нашей стране живут исключительно за счет закрытых частных и корпоративных праздников. А Дробыш настаивает на классических билетных концертах.

- Гастроли – это самый стабильный источник дохода, - говорит продюсер. - Корпоративы, конечно, тоже хорошо, но это не гарантированный заработок - они бывают от случая к случаю.

Однако, и Табриз Шахиди, и Виктор Дробыш единодушны в одном: ивент-индустрия переживала и не такие кризисы. И живые выступления никуда не исчезнут даже после всех потрясений коронавируса.

- Зритель приходит на концерт, чтобы обменяться эмоциями с артистом. И никакие войны и эпидемии не сотрут шоу с лица земли. В Инстаграме таких эмоций не получишь, - уверен Дробыш. – Но чтобы люди стали покупать билеты, нужны настроение и деньги. Шоу-бизнес ведь как лакмусовая бумага: чем быстрее народ оправится, тем быстрее станут востребованы артисты.

Есть и еще одна причина, по которой онлайн-концерты не приживутся.

- Сейчас музыканты выступают онлайн ради того, чтобы порадовать поклонников, которые находятся на карантине. Ну и чтобы не потерять публику, чтобы люди не разочаровались отсутствием рядом с собой больших артистов и настоящего искусства, - считает Табриз Шахиди. - Что касается платных концертов в интернете, увы: наш народ не умеет и не хочет покупать музыку даже в iTunes. Все берут бесплатно. Успешными могут быть мастер-классы, но не концерты. Люди не хотят останавливаться в развитии, и с удовольствием будут поглощать этот продукт даже за деньги.

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