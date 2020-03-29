То, что происходит, это - саботаж. Против него государство обязано применить силу

Термин «нерабочие дни» был однозначно воспринят как «выходные». Со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде выпитых за субботу и воскресенье миллионов декалитров алкоголя, десятков тысяч тонн съеденного мяса и жирного шашлычного дыма бессчетных костров, взметнувшихся над городом, словно язычники приносили жертву своим злым богам.

Единственная ассоциация, которая приходила мне в голову при виде заполненных парковок гипермаркетов и торговых центров, и кадров, на которых толпы расслабленно гуляющих людей заполнили московские парки и зоны отдыха – Содом и Гоморра.

Гуляли и молодежь, и пожилые.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Безумие сотен тысяч людей, которые отказываются осознать тот очевидный уже факт, что в их город пришла невидимая смерть, которая как хищник в ночи выхватывает из жизни свои жертвы.

Их число растет день ото дня. И даже скудные знания математики подсказывают, что если не случится чуда, то уже через месяц-два болезнь будет выкашивать людей, как в Северной Италии или Испании, а московские катки придется переоборудовать в морги.

Отдых у воды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошо, что в российской власти достаточно людей, которые на чудо рассчитывать совершенно не собираются. Требования жесткого карантина звучат все громче. Теперь он почти неизбежен.

Даже для самых спокойных и уравновешенных наблюдателей после вчерашних пикников стало совершенно очевидно, что невозможно ожидать сознательности от людей, десятилетиями воспитанных на лозунге «бери от жизни всё».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769426" frameborder="0"></iframe> Молодежь закатила вечеринку на Воробьевых горах во время карантина.

Эта публика в состоянии воспринимать только самые жесткие меры принуждения. И она их конечно получит.

Гуляли семьямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зря Собянин и московская полиция не преподали урок прямо вчера. Стоило запустить в Серебряный бор роту ОМОНа.

Для отрезвления.

А потом – запрессовать бы их в автозаки и отвезти несколько тысяч человек на карантин куда-нибудь в Тверскую область. Шить две недели одноразовые маски.

Народу в парках было не меньше, чем в обычные выходные дни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце концов, мы содержим весь государственный аппарат принуждения именно для того, чтобы они исполнили свое предназначение именно в такой ситуации, как сейчас, когда опасность угрожает миллионам людей и стране в целом.

Бездушная государственная машина должна беспощадно подавлять любую расхлябанность и анархию. Тех, кто отказывается закрывать магазины и рестораны. Если для этого необходимо ввести чрезвычайное положение – вводите! Только единая воля, мобилизация всех ресурсов и беспрекословное исполнение приказов власти убережет Россию от этой проклятой беды.

Трусливую и бессильную власть Россия себе позволить не может.

Путин, введи войска!

Многие проигнорировали запрет бывать в многолюдных местах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/769469" frameborder="0"></iframe> На Патриарших прудах жителей Москвы призывают разойтись по домам.

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