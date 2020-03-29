То, что происходит, это - саботаж. Против него государство обязано применить силу
Термин «нерабочие дни» был однозначно воспринят как «выходные». Со всеми вытекающими отсюда последствиями, в виде выпитых за субботу и воскресенье миллионов декалитров алкоголя, десятков тысяч тонн съеденного мяса и жирного шашлычного дыма бессчетных костров, взметнувшихся над городом, словно язычники приносили жертву своим злым богам.
Единственная ассоциация, которая приходила мне в голову при виде заполненных парковок гипермаркетов и торговых центров, и кадров, на которых толпы расслабленно гуляющих людей заполнили московские парки и зоны отдыха – Содом и Гоморра.
Гуляли и молодежь, и пожилые.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Безумие сотен тысяч людей, которые отказываются осознать тот очевидный уже факт, что в их город пришла невидимая смерть, которая как хищник в ночи выхватывает из жизни свои жертвы.
Их число растет день ото дня. И даже скудные знания математики подсказывают, что если не случится чуда, то уже через месяц-два болезнь будет выкашивать людей, как в Северной Италии или Испании, а московские катки придется переоборудовать в морги.
Отдых у воды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Хорошо, что в российской власти достаточно людей, которые на чудо рассчитывать совершенно не собираются. Требования жесткого карантина звучат все громче. Теперь он почти неизбежен.
Даже для самых спокойных и уравновешенных наблюдателей после вчерашних пикников стало совершенно очевидно, что невозможно ожидать сознательности от людей, десятилетиями воспитанных на лозунге «бери от жизни всё».
Молодежь закатила вечеринку на Воробьевых горах во время карантина.
Эта публика в состоянии воспринимать только самые жесткие меры принуждения. И она их конечно получит.
Гуляли семьямиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Зря Собянин и московская полиция не преподали урок прямо вчера. Стоило запустить в Серебряный бор роту ОМОНа.
Для отрезвления.
А потом – запрессовать бы их в автозаки и отвезти несколько тысяч человек на карантин куда-нибудь в Тверскую область. Шить две недели одноразовые маски.
Народу в парках было не меньше, чем в обычные выходные дни.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В конце концов, мы содержим весь государственный аппарат принуждения именно для того, чтобы они исполнили свое предназначение именно в такой ситуации, как сейчас, когда опасность угрожает миллионам людей и стране в целом.
Бездушная государственная машина должна беспощадно подавлять любую расхлябанность и анархию. Тех, кто отказывается закрывать магазины и рестораны. Если для этого необходимо ввести чрезвычайное положение – вводите! Только единая воля, мобилизация всех ресурсов и беспрекословное исполнение приказов власти убережет Россию от этой проклятой беды.
Трусливую и бессильную власть Россия себе позволить не может.
Путин, введи войска!
Многие проигнорировали запрет бывать в многолюдных местах.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
На Патриарших прудах жителей Москвы призывают разойтись по домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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