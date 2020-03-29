2020-03-29T19:21:34+03:00
Спорт

Владелец «Спартака» Леонид Федун об урезании зарплат футболистам: Ждем по этому поводу разъяснений ФИФА

Весь мировой спорт ушел на карантин
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Леонид Федун.Леонид Федун.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больше всего коронавирус ударил по футбольным клубам. Чемпионаты всех стран и еврокубки остановлены, доходов никаких, а многомилионные зарплаты футболистам по контрактам платить вроде как надо. По крайней мере такой форс-мажор нигде не прописан, представить подобное просто было невозможно.

Пока ФИФА собирается обязать клубы продлить контракты с футболистами, при этом будет просить самих игроков согласиться с временным сокращением зарплат на 50 процентов.

Но во многих клубах Европы снижение выплат уже произошло. Так к примеру, «Барселона» на своем официальном сайте сообщила, что срезала вдвое зарплату всем работникам клуба. Что касается футболистов, то Месси сам согласился на снижение заработка, в то время как другие игроки заняли выжидательную позицию.

А в Германии сразу несколько клубов урезали зарплаты своим футболистам. Первой это сделала «Боруссия» (Менхенгладбах), сообщив, что благодаря снижению зарплат работникам клуба им удастся сэкономить более одного миллиона евро в месяц.

Вскоре вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер обратился к своим коллегам: «Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В “Баварии” работают порядка тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им.»

А в воскресенье туринский «Ювентус» объявил о том, что уже успел договорится с футболистами, благодаря чему удастся сэкономить 90 млн евро. Игроки не будут получать зарплату четыре месяца – с марта по июнь. Но если чемпионат летом возобновиться, то им постараются частично погасить потери.

О сокращении зарплат своим футболистам сообщило уже несколько английских клубов. Но никакой системы, кроме доброй воли самих футболистов пока нет.

Любопытно, а как обстоят дела в России? Мы позвонили владельцу самой популярной нашей команды Леониду Федуну.

- Леонид Арнольдович, во многих топ-клубах мира снижают зарплаты футболистам. Кто-то идет на это самостоятельно, а где-то урезают приказом руководства клуба. А как дела в «Спартаке»?

- Пока ничего не могу сказать, идут совещания на уровне РФС, поэтому у меня пока нет никаких комментариев.

- Общероссийский союз футболистов ждет по этому поводу разъяснений ФИФА. А как вы считаете, на сколько надо срезать зарплаты?

- Мы сидим и так же ждем, - сказал владелец народной команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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