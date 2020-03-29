2020-03-29T22:16:43+03:00
В мире

Мария Захарова — российским олигархам: Когда-то вы отвернулись от народа, а теперь умоляете вывезти ваших детей из Лондона

Спикер МИД РФ — о неожиданных гримасах коронавируса
Мария ЗАХАРОВАОфициальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Департаменту информации и печати (ДИП) МИД РФ в эти дни не до отдыха. Ведомство во главе с Марией Захаровой обрабатывает запросы россиян со всех концов мира, желающих вернуться на Родину в дни коронавирусной блокады. Порой среди таких просьб появляются весьма странные, если не сказать хуже. Перепечатываем пост об этом из фейсбука Марии Захаровой.

Каких только звонков, писем, сообщений я за эти дни ни получала. Со всего мира. И колл-центр, сообщения которого мы в ручную разбираем в ДИПе, помогая коллегам, и звонки от совершенно неизвестных людей с Филиппин, у которых кроме документов и телефона нет ничего, и крики матери, что ее дочь в Праге одна... Регионы, уполномоченные, туристы, депутаты, домохозяйки, дальнобойщики....

Но об одном хочу рассказать отдельно.

Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

— Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет. [Поскольку международное авиасообщение приостановлено, даже на такие рейсы порой нужны межгосударственные согласования — ред.]

— А что случилось?

— Как что? Тут коллапс!

— Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?

— Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест [на вирус] стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!

Что ж, вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию — вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес».

А теперь... теперь — очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы — граждане России!».

Разве?

«Мы по закону граждане», — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они.

Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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